40 cán bộ CSGT Hà Nội lên đường Nam tiến giúp TP. HCM chống dịch

Phát biểu chỉ đạo trước khi CBCS lên đường làm nhiệm vụ, thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm tăng cao tại các tỉnh phía Nam, mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT cần xác định tinh thần tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch lần này phải là pháo đài vững chắc, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm hướng dẫn, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Triển khai kế hoạch phối hợp với Công an địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này phải cố gắng hết sức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần vào thành công trong công tác kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Cục trưởng đã gửi lời chia sẻ, động viên tinh thần đến từng CBCS tham gia nhiệm vụ lần này và mong muốn mỗi người phải hết sức cố gắng giữ gìn sức khỏe, khắc phục khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và giữ an toàn cho bản thân trong khi thực hiện nhiệm vụ, để sớm trở về trong chiến thắng. 37 CBCS Cục CSGT tăng cường phòng chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh lần này đều đảm bảo về sức khỏe, được tiêm phòng đủ 02 mũi vắc-xin, xét nghiệm âm tính, một số đồng chí đã xung phong lên đường nhận nhiệm vụ. Đúng 8h sáng chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã cất cánh đưa các CBCS CSGT vào TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT động viên, chỉ đạo CBCS trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Chuyến Nam tiến công tác của các chiến sĩ CSGT là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về huy động tổng lực phòng chống dịch COVID-19.

