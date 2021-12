Tin nóng 24/12: “Nổ” là bộ đội Biên phòng để lừa tiền nhiều cô gái trẻ

"Nổ" là Bộ đội Biên phòng để lừa tiền nhiều cô gái trẻ: Để có tiền ăn xài, Hà Văn Ban (SN 1992 ở Gia Lai) đã lập tài khoản Facebook, kết bạn với nhiều cô gái trẻ, mạo danh Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, dùng lời đường mật để lừa đảo. Trong số đó có một cô gái ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bị lừa hơn 144 triệu đồng. Ngày 24/12, Công an TP Gia Nghĩa cho biết đang tạm giữ Ban để điều tra. Đình chỉ công tác nữ Chủ tịch phường: Ngày 24/12, UBND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với đối với bà Lê Thị Loan - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất. Bà Loan đã để xảy ra 58 trường hợp vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhưng không kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định. Khởi tố vụ án 2 cháu nhỏ tử vong bất thường dưới hồ: Ngày 24/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố vụ án tội giết người để điều tra vụ 2 cháu nhỏ tử vong dưới hồ tại xã Đắk Nang (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đồng thời truy tìm bà nội của nạn nhân để điều tra vụ án. (Ảnh minh họa) Sạt lở đất, 3 học sinh tiểu học tử vong: Ngày 24/12, UBND xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết, chiều 23/12, một nhóm gồm em học sinh Trường Tiểu học Thượng Ấm rủ nhau lên khu đồi thuộc thôn Đồng Bèn 2 chơi thì bất ngờ đất sạt lở, vùi lấp khiến 3 em tử vong, một em may mắn được người dân ứng cứu cứu sống. (Ảnh minh họa) Nữ sinh Học viên Ngân hàng bị bạn trai chặn đường sát hại: Do mâu thuẫn tình cảm, Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đứng chặn chị H.T.N.H (SN 2002, trú cùng địa phương) trên đường rồi đâm bạn gái chết tại chỗ. Ngày 24/12, Công an huyện Hoài Đức cho biết đang tạm giữ An để điều tra, làm rõ. Bé trai bị tâm thần đốt ghế sofa gây cháy chung cư: Trưa 24/12, lực lượng chức năng TP.HCM kịp thời giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy xảy ra tại căn hộ ở tầng 12, chung cư Tecco, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM. Nhận định ban đầu, vụ hỏa hoạn do một bé trai (12 tuổi, bị tâm thần) tự đốt ghế sofa gây cháy. Mâu thuẫn đất đai, em chém chị họ tử vong rồi tự sát: Sáng 24/12, tại thôn Lầy (xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) người dân phát hiện bà Đ.T.N. (SN 1964) và người em con chú của bà N. là Đ.V.B. (SN 1963) tử vong bất thường. Bước đầu, Công an xác định, sau khi chém chị tử vong bà N., Đ.V.B. cũng tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do hai chị em tranh chấp đất đai. Cháy lớn xưởng chế biến đồ gỗ lúc rạng sáng: Rạng sáng 24/10, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng chế biến đồ gỗ rộng 70m2 tại phường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội). Xưởng gỗ rộng khoảng 70m2, đám cháy đã làm một phần vách tôn bị sụp đổ, khu vực cháy nằm độc lập với khu dân cư. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do sơ xuất trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt gây ra. >>> Xem thêm video: Nhiều cô gái bị lừa tiền tỷ vì muốn lấy chồng Tây. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

