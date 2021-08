Tin nóng 21/8: Bắt gã bác họ hiếp dâm bé gái 5 tuổi giữa đồng rồi giết chết

TP. HCM siết chặt đối tượng ra đường: Từ 0h ngày 23/8 đến ngày 6-/9, TP.HCM sẽ tạm ngưng lực lượng giao hàng bằng công nghệ (shipper) tại TP Thủ Đức, và các quận huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. 5 chuyến bay chở quân nhân từ Hà Nội đến TP.HCM chống dịch: 5 chuyến bay chở hàng trăm cán bộ, nhân viên quân y từ Hà Nội vào TP.HCM hỗ trợ phòng chống dịch COVD-19. Chuyến bay VJ121 đầu tiên đã hạ cánh vào lúc 14h35 chiều nay 21/8. Phá đường dây sản xuất, bán tân dược, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 giả: PC03 Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Đức Thuận (46 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và các đối tượng có dấu hiệu buôn bán tân dược không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, chứng từ, tân dược giả, trong đó có một số loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Bắt gã bác họ hiếp dâm bé gái 5 tuổi giữa đồng rồi giết chết: Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Đỏ để điều tra hành vi hiếp dâm và giết bé gái 5 tuổi. Theo tài liệu, Đỏ đến nhà em bà con bạn dì là anh L.V.T. Khi cháu L.T.M.T. (gọi Đỏ bằng bác) đang chơi tại đây. Nhậu đến tối, Đỏ nhận lời dẫn nạn nhân về nhà và hiếp dâm. Sau khi giao cấu, Đỏ dìm nạn nhân xuống mương nước đến chết, kéo thi thể giấu trong ruộng lúa rồi bỏ về nhà. Cắt cabin giải cứu tài xế mắc kẹt sa ở Hà Nội: Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa giải cứu thành công một nam tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông, tại đường trên cao Phạm Văn Đồng, hướng đi cầu Thăng Long. Trả hồ sơ vụ thanh tra Bộ Xây dựng "vòi" tiền tỷ: Cho rằng "cần xem xét lại tội danh", TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã trả hồ sơ vụ án đoàn thanh tra Bộ Xây dựng "vòi" doanh nghiệp tiền tỷ cho VKSND cùng cấp. Phó chủ tịch phường nói “bánh mì không phải lương thực thiết yếu” nghỉ việc: UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giải quyết cho thôi việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, người từng nói "bánh mì không phải lương thực thiết yếu" theo nguyện vọng cá nhân. Đang cách ly, trốn đi dự đám giỗ làm lây lan dịch bệnh: Đang bị cách ly tại nhà, N.T.B (33 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri) đi đám giỗ nhà người thân làm lây lan 43 người nhiễm. Công an huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Tạm đình chỉ bí thư, chủ tịch phường vì để dịch COVID-19 lây lan: Chủ tịch thị xã An Nhơn (Bình Định) ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trương Minh Tâm, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đập Đá. Cùng ngày, Bí thư Thị ủy An Nhơn, cũng ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Ngô Văn Tân, Bí thư Đảng ủy phường Đập Đá, nhiệm kỳ 2020-2025.

