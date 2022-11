Tin nóng 25/11:Mâu thuẫn phân chia tài sản, em trai đâm anh ruột tử vong:

Mâu thuẫn phân chia tài sản, em trai đâm anh ruột tử vong: Ông T.V.H. (SN 1964, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đến nhà em ruột tại ấp Bình Thanh, xã Tam Bình. Sau đó, ông H. nhậu cùng 2 người cháu. Trong lúc đang nhậu, Trần Văn Hồng (SN 1965, em ruột ông H.) đi ngang nhà nên vào tham gia nhậu cùng. Trong lúc nhậu, do có mâu thuẫn từ trước nên ông H. và Hồng xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau, Hồng dùng dao đâm chết ông H. Ngày 25/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hồng. Bắt một cựu bí thư huyện ủy: Ngày 25/11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Hà Công Thẻ (61 tuổi, cựu bí thư và cựu chủ tịch UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về hành vi phạm quy định về quản lý đất đai. Được biết, khi ông Thẻ ký ban hành quyết định cho thuê 2,3 triệu m2 đất đã vi phạm về thẩm quyền. Ông Phạm Văn Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, ông Thành bị kỷ luật cảnh cáo về phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á... Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên lề đường ở TP HCM: Ngày 25/11, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đơn vị này đang tìm thân nhân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Trước đó, khoảng 22h ngày 24/11, một số người dân sống tại khu phố 11 (phường Bình Hưng Hòa B) nghe tiếng khóc. Họ đi kiểm tra phát hiện một bé trai sơ sinh bỏ rơi trên lề đường nên trình báo lực lượng chức năng. Cướp gần 6 triệu của ông lão nhặt ve chai bị tai biến: Nguyễn Thị Thật (55 tuổi, quê Quảng Ngãi) thấy ông V.V.T. (60 tuổi - bị tai biến nhẹ, tay co quắp) đi nhặt ve chai trên đoạn đường Cao Văn Ngọc, khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên điều khiển xe máy chạy đến tiếp cận, nói chuyện rồi cướp gần 6 triệu đồng của nạn nhân. Ngày 25/11, Công an huyện Đất Đỏ đã bắt tạm giam Thật để điều tra, làm rõ. Chị dâu trộm tiền, vàng của em chồng: Vợ chồng Lê Thị Thu Loan (SN 1990, quê An Giang) ở cùng phòng trọ với mẹ chồng và em chồng tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Loan vào phòng vệ sinh thì phát hiện túi xách của Linh (em chồng Loan) có nhiều tiền, vàng và điện thoại nên đã ăn trộm tổng giá trị tài sản khoảng 107 triệu đồng. Ngày 25/11, Công an thị xã Tân Uyên cho biết đang điều tra, làm rõ. Lừa bán hàng chục lô đất 'ảo', chiếm đoạt nhiều tỷ đồng: Dù chưa giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các chủ đất nhưng Nguyễn Thanh Toàn (SN 1988, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và Nguyễn Như Quỳnh, SN 1978, trú TP Huế) đã tự vẽ tổng cộng 61 lô đất, rao bán trên mạng xã hội cho 24 người, đồng thời giao cho người môi giới bất động sản giao dịch, nhận tiền cọc 45 lô đất với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ngày 25/11, ông an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng này. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

Mâu thuẫn phân chia tài sản, em trai đâm anh ruột tử vong: Ông T.V.H. (SN 1964, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đến nhà em ruột tại ấp Bình Thanh, xã Tam Bình. Sau đó, ông H. nhậu cùng 2 người cháu. Trong lúc đang nhậu, Trần Văn Hồng (SN 1965, em ruột ông H.) đi ngang nhà nên vào tham gia nhậu cùng. Trong lúc nhậu, do có mâu thuẫn từ trước nên ông H. và Hồng xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau, Hồng dùng dao đâm chết ông H. Ngày 25/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hồng. Bắt một cựu bí thư huyện ủy: Ngày 25/11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Hà Công Thẻ (61 tuổi, cựu bí thư và cựu chủ tịch UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về hành vi phạm quy định về quản lý đất đai. Được biết, khi ông Thẻ ký ban hành quyết định cho thuê 2,3 triệu m2 đất đã vi phạm về thẩm quyền. Ông Phạm Văn Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, ông Thành bị kỷ luật cảnh cáo về phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á... Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên lề đường ở TP HCM: Ngày 25/11, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đơn vị này đang tìm thân nhân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Trước đó, khoảng 22h ngày 24/11, một số người dân sống tại khu phố 11 (phường Bình Hưng Hòa B) nghe tiếng khóc. Họ đi kiểm tra phát hiện một bé trai sơ sinh bỏ rơi trên lề đường nên trình báo lực lượng chức năng. Cướp gần 6 triệu của ông lão nhặt ve chai bị tai biến: Nguyễn Thị Thật (55 tuổi, quê Quảng Ngãi) thấy ông V.V.T. (60 tuổi - bị tai biến nhẹ, tay co quắp) đi nhặt ve chai trên đoạn đường Cao Văn Ngọc, khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên điều khiển xe máy chạy đến tiếp cận, nói chuyện rồi cướp gần 6 triệu đồng của nạn nhân. Ngày 25/11, Công an huyện Đất Đỏ đã bắt tạm giam Thật để điều tra, làm rõ. Chị dâu trộm tiền, vàng của em chồng: Vợ chồng Lê Thị Thu Loan (SN 1990, quê An Giang) ở cùng phòng trọ với mẹ chồng và em chồng tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Loan vào phòng vệ sinh thì phát hiện túi xách của Linh (em chồng Loan) có nhiều tiền, vàng và điện thoại nên đã ăn trộm tổng giá trị tài sản khoảng 107 triệu đồng. Ngày 25/11, Công an thị xã Tân Uyên cho biết đang điều tra, làm rõ. Lừa bán hàng chục lô đất 'ảo', chiếm đoạt nhiều tỷ đồng: Dù chưa giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các chủ đất nhưng Nguyễn Thanh Toàn (SN 1988, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và Nguyễn Như Quỳnh, SN 1978, trú TP Huế) đã tự vẽ tổng cộng 61 lô đất, rao bán trên mạng xã hội cho 24 người, đồng thời giao cho người môi giới bất động sản giao dịch, nhận tiền cọc 45 lô đất với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ngày 25/11, ông an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng này. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.