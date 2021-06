Tin nóng 1/6: Đại úy công an xóc đĩa trong khách sạn

Đại úy Công an xóc đĩa trong khách sạn: Ngày 17/5, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã đột kích một phòng của khách sạn đóng ở thị trấn Cẩm Xuyên, bắt quả tang Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, mang quân hàm đại úy, công tác tại Công an huyện Can Lộc) cùng 12 người đang đánh xóc đĩa. Ngày 1/6, 11 người bị Công an huyện Cẩm Xuyên bị khởi tố bị can về tội Đánh bạc. Trong 11 bị can, 7 người bị bắt tạm giam, một người đang điều trị tại bệnh viện 3 trường hợp đã bỏ trốn. Nam sinh viên lõa thể tử vong trong phòng trọ: Đêm 31/5, chủ một nhà trọ tại phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, Bình Dương) thấy anh L.Q.K (23 tuổi, trú tại Long An), sinh viên đại học tại TP HCM cả ngày không ra ngoài nên nghi ngờ và đi kiểm tra. Khi phá cửa vào trong, chủ nhà trọ phát hiện anh K. đã chết trên gác, trên người được quấn chăn và không mặc quần áo. Thi thể đang trong quá trình phân hủy. Dùng đinh ba đâm Phó Công an huyện: Phạm Văn Việt (SN 1980, ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã tấn công 3 người cùng xã, đe dọa người dân tập trung đi bầu cử. Khi Công an đến triệu tập lên làm việc, Việt đã dùng dao, đinh ba, tuýp sắt, phóng lợn tấn công khiến Phó Trưởng Công an huyện bị thương. Ngày 1/6, Việt bị Công an huyện Tứ Kỳ khởi tố, bắt tạm giam. Chuốc rượu hai thiếu nữ, rồi đưa về phòng trọ hiếp dâm: Sau khi chuốc say hai thiếu nữ N.H.M (17 tuổi, trú TP Cao Bằng) và P.T.H (14 tuổi, trú huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) tại buổi liên hoan. Hoàng Anh Tuấn (SN 2003, ở huyện Hòa An) đã đưa họ về phòng trọ ở phường Sông Bằng, TP Cao Bằng rồi hiếp dâm cả 2 nạn nhân. Ngày 1/6, Tuấn bị Công an TP Cao Bằng khởi tố. Bị đâm tử vong khi giải quyết mâu thuẫn: Tối 31/5, Lê Trường Vũ (27 tuổi, ở huyện Tân Phước, Tiền Giang) cùng với nhóm bạn mang theo hung khí đến ngã ba Nhị Quí, thị xã Cai Lậy để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Đặng Thái Minh Sang (24 tuổi, ở huyện Châu Thành). Trong lúc xô xát, Sang giật được con dao và đâm Vũ tử vong. Sau khi gây án, nhóm của Sang rời khỏi hiện trường. Ngày 1/6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang truy bắt các đối tượng. Chuyên quay clip ‘nóng’ trong khách sạn: Do thiếu tiền tiêu xài Bùi Đức Điệp (21 tuổi, quê Hải Dương) nên nảy ra ý định tống tiền bằng clip "nóng". Điệp lên mạng mua một camera cỡ nhỏ có khả năng quan sát trực tiếp trên điện thoại. Nghi phạm sau đó đến khách sạn thuê phòng rồi lắp camera dưới ti vi để tống tiền các nạn nhân khi vào nhà nghỉ trên địa bàn quận Phú Nhuận (TP.HCM). Ngày 1/6, Điệp bị Công an quận Phú Nhuận tạm giữ để điều tra. Truy nã đặc biệt Lê Dũng Vova: Ngày 1/6, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định truy nã bị can Lê Văn Dũng về tội danh Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội. Triệt xóa đường dây đánh bạc hơn 60 tỷ đồng: Ngày 1/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng, bắt giữ 9 đối tượng thu giữ số tiền hơn 60 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, thời gian từ cuối tháng 2/2021 đến 27/5/2021 các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn 60 tỷ đồng để đánh bạc. Chỉ tính riêng trong ngày 27/5/2021, đã chứng minh các đối tượng trên sử dụng số tiền khoảng hơn 1,7 tỷ đồng để đánh bạc. 2 vợ chồng nguy kịch trong vụ cháy: Rạng sáng 1/6, người dân nghe tiếng nổ lớn ở ki ốt bán hoa trên đường Nguyễn Văn Thạnh (khu vực chợ tự phát), phường Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức, TP HCM). Người dân sau đó phá cửa vào trong cứu hai vợ chồng anh P.L (32 tuổi) và chị N.T.B.L (37 tuổi, cùng quê Bình Thuận) đưa đi viện trong tình trạng nguy kịch. Công an xác định, có đối tượng đã dùng xăng đốt ki ốt này. Hiện Công an đang truy bắt đối tượng này. >>> Xem thêm video: Tạm giữ hình sự Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa vì đánh bạc. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

