Top động vật quý hiếm lơ ngơ đi lạc nhà dân, bất ngờ số 5

Vào ngày 31/3, Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh) tiếp nhận một con khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) do người dân tại huyện Tiên Yên giao nộp để thả về tự nhiên. Cá thể động vật quý hiếm này đã đi lạc vào vườn nhà nên gia đình bắt lại trước khi giao nộp cho cơ quan chức năng. Ảnh: Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long. Trước đó, một số động vật hoang dã quý hiếm từng đi lạc vào nhà dân. Cụ thể, vào ngày 22/3/2025, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (TP Huế) thông tin đã tiếp nhận một cá thể tê tê Java quý hiếm do ông Nguyễn Hữu Thảo (trú tại tổ 4, phường Thủy Phương) tự nguyện giao nộp. Cá thể tê tê có trọng lượng 1,7 kg này đã đi lạc vào vườn nhà ông Thảo. Ảnh: suckhoedoisong. Vào ngày 30/12/2024, Công an xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã bàn giao một cá thể tê tê cho Hạt kiểm lâm Phan Thiết. Cá thể tê tê quý hiếm này đi lạc vào nhà dân trên địa bàn. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tiến Lợi phối hợp cùng người dân và chính quyền địa phương vây bắt con vật. Ảnh: Tiền phong. Ngày 7/10/2024, cơ quan chức năng huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết đã tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm nằm trong Sách đỏ do người dân giao nộp. Người dân đã phát hiện con vật này trong vườn nên trình báo cơ quan chức năng địa phương. Ảnh: Tiền Phong. Vào 7/9/2024, Hạt kiểm lâm Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tiếp nhận và thả về tự nhiên một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm. Cá thể khỉ này được anh Nguyễn Minh Vương (44 tuổi, trú tại thôn Đông Dương, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện trong lúc ra vườn. Ảnh: KL/Đại Đoàn kết. Ngày 15/5/2024, một cá thể chim niệc mỏ vằn quý hiếm thuộc họ hồng hoàng, giới tính đực, nặng khoảng 1,2 kg, bay lạc vào nhà dân ở TP.HCM. Người dân đã bắt giữ con vật và bàn giao cho cơ quan chức năng để tái thả về tự nhiên. Ảnh: ZNews. Vào ngày 20/4/2024, Hạt Kiểm lâm TP Huế thông tin từ ngày 17 - 19/4, cơ quan này tiếp nhận 3 cá thể động vật quý hiếm gồm: rùa hộp trán vàng Miền Trung, rùa núi vàng và rùa núi viền do người dân tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên. Những cá thể này đều đi lạc vào khu vực nhà dân. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp. Ngày 1/3/2023, Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, đóng tại Kon Tum) một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm. Con khỉ đuôi lợn này đã đi lạc vào nhà ông Phùng Minh Tân nên được gia đình bắt lại rồi bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: Người lao động. Mời độc giả xem video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

