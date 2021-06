Tin nóng 28/6: Mâu thuẫn, bảo vệ trường đâm đồng nghiệp tử vong

Mâu thuẫn, bảo vệ trường đâm đồng nghiệp tử vong: Sau khi nhậu xong, 3 nhân viên bảo vệ của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) chơi đánh bài trong khu nghỉ ngơi của nhân viên. Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Mỹ và ông Nguyễn Ngọc Mỹ ( cùng 58 tuổi, đều trú huyện Bình Chánh, TP HCM) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, ông Mỹ dùng dao đâm trúng vùng ngực ông Cường khiến nạn nhân tử vong. Ngày 28/6, ông Mỹ bị Công an TP Thủ Đức tạm giữ để điều tra. Dùng súng cướp tài sản cửa hàng tiện lợi: Anh D. (21 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) là nhân viên cửa hàng tiện lợi thuộc quận 12 khi đứng ở quầy thu ngân. Lý Ngọc Triều Phương (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đi vào cửa hàng mua đồ, dùng vật giống súng, đánh vào đầu anh D. Sau đó, yêu cầu đưa tiền nên anh D. mở hộc tủ đựng tiền. Phương cướp số tiền khoảng 2 triệu đồng trong hộc tủ rồi bỏ đi. Ngày 28/6, Phương bị Công an quận 12 tạm giữ để điều tra. Cảnh sát hình sự giả cưỡng đoạt tài sản của cô gái trẻ: Trần Thanh Sơn (SN 1983, ngụ quận Bình Thạc, TP HCM) đã giả làm cảnh sát hình sự, sau đó chặn đường chị N.H.P.V (SN 2004, ngụ quận Bình Thạnh) xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu chị V cho kiểm tra hành chính và gợi ý chị V. đưa triệu đồng thì sẽ bỏ qua lỗi vi phạm. Do không có tiền nên Sơn đã lấy điện thoại, giấy tờ cá nhân của chị V. và yêu cầu đến gặp để chuộc lại. Ngày 28/6, Sơn bị Công an quận Bình Thạnh tạm giữ. Tài xế taxi tử vong trong tư thế treo cổ ở ngôi đình: Ngày 28/6, người dân đi qua ngôi đình thuộc phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện ông L.T.B (48 tuổi, ngụ tại Bình Phước) là tài xế taxi tử vong trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều giấy tờ cầm đồ cùng chiếc xe taxi 4 chỗ màu vàng của nạn nhân. Cháu bé 6 ngày tuổi bị bỏ rơi ở ven đường: Rạng sáng ngày 27/6, người dân đi trên đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) người dân phát hiện bé trai khoảng 6 ngày tuổi, được quấn trong chiếc khăn, đặt trong thùng giấy bọc bao nylon phía ngoài. Thời điểm này, trên người bé bị nhiều vết côn trùng cắn. Ngày 28/6, Trạm Y tế phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) cho biết, đã bàn giao bé trai đến Bệnh viện Phụ Sản - Nhi để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe, tìm người thân. Mâu thuẫn trong chiếu bạc, hung thủ dùng dao đâm đối phương: Trong lúc đánh bạc đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi lẫn nhau, Lê Văn Chung (SN 1986) đã dùng dao đâm anh V. L (SN 1986, cùng trú huyện Mê Linh, Hà Nội). Hậu quả là anh L. bị tổn hại sức khỏe với tỉ lệ là 19%. Ngày 28/6, Công an huyện Mê Linh cho biết, đang tạm giữ Chung để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giải Euro 2020: Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Nghiêm Đình Chỉnh (29 tuổi, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cùng 3 nghi phạm liên quan tới đường dây cá độ bóng đá giải Euro 2020. Theo đó, từ tài khoản nguồn, Chỉnh bán lại tài khoản lẻ và điểm dùng để cá độ cho các con bạc. Số tiền giao dịch mùa giải Euro 2020 của đường dây này khoảng 2 tỷ đồng. 13 đối tượng sử dụng ma túy trong quán Karaoke: Ngày 28/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa bắt giữ 13 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy trong quán karaoke tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 0,99g Ketamine, khám xét trên người đối tượng Lê Dũng Trí (SN 1995, ở Cao Bằng) thu giữ thêm 0,56g ma túy tổng hợp. Test nhanh 13 đối tượng đều dương tính với ma túy. Cháy lớn trong khu công nghiệp: Khoảng 13h ngày 28/6, tại khu vực nhà xưởng của Công ty TNHH Hóa chất Arirang (Khu công nghiệp Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 1.500m2 nhà xưởng, cùng nhiều thùng hóa chất và sản phẩm bên trong. >>> Xem thêm video: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, đánh nhau gây thương tích. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

