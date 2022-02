Tin nóng 2/2: Nam thanh niên tử vong bất thường trên đường

Nam thanh niên tử vong bất thường trên đường: Tối 1/2, một số người qua lại trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP HCM) nghe tiếng hô hoán, va chạm mạnh và thấy một người đàn ông phóng xe ngược chiều mất dạng. Người dân chạy đến hiện trường thì thấy một thanh niên nằm dưới đường, đã tử vong. Hiện Công an TP Thủ Đức đang điều tra, làm rõ. Nổ kho đạn ở Gia Lai: Sáng 2/2, Kho K870 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng) tại huyện Ia Gai, tỉnh Gia Lai, bất ngờ phát nổ lớn. Kho đạn được đặt tại khu vực xa khu dân cư, giáp ranh giữa phường Yên Thế (TP Pleiku) và xã Ia Sao (huyện Ia Grai). Ngay sau tiếng nổ, cột khói cao hàng chục mét bốc lên nghi ngút. Được biết vụ nổ không gây thiệt hại về người. Hai vợ chồng tử vong trong phòng ngủ sau tiếng nổ lớn: Ngày 2/2, UBND xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 1/2, người dân nghe tiếng nổ phát ra từ phòng ngủ của vợ chồng ông L.V.T. (50 tuổi) rồi thấy khói, lửa bốc lên. Người dân đã tìm cách dập tắt đám cháy. Khi ngọn lửa được khống chế, mọi người phát hiện vợ chồng ông T. tử vong trong phòng ngủ. Thanh niên cướp giật tối mùng 1 Tết, té xe tử vong khi bỏ chạy: Tối 1/2, ba thanh niên giật túi xách của đôi nam nữ đi trên địa bàn TP Thủ Đức, TP HCM, trong khi bỏ chạy thì một người bị té xe tử vong tại chỗ. Người té xe tử vong được xác định là Dương Quốc T. (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) Đốt nhà chủ tàu cháy lan sang nhiều tàu cá: Bực tức vì không ứng được tiền tiêu Tết từ chủ tàu cá mà Phạm Văn Sang (32 tuổi, trú huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) đã đi làm thuê nên Sang đã mua xăng đốt nhà chủ tàu. Vụ cháy làm thiệt hại 5 căn nhà, 11 chiếc tàu thu mua, đánh bắt hải sản. Ngày 2/2, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ Sang để điều tra, làm rõ. Đột nhập nhà dân trộm tài sản: Lợi dụng sơ hở, Lê Đức Chính (SN 1991, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã đột nhập vào 2 nhà dân ở địa bàn xã Quỳnh Long trộm cắp tài sản, với tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Ngày 2/2, Công an xã Quỳnh Long cho biết vừa bắt giữ Chính để điều tra, làm rõ. Xe cứu thương va chạm với xe máy, 2 người bị thương: Sáng 2/2, tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chiếc xe ô tô con (xe cứu thương) bất ngờ va chạm với xe máy. Hậu quả, 2 người đi xe máy bị thương, xe ô tô và xe máy đều hư hỏng, xe cứu thương lật ngửa 4 bánh lên trời. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

