Tin nóng 25/7: Bé trai 3 tháng tuổi tử vong cạnh người mẹ

Bé trai 3 tháng tuổi tử vong cạnh người mẹ: Tối 23/7, anh C. sau khi đi làm thì trở về nhà tại xã Phú Hội (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) thì phát hiện con trai 3 tháng tuổi nằm bất động, cạnh đó là vợ anh C. cũng bị thương và bất tỉnh. Được biết, anh C. và người vợ tên Th. kết hôn đã hơn một năm nay. Thấy con hay đau ốm, cha sát hại hàng xóm: Thấy con trai của mình mới 4 tháng tuổi nhưng thường xuyên bị ốm đau, Thào Mí Chơ (35 tuổi, trú tại xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang) nghi ngờ ông Sùng Mí G. đã làm "ma Ngũ Hải" để hại con mình, nên ra tay sát hại. Ngày 25/7, Chơ bị Công an tỉnh Hà Giang bắt tạm giam. Tạo hiện trường giả chiếm doạt tài sản công ty: Lợi dụng tính chất công việc, Nguyễn Thị Hiền Trang (SN 2000) và Trần Thái Hoàng Thông (SN 1995, cùng ngụ tại Xuân Lộc, Đồng Nai) nhân viên công ty giao hàng ở huyện Xuân Lộc chiếm đoạt tiền của công ty rồi tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản. Ngày 25/7, CA huyện Xuân Lộc đang tạm giữ 2 đối tượng này. (Ảnh minh họa) Nam thanh niên bị đâm tử vong khi đi lễ chùa: Ngày 25/7, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, tối 23/7, tại một ngôi chùa ở xã Nam Thanh anh H.V.V (SN 1991, ở Thái Bình) khi đến lễ chùa thì xảy ra mâu thuẫn với N.H.B (SN 1993, trú huyện Nam Đàn). Sau đó, B. đâm nạn nhân tử vong. Cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng: Ngày 25/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã bắt giữ 2 nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng cùng nhau góp vốn cho khoảng 55 người vay tiền với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng. Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trong đầm nuôi cá: Ngày 25/7, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, lực lượng dân quân xã Hải Đông phát hiện P.V.H (SN 1959, trú tại thôn 10, xã Hải Đông) trong đầm nuôi cá của 1 hộ dân tại địa phương. Theo người thân của nạn nhân cho biết, ông P.V.H thường xuyên đánh cá tại khu vực sông trong thôn. Cháy lớn xưởng phế liệu rộng hàng nghìn m2: Khoảng 10h30 ngày 25/7 tại một xưởng phế liệu rộng hàng nghìn m2 ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP.Hải Phòng đã xảy cháy lớn. Được biết, vụ cháy không thiệt hại về người, xưởng sản xuất phế liệu này có diện tích hàng nghìn m2, chuyên sản xuất phế liệu. Đi xe không biển số còn giấu súng lên đạn sẵn: Tối 24/7, lưc lượng chức năng làm vụ tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa phát hiện Nguyễn Trọng Quý (SN 1985, trú phường Quảng Thành) điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm nên đã dừng phương tiện. Qua kiểm tra, Quý có 1 khẩu súng Cold và 3 viên đạn đã lắp sẵn để phòng thân. >>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người trên ghe bơm cát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

