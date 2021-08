Tin nóng ngày 22/8: Tai nạn thảm khốc, Chánh văn phòng huyện ủy tử vong

Chánh văn phòng huyện ủy Vị Xuyên tử vong sau TNGT. Khoảng 23h15 ngày 21/8, anh Bùi Hồng Q. (35 tuổi, ở thị trấn Vị Xuyên, Chánh văn phòng huyện ủy Vị Xuyên, Hà Giang) lái ôtô đi QL 2 theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, trên xe có chị Bàn Thị Ô. (24 tuổi, ở xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên). Khi đến Km 12, địa phận xã Đạo Đức đã va chạm với xe bán tải do anh Tạ Chung C. (32 tuổi, ở phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Q. và chị Ô tử vong, anh C. bị thương nặng. Nguyên nhân do anh Q. điều khiển ô tô giành đường của xe đi ngược chiều. Con rể chốt cửa phóng hỏa định giết 8 người gia đình vợ. Ngày 22/8, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Võ Phong Phú (SN 1971, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang) về hành vi giết người. Rạng sáng ngày 17/8, do nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, lại bực tức vì cha vợ thường chửi đuổi, Phú đã mua 10 lít xăng rồi đến nhà cha vợ ở xã Thạnh Hòa Sơn, cột cửa, đổ xăng đốt. May mắn 8 người trong gia đình đã kịp tông cửa, thoát nạn. Sau sự việc 2 ngày, Phú đã đến cơ quan công an đầu thú. . Lê Thị Cầm (34 tuổi, trú phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) vừa bị Công an Hải Dương khởi tố về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Cuối tháng 8 và tháng 11/2020, Cầm đã 2 lần thuê ô tô i10 màu bạc và Huyndai Accent của hai cửa hàng khác nhau sau đó làm giả giấy tờ cầm cố được 600 triệu. Cầm cũng đang bị điều tra 5 vụ việc khác tương tự. Trong 7 vụ, Cầm chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng. Nghi phạm tông xe vào cảnh sát ở TP.HCM. Công an quận 7 (TP.HCM) đang tạm giữ Kha Chuẩn Đức (39 tuổi, quận 5) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Rạng sáng 21/8, Đức đi xe máy trên đường Nguyễn Thị Thập, đến chốt COVID-19 cầu Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7) bị tổ công tác chặn lại để kiểm tra. Đức không chấp hành mà tăng ga rồi bỏ chạy đến giao lộ Nguyễn Thị Thập - Hoàng Trọng Mậu. Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe, Đức đã nhấn ga, tông vào một cảnh sát cơ động. Nghi phạm trộm tài sản bị nhiễm COVID-19 trốn khỏi khu cách ly. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bắt giữ Nguyễn Tấn Phát (SN 1999) - trường hợp nhiễm COVID-19 trốn khỏi nơi cách ly. Khoảng 7h sáng 17/8, Phát được điều trị cách ly tại Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Công an thành phố Biên Hòa đã huy động các lực lượng và bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường An Bình.Quá trình bỏ trốn, Phát chưa từng tiếp xúc với ai. Kết đắng của đôi nam nữ điều khiển xe máy bằng... chân. Phòng CSGTCông an TP Hà Nội vừa xử phạt L.H.C (SN 1998; trú tại Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội) 9,2 triệu đồng về hành vi điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không đội mũ bảo hiểm; buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; đang điều khiển xe sử dụng điện thoại di động... Trước đó, khoảng 22h30 ngày 9/ 7, tại QL32, thị trấn Phúc Thọ, anh C vừa đi xe máy vừa sử dụng điện thoại, để bạn gái ngồi phía sau điều khiển tay lái bằng chân. Vụ việc được người dân quay lại clip. Bắt hai ô tô khách chở chui 48 người từ vùng dịch về quê. Khoảng 21h30 tối 21/8, tổ CSGT CA tỉnh Quảng Binh làm nhiệm vụ tại chốt COVID-19 số 1, xã Sen Thủy, Lệ Thủy đã phát hiện xe khách 29B- 417.34, trên xe có 39 người. Lái xe khách khai xe xuất phát từ TP HCM và đón khách các tỉnh phía nam chở “chui” về quê. Trước đó,chiều 20/8, tại chốt trên, CSGT cũng phát hiện xe khách 60B- 056.70 chở “chui” 12 hành khách từ các tỉnh phía nam về huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Cả hai vụ việc đều được lập biên bản xử lý. Dùng tuýp sắt đe dọa cảnh sát. Ngày 22/8, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Vinh (40 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ. Chiều 3/8, tổ công tác phòng chống COVID-19 Công an xã Bình Minh, phát hiện công nhân trong xưởng gỗ của ông Vinh, không đeo khẩu trang nên mời người này về trụ ở để làm việc.Tuy nhiên, ông Vinh đã chửi bới, xúc phạm, lăng mạ tổ công tác, ném chai nước sau đó lấy gạch đá, tuýp sắt đe dọa lực lượng chức năng. >>> Mời độc giả xem thêm video Xe Chánh Văn phòng huyện uỷ và xe bán tải tông trực diện vào nhau. Nguồn: NLĐ

