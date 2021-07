Tin nóng ngày 24/7: Người đàn ông chết cháy được phát hiện ở Vũng Tàu

Người đàn ông chết cháy được phát hiện ở Vũng Tàu. Ngày 24/7, các cơ quan chức năng thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xác định người đàn ông tử vong do bỏng nhiệt toàn thân là Trần Ngọc Thái, SN 1984, trú tại phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM, sống lang thang, đã có tiền sử về sử dụng ma túy. Tối ngày 23/7, nạn nhân được phát hiện đã tử vong trong tình trạng còn đang cháy tại khu vực công viên ở phường 1. Nguyên nhân do nạn nhân tự gây ra. Cô gái ở Hà Nội dắt chó đi dạo bị phạt 2 triệu đồng. Trong sáng 24/7, ngày đầu tiên Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP, Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) đã xử phạt chị L.H.H. 2 triệu đồng do vi phạm phòng dịch. Tổ tuần tra kiểm soát khi đi làm nhiệm vụ đã phát hiện chị H. dắt chó đi dạo trên phố Hàng Trống vào sáng cùng ngày. Ảnh: Zing. Truy nã 3 bị can liên quan vụ nổ súng ở karaoke X.O. Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã bị can, gồm: Dương Minh Nhựt (SN 2001), Nguyễn Thành Sang (SN 1996) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1997, cùng trú TP Mỹ Tho), về tội gây rối trật tự công cộng. Ba đối tượng trên liên quan vụ nổ súng tại karaoke X.O rạng sáng 17/3 khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Chiếm đoạt tiền của khách, nhân viên ngân hàng bị bắt giam: Sáng 24/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lâm Mạnh (SN 1994), nhân viên tín dụng Ngân hàng chi nhánh Thanh Khê (Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng các thủ đoạn gian dối, Mạnh đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông V.P.M số tiền 800 triệu đồng để trả nợ cá nhân. Hoạt động karaoke "chui" còn chống người thi hành công vụ. Ngày 24/7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thu Hà (SN 1977), trú ở 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa về tội "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, tối 9/7, khi cảnh sát kiểm tra số nhà 82 Phạm Ngọc Thạch, phát hiện hơn 30 người gồm cả nam và nữ đang tụ tập hát karaoke. Đáng chú ý, Hà chỉ đạo nhân viên đóng cửa và cho khách trốn lên tầng thượng. Đối tượng cũng cố thủ trong quán 2 tiếng đồng hồ. Đi ăn trộm bị phát hiện, chống trả quyết liệt cảnh sát: Công an TP Trà Vinh, đang tạm giữ Lâm Quốc Tuấn (42 tuổi, ở TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi trộm tài sản. Rạng sáng 24/7, khi đi tuần tra, Cảnh sát 113 phát hiện Tuấn có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe nhưng Tuấn bỏ chạy. Tuấn vứt nhiều thanh sắt xuống đường, liên tục lạng lách, gây cản trở và dùng mũ bảo hiểm chống trả lực lượng Cảnh sát 113. Tên trộm này sau đó đã bị cảnh sát khống chế khi bỏ xe chạy bộ vào hẻm. Cháy lớn kho xưởng cạnh chung cư Đồng Tàu, Hà Nội. Khoảng 13h20, tại địa chỉ số 30, hẻm 32/52 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ xảy ra hoả hoạn, do trong nhà xưởng có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa kèm theo khói đen bốc lên cao.Ngay sau đó, cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường và dập tắt vụ cháy sau 1 giờ đồng hồ. Tên trộm làm công nhân để trốn nã vẫn sa lưới pháp luật. Mới đây, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ Phạm Văn Tâm (SN 1994, ngụ ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch). Tâm là đối tượng bị truy nã ngày 2/7 về hành vi về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 21/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự đã phát hiện Tâm đang làm công nhân tại Công ty Hwaseung thuộc KCN Nhơn Trạch 1 nên đã tiến hành bắt giữ và đưa về trụ sở Công an huyện để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định. >>> Mời độc giả xem video Không khai báo y tế, nhiều xe vẫn đi qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội. Nguồn: Zing.

