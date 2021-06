Tin nóng 29/6: Nam sinh lớp 8 chết bên đường, đầu có nhiều vết thương

Nam sinh lớp 8 chết bên đường, đầu có nhiều vết thương: Tối 28/6, một người dân nghe tiếng cãi nhau và la lớn trước nhà trên Tỉnh lộ 8 (đoạn qua xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) nhưng do trời tối nên không ra kiểm tra. Rạng sáng 29/6, người này mở cửa thì phát hiện em Y.T.B. (vừa học xong lớp 8) nằm bất động trên đường, trên đầu có nhiều vết thương, máu chảy nhiều nên trình báo cơ quan chức năng. Đâm chết bạn vì nhìn nhầm người: Ngô Đức Quý (18 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) nghe tin bạn của mình là Trương Thái Hòa (18 tuổi) bị một nhóm lạ mặt dùng hung khí gây thương tích, Quý cầm dao chạy đến công viên để hỗ trợ. Do ban đêm nên Quý tưởng những người đang nhậu tại công viên là nhóm của Thọ. Thanh niên này lao vào đâm loạn xạ khiến Hòa tử vong. Ngày 29/6, Qúy bị Công an An Giang tạm giữ. Đang phơi ruốc, người phụ nữ bị sét đánh tử vong: Ngày 29/6, UBND phường Nhà Mát, Bạc Liêu cho biết, trong lúc đang phơi ruốc (con ruốc - PV) trên đường Công Vụ, bà K.T.C. (SN 1979, ở TP Bạc Liêu) thấy trời chuyển mây đen, nghĩ mưa lớn nên chạy ra cào gom ruốc lại để che đậy tránh bị ướt, không may bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ. Ổ mại dâm núp bóng quán 'Cafe thư giãn 888': Ngày 29/6, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết đã triệt phá thành công ổ mại dâm núp bóng quán cà phê thư giãn tại quán 'Cafe thư giãn 888' do Lê Văn Duân (trú huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, công an huyện bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng nghỉ của quán. Tang vật thu giữ gồm 4.300.000 đồng... Nguyên Tổng giám đốc Sông Đà Nha Trang bị truy tố: Ngày 29/6 VKSND tỉnh Khánh Hòa đã truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với Nguyễn Chí Uy (SN 1976, trú khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang (SĐNT). Trong quá trình thực hiện dự án trên, từ năm 2015 đến năm 2017, Uy đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án. Ngăn tài xế cưa 2 đầu đạn làm lư hương: Ngày 29/6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, cử lực lượng đến nhà anh L.T.Q. (ngụ thị trấn Hòa Bình) để thu hồi 2 đầu đạn 105 ly, giao cho cấp trên hủy nổ. Hai đầu đạn này dài 40 cm, nặng khoảng 40 kg, được anh Q. phát hiện khi chở cát san lấp mặt bằng công trình điện gió tối 27/6. Tài xế này đã mang 2 đầu đạn về nhà định cưa ra để làm lư hương. Trốn cách ly đi câu cá, người đàn ông bị xử phạt 5 triệu đồng: Khi kiểm tra việc chấp hành quyết định cách ly tại nhà của ông H.V.L (SN 1982, trú xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã không chấp hành quyết định cách ly tại nhà mà đi câu cá, khi đi không mang theo khẩu trang. Ngày 29/6, Công an xã Xuân Hòa đã tham mưu UBND xã Xuân Hòa xử phạt hành chính đối với ông H.V.L số tiền 5 triệu đồng đối với hành vi "Trốn tránh cách ly y tế". Bắt giữ nhóm thiếu niên chuyên trộm đèn tại nghĩa trang: Ngày 29/6, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng N.Đ.M, C.V.P và N.T.T (cùng 16 tuổi, ngụ xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) khai ra Đà Nẵng thuê nhà ở trọ tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu). Các đối tượng đã 5 lần trộm cắp đèn pin năng lượng mặt trời ở Nghĩa trang Hòa Ninh và Nghĩa trang Công giáo Hòa Sơn. >>> Xem thêm video: Bình Phước: Nam thanh niên tử vong bất thường với vết cắt trên cổ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nam sinh lớp 8 chết bên đường, đầu có nhiều vết thương: Tối 28/6, một người dân nghe tiếng cãi nhau và la lớn trước nhà trên Tỉnh lộ 8 (đoạn qua xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) nhưng do trời tối nên không ra kiểm tra. Rạng sáng 29/6, người này mở cửa thì phát hiện em Y.T.B. (vừa học xong lớp 8) nằm bất động trên đường, trên đầu có nhiều vết thương, máu chảy nhiều nên trình báo cơ quan chức năng. Đâm chết bạn vì nhìn nhầm người: Ngô Đức Quý (18 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) nghe tin bạn của mình là Trương Thái Hòa (18 tuổi) bị một nhóm lạ mặt dùng hung khí gây thương tích, Quý cầm dao chạy đến công viên để hỗ trợ. Do ban đêm nên Quý tưởng những người đang nhậu tại công viên là nhóm của Thọ. Thanh niên này lao vào đâm loạn xạ khiến Hòa tử vong. Ngày 29/6, Qúy bị Công an An Giang tạm giữ. Đang phơi ruốc, người phụ nữ bị sét đánh tử vong: Ngày 29/6, UBND phường Nhà Mát, Bạc Liêu cho biết, trong lúc đang phơi ruốc (con ruốc - PV) trên đường Công Vụ, bà K.T.C. (SN 1979, ở TP Bạc Liêu) thấy trời chuyển mây đen, nghĩ mưa lớn nên chạy ra cào gom ruốc lại để che đậy tránh bị ướt, không may bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ. Ổ mại dâm núp bóng quán 'Cafe thư giãn 888': Ngày 29/6, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết đã triệt phá thành công ổ mại dâm núp bóng quán cà phê thư giãn tại quán 'Cafe thư giãn 888' do Lê Văn Duân (trú huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, công an huyện bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng nghỉ của quán. Tang vật thu giữ gồm 4.300.000 đồng... Nguyên Tổng giám đốc Sông Đà Nha Trang bị truy tố: Ngày 29/6 VKSND tỉnh Khánh Hòa đã truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với Nguyễn Chí Uy (SN 1976, trú khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang (SĐNT). Trong quá trình thực hiện dự án trên, từ năm 2015 đến năm 2017, Uy đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án. Ngăn tài xế cưa 2 đầu đạn làm lư hương: Ngày 29/6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, cử lực lượng đến nhà anh L.T.Q. (ngụ thị trấn Hòa Bình) để thu hồi 2 đầu đạn 105 ly, giao cho cấp trên hủy nổ. Hai đầu đạn này dài 40 cm, nặng khoảng 40 kg, được anh Q. phát hiện khi chở cát san lấp mặt bằng công trình điện gió tối 27/6. Tài xế này đã mang 2 đầu đạn về nhà định cưa ra để làm lư hương. Trốn cách ly đi câu cá, người đàn ông bị xử phạt 5 triệu đồng: Khi kiểm tra việc chấp hành quyết định cách ly tại nhà của ông H.V.L (SN 1982, trú xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã không chấp hành quyết định cách ly tại nhà mà đi câu cá, khi đi không mang theo khẩu trang. Ngày 29/6, Công an xã Xuân Hòa đã tham mưu UBND xã Xuân Hòa xử phạt hành chính đối với ông H.V.L số tiền 5 triệu đồng đối với hành vi "Trốn tránh cách ly y tế". Bắt giữ nhóm thiếu niên chuyên trộm đèn tại nghĩa trang: Ngày 29/6, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng N.Đ.M, C.V.P và N.T.T (cùng 16 tuổi, ngụ xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) khai ra Đà Nẵng thuê nhà ở trọ tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu). Các đối tượng đã 5 lần trộm cắp đèn pin năng lượng mặt trời ở Nghĩa trang Hòa Ninh và Nghĩa trang Công giáo Hòa Sơn. >>> Xem thêm video: Bình Phước: Nam thanh niên tử vong bất thường với vết cắt trên cổ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.