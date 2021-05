Tin nóng ngày 23/5: Bảo vệ khu nghỉ dưỡng đánh 2 người gãy tay

Bảo vệ khu nghỉ dưỡng đánh 2 người gãy tay: Ngày 18/5, một nhóm du khách đến mũi Móng Tay, TP Phú Quốc (Kiên Giang) tắm biển và giăng lưới bắt cá. Những người này xảy ra mâu thuẫn với nhóm bảo vệ của doanh nghiệp (do khu nghỉ dưỡng N.N. thuê). Nhóm này đã cầm gậy gộc xông, lao xuống biển đánh những người giăng lưới. Hậu quả 2 nạn nhân bị đánh gãy tay. Ngày 23/5, Công an TP Phú Quốc, bắt tạm giam 6 bị can là bảo vệ khu nghỉ dưỡng này. Bé gái 2 tuổi rơi sông Soài Rạp tử vong: Ngày 23/5, Công an huyện Cần Giờ (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân một bé gái rơi xuống sông Soài Rạp tử vong. Trước đó, bé C.B.H. (2 tuổi) chơi cùng chị gái tên C.T.V. bên bờ sông Soài Rạp xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. Bất ngờ, bé H. rơi xuống sông, nước cuốn mất tích. Sau nhiều giờ lặn dưới sông bé gái đã được tìm thấy. Bị đánh trọng thương vì "nói xấu sau lưng": Trần Văn Kha (SN 1995 ngụ xã huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) bức xúc việc Trần Hoàng Tư (ngụ cùng địa phương) "buôn chuyện" Kha từng hiếp dâm phụ nữ và phải bồi thường tiền, từ đó làm Kha không cưới được vợ được. Tức giận, Kha lấy hung khí đến đánh Tư thương tích nặng, tỉ lệ thương tật mà Kha gây ra cho Tư là 12%. Ngày 23/5, Kha bị Công an huyện Gò Quao bắt tạm giam. Người phụ nữ nhảy cầu Bãi Cháy tự tử: Sáng 23/5, chị N.T.H. (30 tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đi bộ trên cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long) người này bất ngờ trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Cửa Lục. 5 phút sau, thi thể người phụ nữ xấu số nổi trên mặt biển và được một ngư dân kéo vào bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng. Nguyên nhân chị H. nhảy cầu tự tử là do buồn chuyện gia đình. Trộm trâu bò cạnh nơi bầu cử: Ngày 23/5, tại tiểu khu 66 (thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), trong lúc đang phối hợp với Công an huyện Vân Hồ làm nhiệm vụ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ công tác Công an huyện Mộc Châu đã phát hiện và bắt quả tang Giàng A Thào (SN 1983, trú tại địa phương) về hành vi trộm cắp tài sản. Truy nã đối tượng dùng gậy sắt đánh trọng thương 2 bảo vệ: Ngày 23/5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Hồ Đăng Phúc (SN 1995, trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, Phúc và một số công nhân đã sử dụng gậy sắt đánh 2 bảo vệ là ông Nguyễn M (SN 1958) và ông Nguyễn Th (SN 1963, cùng trú Hoài Đức, Hà Nội) trọng thương. Xe ô tô đang đi bỗng bốc cháy dữ dội: Khoảng 12h ngày 23/5 trên địa bàn xã Diễn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An) chiếc xe ô tô 4 chỗ (chưa rõ BKS) đang lưu thông trên đường, khi tới xóm Tây Hồ xã Diễn Phong chiếc xe bỗng bốc cháy dữ dội, thấy vậy 2 người trong xe nhanh chóng thoát ra ngoài kịp thời. Dù lực lượng PCCC&CNCH sau đó đã có mặt để hỗ trợ chữa cháy, tuy nhiên chiếc xe chỉ còn lại trơ khung sắt. Bắt nhóm người cho vay lãi nặng với lãi suất 608%/năm: Ngày 23/5, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm thanh niên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, chiếm đoạt với số tiền lên đến 2 tỷ đồng. Nhóm thanh niên này đã thừa nhận cho 370 người vay với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 304% đến 608%/năm. Nhận tiền thuê 300.000 đồng để điều khiển xe chở thuốc lá lậu: Ngày 23/5, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thắng (39 tuổi, trú huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) cùng phương tiện và 7.800 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Bước đầu Thắng khai nhận được một người đàn ông gần nhà thuê 300.000 đồng để điều khiển chiếc xe ô tô trên đến huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Siêu trộm nhí trộm cắp tài sản hàng trăm triệu đồng để đánh bạc: Ngày 23/5, Công an TP Rạch Giá, Kiên Giang cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lê Thanh Tâm (SN 2009, trú phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá) về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, 'siêu trộm nhí' này khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp từ năm 8 tuổi với mục đích lấy tiền chơi game và đánh bạc. >>> Xem thêm video: Sự thật việc bảo vệ đánh học sinh giữa sân trường. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

