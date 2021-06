Tin nóng 30/6: Lê Dũng "Vova" bị bắt khi đang trốn tại nhà người quen

Lê Dũng "Vova" bị bắt khi đang trốn tại nhà người quen: Ngày 30/6, Công an TP Hà Nội cho biết, ông Lê Văn Dũng, Dũng "Vova" (51 tuổi) bị bắt vào sáng cùng ngày khi đang trốn tại nhà người quen ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa. Công an TP Hà Nội cho biết thêm, từ hôm nay, ông Dũng sẽ bị tạm giam 4 tháng. Được biết, ông Dũng bị khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nguyên nhân bé gái rơi từ lan can tầng 2: Ngày 30/6, Công an phường Trần Quang Khải, TP Nam Định cho biết, khi bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đất ở TP Nam Định, gia đình bé không có ai trong nhà. Trước đó, thấy bé ngủ, mẹ bé chạy đi mua cháo thì ở nhà, bé tỉnh dậy và đi tìm mẹ, sau đó xảy ra sự việc. Khi cháu bé rơi từ tầng 2 nhà xuống, có anh Lương Thanh Hà (ở phường Văn Miếu, TP Nam Định) đạp xe qua. Phát hiện cháu bé lơ lửng, anh Hà đã lập tức dừng xe đạp, chạy đến đỡ được cháu bé. Dọa giết hàng xóm, hành hung Công an: Ngày 22/6, Công an xã Phi Hải (huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) nhận tin báo về việc Bế Đình Thuật (SN 1978, trú xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa) có hành vi cầm dao dọa giết gia đình nhà hàng xóm. Công an xã Phi Hải đã cử tổ công tác xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Trong quá trình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, Thuật đã hành hung Trưởng Công an xã Phi Hải. Ngày 30/6, Thuật bị Công an huyện Quảng Hòa khởi tố. Phát hiện xác chết có nhiều vết đâm: Ngày 30/6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết, rạng sáng 29/6, người dân phát hiện một xác chết trên đường đất thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, bên cạnh có 1 mô tô bị đổ. Qua điều tra ban đầu, Công an xác định nạn nhân là ông H.V.Đ, sinh năm 1965, cư trú ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Công an cũng thu giữ 1 con dao dài khoảng 30cm cạnh xác nạn nhân. 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại khu công nghiệp trị giá gần 340 triệu: Ngày 30/6, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Cao Đình Long (SN 1992) và Nguyễn Văn Quyết (SN 1986 cùng trú tại huyện Chương Mỹ). Trước đó, 2 đối tượng này đã thực hiện hành vi trộm cắp tại khu Công nghiệp Phú Nghĩa tang vật là 270 chiếc áo khoác nhãn hiệu ADIDAS màu đen mã số FT2743. Tổng tài sản trị giá khoảng 340 triệu đồng. Thiếu nợ, nam thanh niên đi lừa đảo tại 4 tiệm vàng: Nguyễn Hùng Đủ (SN 1992, trú xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) đã đến các tiệm vàng ở huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi sau đó hỏi mua trang sức rồi vờ nói ra xe máy lấy tiền trả để tẩu thoát. Bằng thủ đoạn này, Đủ đã gây ra 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng. Ngày 30/6, Đủ bị Công an Quảng Ngãi tạm giữ để điều tra. Chủ rừng "bật đèn xanh" cho lâm tặc phá rừng: Mặc dù Hoàng Văn Sơn (SN 1963, trú xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, Sơn La) là chủ rừng, được giao quản lý bảo vệ nhưng Sơn vẫn đồng ý để Lò Văn Quý (SN 1978, trú xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cùng một số người tiến hành khai thác trái pháp luật lâm sản và hưởng lợi từ việc này. Ngày 30/6, Sơn bị Công an tỉnh Sơn La khởi tố. Đi chơi cùng gia đình, 3 trẻ nhỏ đuối nước: Trong lúc các thành viên khác đang ăn cơm, một số trẻ thuộc 2 gia đình đã đến con suối thuộc địa địa phận xã Hbông (huyện Chư Sê, Gia Lai) chơi nhưng cha mẹ không biết. Có 3 trẻ đã trượt chân ngã xuống suối, đuối nước. Ngày 30/6, UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 cháu nhỏ tử vong do đuối nước. (Ảnh minh họa). Cháy ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Trưa 30/6, lửa bất ngờ bùng phát trên mái nhựa, lợp khung sắt mái che sảnh Tòa nhà hành chính Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ở số 1, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Vụ cháy được phát hiện, dập tắt kịp thời nên thiệt hại không đáng kể nhưng Bệnh viện tiếp tục kiểm tra hệ thống điện khu vực này; phân luồng, đón tiếp bệnh nhân tại Khoa Khám chữa bệnh theo yều cầu. Bắt đối tượng trốn truy nã 27 năm: Ngày 30/6, Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Hùng (61 tuổi, ngụ TP.HCM) là đối tượng trốn truy nã khi đang lẫn trốn tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hùng bị Công an tỉnh bắt giữ trong một vụ án để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong thời gian điều tra, Hùng được cho tại ngoại để điều tra. Sau đó, Hùng bị tòa tuyên phạt 2 năm tù. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành bản án mà tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương. >>> Xem thêm video: Bé gái rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark City. Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Nội.

Lê Dũng "Vova" bị bắt khi đang trốn tại nhà người quen: Ngày 30/6, Công an TP Hà Nội cho biết, ông Lê Văn Dũng, Dũng "Vova" (51 tuổi) bị bắt vào sáng cùng ngày khi đang trốn tại nhà người quen ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa. Công an TP Hà Nội cho biết thêm, từ hôm nay, ông Dũng sẽ bị tạm giam 4 tháng. Được biết, ông Dũng bị khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nguyên nhân bé gái rơi từ lan can tầng 2: Ngày 30/6, Công an phường Trần Quang Khải, TP Nam Định cho biết, khi bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đất ở TP Nam Định, gia đình bé không có ai trong nhà. Trước đó, thấy bé ngủ, mẹ bé chạy đi mua cháo thì ở nhà, bé tỉnh dậy và đi tìm mẹ, sau đó xảy ra sự việc. Khi cháu bé rơi từ tầng 2 nhà xuống, có anh Lương Thanh Hà (ở phường Văn Miếu, TP Nam Định) đạp xe qua. Phát hiện cháu bé lơ lửng, anh Hà đã lập tức dừng xe đạp, chạy đến đỡ được cháu bé. Dọa giết hàng xóm, hành hung Công an: Ngày 22/6, Công an xã Phi Hải (huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) nhận tin báo về việc Bế Đình Thuật (SN 1978, trú xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa) có hành vi cầm dao dọa giết gia đình nhà hàng xóm. Công an xã Phi Hải đã cử tổ công tác xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Trong quá trình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, Thuật đã hành hung Trưởng Công an xã Phi Hải. Ngày 30/6, Thuật bị Công an huyện Quảng Hòa khởi tố. Phát hiện xác chết có nhiều vết đâm: Ngày 30/6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết, rạng sáng 29/6, người dân phát hiện một xác chết trên đường đất thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, bên cạnh có 1 mô tô bị đổ. Qua điều tra ban đầu, Công an xác định nạn nhân là ông H.V.Đ, sinh năm 1965, cư trú ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Công an cũng thu giữ 1 con dao dài khoảng 30cm cạnh xác nạn nhân. 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại khu công nghiệp trị giá gần 340 triệu: Ngày 30/6, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Cao Đình Long (SN 1992) và Nguyễn Văn Quyết (SN 1986 cùng trú tại huyện Chương Mỹ). Trước đó, 2 đối tượng này đã thực hiện hành vi trộm cắp tại khu Công nghiệp Phú Nghĩa tang vật là 270 chiếc áo khoác nhãn hiệu ADIDAS màu đen mã số FT2743. Tổng tài sản trị giá khoảng 340 triệu đồng. Thiếu nợ, nam thanh niên đi lừa đảo tại 4 tiệm vàng: Nguyễn Hùng Đủ (SN 1992, trú xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) đã đến các tiệm vàng ở huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi sau đó hỏi mua trang sức rồi vờ nói ra xe máy lấy tiền trả để tẩu thoát. Bằng thủ đoạn này, Đủ đã gây ra 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng. Ngày 30/6, Đủ bị Công an Quảng Ngãi tạm giữ để điều tra. Chủ rừng "bật đèn xanh" cho lâm tặc phá rừng: Mặc dù Hoàng Văn Sơn (SN 1963, trú xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, Sơn La) là chủ rừng, được giao quản lý bảo vệ nhưng Sơn vẫn đồng ý để Lò Văn Quý (SN 1978, trú xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cùng một số người tiến hành khai thác trái pháp luật lâm sản và hưởng lợi từ việc này. Ngày 30/6, Sơn bị Công an tỉnh Sơn La khởi tố. Đi chơi cùng gia đình, 3 trẻ nhỏ đuối nước: Trong lúc các thành viên khác đang ăn cơm, một số trẻ thuộc 2 gia đình đã đến con suối thuộc địa địa phận xã Hbông (huyện Chư Sê, Gia Lai) chơi nhưng cha mẹ không biết. Có 3 trẻ đã trượt chân ngã xuống suối, đuối nước. Ngày 30/6, UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 cháu nhỏ tử vong do đuối nước. (Ảnh minh họa). Cháy ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Trưa 30/6, lửa bất ngờ bùng phát trên mái nhựa, lợp khung sắt mái che sảnh Tòa nhà hành chính Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ở số 1, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Vụ cháy được phát hiện, dập tắt kịp thời nên thiệt hại không đáng kể nhưng Bệnh viện tiếp tục kiểm tra hệ thống điện khu vực này; phân luồng, đón tiếp bệnh nhân tại Khoa Khám chữa bệnh theo yều cầu. Bắt đối tượng trốn truy nã 27 năm: Ngày 30/6, Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Hùng (61 tuổi, ngụ TP.HCM) là đối tượng trốn truy nã khi đang lẫn trốn tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hùng bị Công an tỉnh bắt giữ trong một vụ án để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong thời gian điều tra, Hùng được cho tại ngoại để điều tra. Sau đó, Hùng bị tòa tuyên phạt 2 năm tù. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành bản án mà tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương. >>> Xem thêm video: Bé gái rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark City. Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Nội.