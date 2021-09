Tin nóng 21/9: Đánh chết vợ vì thấy nhắn tin với người khác

Thấy vợ nhắn tin với người khác, chồng đánh chết vợ: Bùi Lê Duy Linh (42 tuổi, trú huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) thấy vợ L.T.M. (23 tuổi, trú cùng địa phương) nhắn tin với người khác nên đánh chị này bất tỉnh. Nạn nhân tử vong sau một tuần nhập viện. Ngày 21/9, Linh bị VKSND huyện Krông Pắk phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Nữ giám đốc bị tố làm lây lan dịch COVID-19: Bà N.H.Nh. (SN 1997) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Đ.A. ở TP Bạc Liêu bị tố cáo không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, dẫn đến thành F0 và lây lan cho nhiều người. Ngày 21/9, Công an TP Bạc Liêu cho biết, đang thụ lý điều tra. Cháu bé 4 tuổi nghi rơi xuống hố, đuối nước tử vong: Sáng 21/9, cháu P.H.Đ. (SN 2017, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An theo bố đi làm giàn mát cho nhà người quen gần nhà. Trong lúc bố làm việc thì cháu Đ. cầm đèn Trung thu chạy chơi quanh vườn. không thấy cháu Đ. đâu mọi người mới chia nhau đi tìm thì phát hiện cháu Đ. tử vong dưới hố nước. Bịa chuyện xã, phường lấy tiền xử phạt mang về nhà cất trong két sắt: Ngày 21/9, Công an TP Cần Thơ xử phạt N.K.N. (25 tuổi, tạm trú phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) 5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội vu khống "xã, phường lấy tiền xử phạt mang về nhà bỏ két sắt". Lợi dụng xe cấp cứu đưa 6 người qua chốt kiểm dịch: Ngày 21/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện tài xế Đoàn Mạnh Thắng (SN 1972, ở TP Long Khánh) đã sử dụng xe cấp cứu để chở người qua chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Xuân Lộc với giá 2 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xử lý theo quy định. Giả mạo trung tá đặc công để thông chốt: Ngày 21/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Văn Đức Hùng (SN 1991, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) mặc trang phục quân đội, quân hàm trung tá, quân hiệu binh chủng đặc công, điều khiển xe ô tô tới chốt phong tỏa kiểm dịch ở TP Biên Hòa, đề nghị lực lượng chức năng cho qua. Tuy nhiên, Hùng bị cơ quan chức năng phát hiện giả mạo. Kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã tại Hà Nội: Ngày 21/9, UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch là ông Nguyễn Trần Quyết và ông Lê Huy Hiệp Phó Chủ tịch xã Thọ An - nơi xảy ra vụ việc tập trung đông người trong một đám tang tại địa phương khi TP Hà Nội giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Lừa tuyển người làm việc tại nhà để chiếm đoạt tài sản: Do cần tiền để sử dụng ma túy và chơi game nên Nguyễn Ngọc Hải, Dương Viết Hưng và Dương Tuấn Khang (đều trú huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã đăng tin trên mạng xã hội, tuyển lao động làm việc tại nhà hưởng lương cao. Từ đó, chiếm đoạt hơn 575 triệu đồng của các bị hại. Ngày 21/9, 3 đối tượng này bị VKSND TP Hà Nội truy tố. >>>> Xem thêm video: Do mâu thuẫn gia đình chồng đánh vợ tử vong. Nguồn: Truyền Hình An Giang.

Thấy vợ nhắn tin với người khác, chồng đánh chết vợ: Bùi Lê Duy Linh (42 tuổi, trú huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) thấy vợ L.T.M. (23 tuổi, trú cùng địa phương) nhắn tin với người khác nên đánh chị này bất tỉnh. Nạn nhân tử vong sau một tuần nhập viện. Ngày 21/9, Linh bị VKSND huyện Krông Pắk phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Nữ giám đốc bị tố làm lây lan dịch COVID-19: Bà N.H.Nh. (SN 1997) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Đ.A. ở TP Bạc Liêu bị tố cáo không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, dẫn đến thành F0 và lây lan cho nhiều người. Ngày 21/9, Công an TP Bạc Liêu cho biết, đang thụ lý điều tra. Cháu bé 4 tuổi nghi rơi xuống hố, đuối nước tử vong: Sáng 21/9, cháu P.H.Đ. (SN 2017, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An theo bố đi làm giàn mát cho nhà người quen gần nhà. Trong lúc bố làm việc thì cháu Đ. cầm đèn Trung thu chạy chơi quanh vườn. không thấy cháu Đ. đâu mọi người mới chia nhau đi tìm thì phát hiện cháu Đ. tử vong dưới hố nước. Bịa chuyện xã, phường lấy tiền xử phạt mang về nhà cất trong két sắt: Ngày 21/9, Công an TP Cần Thơ xử phạt N.K.N. (25 tuổi, tạm trú phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) 5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội vu khống "xã, phường lấy tiền xử phạt mang về nhà bỏ két sắt". Lợi dụng xe cấp cứu đưa 6 người qua chốt kiểm dịch: Ngày 21/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện tài xế Đoàn Mạnh Thắng (SN 1972, ở TP Long Khánh) đã sử dụng xe cấp cứu để chở người qua chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Xuân Lộc với giá 2 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xử lý theo quy định. Giả mạo trung tá đặc công để thông chốt: Ngày 21/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Văn Đức Hùng (SN 1991, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) mặc trang phục quân đội, quân hàm trung tá, quân hiệu binh chủng đặc công, điều khiển xe ô tô tới chốt phong tỏa kiểm dịch ở TP Biên Hòa, đề nghị lực lượng chức năng cho qua. Tuy nhiên, Hùng bị cơ quan chức năng phát hiện giả mạo. Kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã tại Hà Nội: Ngày 21/9, UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch là ông Nguyễn Trần Quyết và ông Lê Huy Hiệp Phó Chủ tịch xã Thọ An - nơi xảy ra vụ việc tập trung đông người trong một đám tang tại địa phương khi TP Hà Nội giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Lừa tuyển người làm việc tại nhà để chiếm đoạt tài sản: Do cần tiền để sử dụng ma túy và chơi game nên Nguyễn Ngọc Hải, Dương Viết Hưng và Dương Tuấn Khang (đều trú huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã đăng tin trên mạng xã hội, tuyển lao động làm việc tại nhà hưởng lương cao. Từ đó, chiếm đoạt hơn 575 triệu đồng của các bị hại. Ngày 21/9, 3 đối tượng này bị VKSND TP Hà Nội truy tố. >>>> Xem thêm video: Do mâu thuẫn gia đình chồng đánh vợ tử vong. Nguồn: Truyền Hình An Giang.