Tin nóng 22/4: Giả danh tu sĩ đánh đập hàng loạt trẻ mồ côi

Giả danh tu sĩ đánh đập hàng loạt trẻ mồ côi: Hồ Hữu Phúc (49 tuổi, trú phường 4, TP Sóc Trăng), giả danh tu sĩ nhận nhiều trẻ mồ côi về nuôi dưỡng, trong quá trình nuôi Phúc nhiều lần có hành vi dùng các vật dụng đánh những trẻ em này gây thương tích. Một số trẻ bỏ trốn về nhà và được người thân đưa đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Mạo danh cựu Bí thư Khánh Hòa để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng: Nguyễn Trọng Thành (SN 1991, ở Khánh Hòa) đã mạo danh ông Lê Thanh Quang - cựu Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 4 người ở Hà Nội. Ngày 22/4, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố Thành. (Ảnh minh họa) Kẻ cuồng yêu dùng súng khống chế mẹ vợ: Níu kéo tình cảm với vợ không thành, Nguyễn Văn Vương (SN 1990, trú Gò Quao, Kiên Giang) đã dùng súng ngắn khống chế, bắt giữ mẹ vợ để uy hiếp. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường khống chế hung thủ và giải cứu nạn nhân. Ngày 22/4, Vương đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Mua trà sữa cho bạn gái 15 tuổi rồi giao cấu: Trần Hoài Bảo (SN 2000, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) quen biết và nảy sinh tình cảm với H.T.C.T. (SN 2007, ngụ thị xã Duyên Hải) qua mạng xã hội. Sáng 19/4, T. gọi điện thoại cho Bảo nói là muốn uống trà sữa. Bảo đi mua và mang đến nhà bạn gái. Tại đây, do không có người lớn ở nhà nên Bảo đã thực hiện hành vi giao cấu với T. Thua bạc, lừa nhiều người góp vốn mua đất, chiếm đoạt hơn 50 tỷ: Sau khi thua lỗ vì đánh bạc trên mạng, Nguyễn Thị Lành (SN 1997, ở Quảng Ninh) đã dùng thủ đoạn kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư mua đất sinh lợi nhuận, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Giả thượng tá công an, lừa hơn 1,2 tỷ đồng: Lê Anh Tuấn (47 tuổi, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) tự nhận mình là cán bộ công an để lừa vay tiền rồi chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của bà L.T.H. (45 tuổi, trú thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, Thanh Hóa). Ngày 21/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Anh Tuấn. Người đàn ông chết bên đường, nghi sốc ma túy: Sáng 22/4, người dân tại xã Bình Định Nam (Thăng Bình, Quảng Nam), phát hiện thi thể ông Nguyễn Quận (59 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn) nên đã trình báo cơ quan chức năng. Ông Quận chết trong tư thế nằm sấp, đầu hướng vào bụi cây. Tại hiện trường, Công an phát hiện bên cạnh thi thể nạn nhân có kim tiêm, nước cất dùng để sử dụng ma túy. >>> Xem thêm video: Bị nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập, người đàn ông gửi định vị cầu cứu. (Nguồn: ANTV).

