Tin nóng 23/6: Thầy giáo hiếp dâm nữ sinh lớp 6 ngay tại trường

Thầy giáo hiếp dâm nữ sinh lớp 6 ngay tại trường học: Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tạm giữ thầy giáo dạy tiếng Anh để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm một nữ sinh THCS. Thầy giáo dạy tiếng Anh bị tạm giữ là Lê Dũng C., công tác tại một trường THCS đóng ở thị trấn Vũ Quang. (Ảnh minh hoạ) Nữ sinh lớp 8 đuối nước khi tắm kênh: Ngày 23/6, thông tin từ xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, chiều 22/3, em L.H.L. (14 tuổi, trú tại địa phương, học lớp 8 tại trường THCS Đại Thành) cùng nhóm bạn khoảng 4 người rủ nhau ra kênh chính Kẻ Gỗ để tắm không may em L. bị đuối nước tử vong. Chủ nhà đâm người giao trái cây tử vong trong lúc nhậu: Đêm 22/5, anh Phạm Văn Xô (SN 1987, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) tổ chức nhậu ở nhà cùng với H.V.L. (SN 1983, ngụ thị trấn U Minh), là người đến giao trái cây, cùng một người khác. Trong lúc nhậu, giữa Xô và L. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Xô đã dùng dao đâm vào bụng của L. khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ) Một bác sĩ rơi từ tầng 12 của Bệnh viện Quân y 103 xuống đất tử vong: Ngày 23/6, Cơ quan điều tra Bộ quốc phòng cho biết, khoảng 19h ngày 22/6, một nam bác sĩ rơi từ tầng 12 tòa nhà trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 103 xuống đất tử vong. Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan điều tra, Bộ Quốc phòng thụ lý làm rõ. Nghi vấn cô gái bỏ lại đồ dùng trên cầu và nhảy xuống sông: Ngày 23/6, tại cầu Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nghi ngờ xảy ra vụ việc một cô gái bỏ lại xe máy và đồ dùng cá nhân rồi nhảy cầu. qua kiểm tra đồ đạc cô gái bỏ lại, lực lượng chức năng phát hiện giấy tờ tùy thân mang tên L.Đ.T.C.N. (SN 1997, địa chỉ Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị). Hiện, lực lượng chức năng đang tìm kiếm cô gái này. Trộm cây cảnh, 1 đối tượng bị bắt: Nguyễn Hoàng Đông (SN 1992, trú xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) điều khiển xe máy khi đi qua căn nhà thuộc đường T6, KĐT An Bình Tân, phường Phước Long, đối tượng thấy trong sân căn nhà để nhiều chậu cây cảnh có giá trị, đối tượng đã lẻn vào ăn trộm. Ngày 23/6, Công an TP Nha Trang vừa bắt giữ đối tượng này. Người đàn ông tử vong trên hàng rào chung cư ở Hà Nội: Ngày 23/6, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, tối 22/6, Công an phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng nhận tin báo về việc phát hiện 1 thi thể đàn ông tại tòa chung cư có địa chỉ ở phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Quá trình xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông này tự tử. Nạn nhân sinh năm 1957 là một cư dân của tòa chung cư, gần đây có dấu hiệu trầm cảm. 2 xe máy đấu đầu với tốc độ cao, 3 người tử vong: Tối ngày 22/6, tại địa phận thôn Đồng Ăng, xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc xe máy biển kiểm soát 88D-453.68 do anh Hà Văn Huy (SN 1998, ở Bắc Bình, huyện Lập Thạch) điều khiển đã va chạm mạnh với xe máy BKS 88K1-252.65 đi ngược chiều do anh Thạch Văn Tuyến (SN 1989) điều khiển, chở người ngồi sau là anh Nguyễn Văn Thông (SN 2006, đều ở xã Kim Long). Hậu quả khiến cả 3 tử vong. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Thầy giáo hiếp dâm nữ sinh lớp 6 ngay tại trường học: Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tạm giữ thầy giáo dạy tiếng Anh để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm một nữ sinh THCS. Thầy giáo dạy tiếng Anh bị tạm giữ là Lê Dũng C., công tác tại một trường THCS đóng ở thị trấn Vũ Quang. (Ảnh minh hoạ) Nữ sinh lớp 8 đuối nước khi tắm kênh: Ngày 23/6, thông tin từ xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, chiều 22/3, em L.H.L. (14 tuổi, trú tại địa phương, học lớp 8 tại trường THCS Đại Thành) cùng nhóm bạn khoảng 4 người rủ nhau ra kênh chính Kẻ Gỗ để tắm không may em L. bị đuối nước tử vong. Chủ nhà đâm người giao trái cây tử vong trong lúc nhậu: Đêm 22/5, anh Phạm Văn Xô (SN 1987, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) tổ chức nhậu ở nhà cùng với H.V.L. (SN 1983, ngụ thị trấn U Minh), là người đến giao trái cây, cùng một người khác. Trong lúc nhậu, giữa Xô và L. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Xô đã dùng dao đâm vào bụng của L. khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ) Một bác sĩ rơi từ tầng 12 của Bệnh viện Quân y 103 xuống đất tử vong: Ngày 23/6, Cơ quan điều tra Bộ quốc phòng cho biết, khoảng 19h ngày 22/6, một nam bác sĩ rơi từ tầng 12 tòa nhà trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 103 xuống đất tử vong. Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan điều tra, Bộ Quốc phòng thụ lý làm rõ. Nghi vấn cô gái bỏ lại đồ dùng trên cầu và nhảy xuống sông: Ngày 23/6, tại cầu Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nghi ngờ xảy ra vụ việc một cô gái bỏ lại xe máy và đồ dùng cá nhân rồi nhảy cầu. qua kiểm tra đồ đạc cô gái bỏ lại, lực lượng chức năng phát hiện giấy tờ tùy thân mang tên L.Đ.T.C.N. (SN 1997, địa chỉ Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị). Hiện, lực lượng chức năng đang tìm kiếm cô gái này. Trộm cây cảnh, 1 đối tượng bị bắt: Nguyễn Hoàng Đông (SN 1992, trú xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) điều khiển xe máy khi đi qua căn nhà thuộc đường T6, KĐT An Bình Tân, phường Phước Long, đối tượng thấy trong sân căn nhà để nhiều chậu cây cảnh có giá trị, đối tượng đã lẻn vào ăn trộm. Ngày 23/6, Công an TP Nha Trang vừa bắt giữ đối tượng này. Người đàn ông tử vong trên hàng rào chung cư ở Hà Nội: Ngày 23/6, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, tối 22/6, Công an phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng nhận tin báo về việc phát hiện 1 thi thể đàn ông tại tòa chung cư có địa chỉ ở phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Quá trình xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông này tự tử. Nạn nhân sinh năm 1957 là một cư dân của tòa chung cư, gần đây có dấu hiệu trầm cảm. 2 xe máy đấu đầu với tốc độ cao, 3 người tử vong: Tối ngày 22/6, tại địa phận thôn Đồng Ăng, xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc xe máy biển kiểm soát 88D-453.68 do anh Hà Văn Huy (SN 1998, ở Bắc Bình, huyện Lập Thạch) điều khiển đã va chạm mạnh với xe máy BKS 88K1-252.65 đi ngược chiều do anh Thạch Văn Tuyến (SN 1989) điều khiển, chở người ngồi sau là anh Nguyễn Văn Thông (SN 2006, đều ở xã Kim Long). Hậu quả khiến cả 3 tử vong. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).