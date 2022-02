Tin nóng 23/2: Giết, hiếp dâm chủ nhà vì xin tiền không cho

Giết, hiếp dâm chủ nhà vì xin tiền không cho: Giữa đêm khuya, Mấu Điện (27 tuổi, ngụ thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) đến nhà bà Mấu Thị X. (ngụ cùng thôn) xin tiền nhưng không được đã quay ra giết người rồi hãm hiếp, cướp tài sản. Ngày 23/2, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ Điện để điều tra, làm rõ. Trên đường đi mời đám cưới, chú rể tương lai bị đâm tử vong: Trên đường đi mời đám cưới, Chau Chhai (SN 1998, trú huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Bảo Khang (SN 2001, trú cùng huyện) dẫn đến xô xát. Sau đó, Chau Chhai bị Khang dùng dao đâm tử vong. Ngày 23/2, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Khang để điều tra. Nam thanh niên giả bị cướp lừa chiếm tài sản người thân: Do thiếu tiền tiêu xài nên Nguyễn Thanh Lâm (SN 2000, trú huyện Mê Linh, Hà Nội) nên đã mượn điện thoại của người chú họ, sau đó báo bị cướp tại địa bàn huyện Thanh Trì để chiếm đoạt tài sản. Ngày 23/2, Công an huyện Thanh Trì cho biết đang điều tra, làm rõ. Quán karaoke bốc cháy, 2 vợ chồng chủ quán tử vong: Rạng sáng 23/2, tại cơ sở kinh danh Karaoke KTV 88 có địa chỉ tại thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang xảy ra cháy khiến bà Hoàng Thị Hường (38 tuổi, chủ quán) và chồng là Hoàng Văn Vương (49 tuổi) tử vong. Cần tiên tiêu, nam thanh niên lên kế hoạch bán đất hàng xóm: Hết tiền tiêu xài, Thạch Chệm (SN 1991, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) vờ người thân có miếng đất cần bán, sau đó dựng chuyện chiếm đoạt 100 triệu đồng của bị hại. Ngày 23/2, VKSND huyện Duyên Hải cho biết vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố, bắt tạm giam Chệm. Sự thật vụ nam sinh viên nghi bị trói, cướp tài sản ở ký túc xá: Ngày 23/2, Công an TP Dĩ An cho biết không có vụ cướp nào xảy ra trong ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP HCM, vụ việc nam sinh viên trình báo bị cướp trấn lột là không đúng sự thật. Lời khai của sinh viên hoàn toàn bịa ra. Nam sinh viên và đối tượng có quan hệ tình cảm. Khởi tố, bắt tạm giam người cha ném con gái xuống sống vì giận vợ: Ngày 23/2, Viện KSND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Viên (30 tuổi, trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người - kẻ đã ném con gái xuống sông. Hai xe khách tông nhau, hơn 10 người nhập viện: Ngày 23/2, tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tài xế Nguyễn Ngọc Biên (48 tuổi) điều khiển khách giường nằm xảy ra va chạm với ô tô khách do tài xế Lành Văn Vương (32 tuổi) cầm lái. Hậu quả, có khoảng 10 người trên 2 xe khách bị thương được đưa đến các bệnh viện gần đó cấp cứu. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

