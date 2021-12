Tin nóng 1/12: Ông trùm đường dây ma túy in logo Mercedes là ai?

Ông trùm đường dây ma túy in logo Mercedes là ai?: Ngày 1/12, Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ số lượng lớn ma túy trên bao bì in nhãn hiệu Mercedes. Đối tượng cầm đầu là Trần Huỳnh Vũ (28 tuổi, quê Đồng Tháp) sống lang bạt tại TP HCM. Để có tiền trang trải cuộc sống, Vũ mua ma túy về rồi chia nhỏ, bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn. Quân nhân ở Gia Lai tử vong do tự té ngã, xuất huyết não: Ngày 1/12, đại tá Lê Tuấn Hiền, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chủ trì buổi họp báo thông tin về sự việc quân nhân Nguyễn Văn Thiên. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân chiến sĩ Thiên tử vong là do tự té ngã, xuất huyết não. Dàn cảnh tai nạn giao thông để giết người: Vì mâu thuẫn, 4 đối tượng ở Tiền Giang đã chuẩn bị dao tự chế, súng công cụ hỗ trợ rồi đón đường nạn nhân, dàn cảnh tai nạn giao thông để giết người. Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Hải Đăng (32 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho). Người bị thương là bạn gái anh Đăng. Ngày 1/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng này. Bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập lạng lách, đãnh võng: Ngày 1/12, Công an TP Lạng Sơn cho biết đã phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đấu tranh làm rõ, nhóm đối tượng gồm các thanh, thiếu niên từ 14 – 17 tuổi đến từ các huyện Chi Lăng, Bình Gia, Lộc Bình… Chìm tàu cá, 5 ngư dân Nghệ An mất tích: Ngày 1/12, UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, ngày 30/11, 6 ngư dân đang đánh bắt cá ngoài khơi, chiếc tàu cá bất ngờ gặp nạn. Hiện tại, 1 ngư dân đã được cứu sống, 5 người còn lại đang mất tích. Được biết, các thuyền viên gặp nạn đều trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Trong đó có 3 người là anh em trong 1 gia đình. Truy bắt nghi phạm đâm chết người ở bến xe: Ngày 1/12, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Trần Tuấn Ngọc (50 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Chiều 30/11, Ngọc xảy ra mâu thuẫn với ông H.B.H. (43 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) ở Bến xe Giáp Bát. Bực tức, Ngọc dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Thanh niên 18 tuổi trộm 72 gốc sâm Ngọc Linh: Từ ngày 14/11 đến 22/11, Hồ Văn Nhất (18 tuổi, trú huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã nhiều lần lén lút đột nhập vào chốt sâm Băng Nao ở huyện Nam Trà My nhổ trộm 72 gốc sâm Ngọc Linh bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngày 1/12, Công an huyện Nam Trà My cho biết đang tạm giữ Nhất để điều tra, làm rõ. Bắt thanh niên chuyên đập kính ô tô, trộm tài sản: Ngày 30/11, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh Nam (SN 2001, trú huyện Yên Thành). Từ đầu tháng 8/2021 đến khi bị bắt, Nam đã liên tiếp gây ra 3 vụ đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ông trùm đường dây ma túy in logo Mercedes là ai?: Ngày 1/12, Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ số lượng lớn ma túy trên bao bì in nhãn hiệu Mercedes. Đối tượng cầm đầu là Trần Huỳnh Vũ (28 tuổi, quê Đồng Tháp) sống lang bạt tại TP HCM. Để có tiền trang trải cuộc sống, Vũ mua ma túy về rồi chia nhỏ, bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn. Quân nhân ở Gia Lai tử vong do tự té ngã, xuất huyết não: Ngày 1/12, đại tá Lê Tuấn Hiền, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chủ trì buổi họp báo thông tin về sự việc quân nhân Nguyễn Văn Thiên. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân chiến sĩ Thiên tử vong là do tự té ngã, xuất huyết não. Dàn cảnh tai nạn giao thông để giết người: Vì mâu thuẫn, 4 đối tượng ở Tiền Giang đã chuẩn bị dao tự chế, súng công cụ hỗ trợ rồi đón đường nạn nhân, dàn cảnh tai nạn giao thông để giết người. Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Hải Đăng (32 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho). Người bị thương là bạn gái anh Đăng. Ngày 1/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng này. Bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập lạng lách, đãnh võng: Ngày 1/12, Công an TP Lạng Sơn cho biết đã phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đấu tranh làm rõ, nhóm đối tượng gồm các thanh, thiếu niên từ 14 – 17 tuổi đến từ các huyện Chi Lăng, Bình Gia, Lộc Bình… Chìm tàu cá, 5 ngư dân Nghệ An mất tích: Ngày 1/12, UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, ngày 30/11, 6 ngư dân đang đánh bắt cá ngoài khơi, chiếc tàu cá bất ngờ gặp nạn. Hiện tại, 1 ngư dân đã được cứu sống, 5 người còn lại đang mất tích. Được biết, các thuyền viên gặp nạn đều trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Trong đó có 3 người là anh em trong 1 gia đình. Truy bắt nghi phạm đâm chết người ở bến xe: Ngày 1/12, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Trần Tuấn Ngọc (50 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Chiều 30/11, Ngọc xảy ra mâu thuẫn với ông H.B.H. (43 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) ở Bến xe Giáp Bát. Bực tức, Ngọc dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Thanh niên 18 tuổi trộm 72 gốc sâm Ngọc Linh: Từ ngày 14/11 đến 22/11, Hồ Văn Nhất (18 tuổi, trú huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã nhiều lần lén lút đột nhập vào chốt sâm Băng Nao ở huyện Nam Trà My nhổ trộm 72 gốc sâm Ngọc Linh bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngày 1/12, Công an huyện Nam Trà My cho biết đang tạm giữ Nhất để điều tra, làm rõ. Bắt thanh niên chuyên đập kính ô tô, trộm tài sản: Ngày 30/11, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh Nam (SN 2001, trú huyện Yên Thành). Từ đầu tháng 8/2021 đến khi bị bắt, Nam đã liên tiếp gây ra 3 vụ đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.