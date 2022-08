Tin nóng 19/8: Chém hàng xóm vì nghi “qua lại” với vợ mình

Chém hàng xóm vì nghi “qua lại” với vợ mình: Mới đây, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Phước (SN 1960, ngụ TP Vũng Tàu) mức án 2 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo vì tội “Cố ý gây thương tích”. Trong vụ án này, Hồ Văn Phước là hàng xóm của ông P.Đ.H (SN 1954, ngụ TP Vũng Tàu). Do nghi ngờ ông P.Đ.H có quan hệ bất chính với vợ mình, chiều 25/9/2021, khi thấy ông H. ra đường, bị cáo vào nhà lấy dao xông tới chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Bắt nhân viên quán karaoke chém khách gần lìa cánh tay: Ngày 19/8, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết, đã bắt khẩn cấp với Thạch Bạc (sinh năm 1994, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, ngày 18/8, anh N.P.C. (sinh năm 1978, ngụ TP Thủ Đức) đi hát karaoke ở quán nằm trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu. Tới nơi, anh C. dựng xe máy chắn lối đi vào nhà vệ sinh của quán. Lúc này, Bùi Tố N. (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Sóc Trăng, là nhân viên của quán) đi tới nhắc nhở và yêu cầu anh C. dời xe ra chỗ khác. Anh C. không đồng ý thì 2 bên cự cãi và N. đánh anh C. Bực tức, anh C. gọi người cầm theo xẻng để đánh N. và Bạc (là nhân viên của quán). Bạc cầm con dao tự chế tấn công chém vào đầu và gần lìa tay anh C.. Lừa hỏi mua xe máy, chạy thử rồi "mất tăm": Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Bảo (SN 1999, ngụ xã Tân An, huyện Càng Long). Trước đó, ngày 23/7, Bảo lên mạng xã hội và nhìn thấy một tài khoản Facebook đăng bán xe máy. Bảo thuê ôtô chở đến nơi, sau đó xem xe và được chủ ra giá 23 triệu đồng. Bảo đề nghị chạy thử để kiểm tra và được chủ xe đồng ý. Ngay sau đó, Bảo lấy xe và chạy đến xã Mỹ Cẩm (huyện Càng Long) bán cho một thanh niên không rõ họ tên với giá 8 triệu đồng. Khống chế kịp thời vụ cháy nhà dân ở xã Ninh Sở: Mới đây, khi nhận được tin báo về vụ cháy nhà dân tại thôn Ninh Xá, xã Ninh Sở, lực lượng chức năng huyện Thường Tín đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Khu vực xảy ra cháy là phòng để đồ cũ của gia đình, trên tầng 3 của căn nhà. May mắn không có thiệt hại về người. Người phụ nữ bị tình nhân sát hại khi đang gội đầu cho khách: Nạn nhân là chị N.T.T (43 tuổi, trú tại thôn Hà Tê, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Khi chị T. đang gội đầu cho khách ở quán của mình thì bị B.V.Th. (trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên) chạy vào, dùng dao đâm từ phía sau, khiến chị T. tử vong. Sau khi gây án, Th đã đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú. Được biết, chị T. và đối tượng Th. cùng nhau đến thôn A2 xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên thuê nhà để chung sống và mở cửa hàng gội đầu được khoảng 2 – 3 năm nay. Trong quá trình chung sống, nhiều lần giữa chị T. và đối tượng Th. xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông. Nam thanh niên bị cuốn vào gầm xe tải, thoát chết trong gang tấc: Khoảng 8h30 ngày 19/8, nam thanh niên điều khiển mô tô mang BKS 68M1-312.07 (chưa rõ danh tính) lưu thông trên tuyến QL1 từ hướng TP HCM đi miền Tây thì va chạm với mô tô mang BKS 62H4-7714 do chị Lê Đô Na (24 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) điều khiển. Sau cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên ngã xuống đường, cùng lúc ô tô tải mang BKS 61C- 398.38 do tài xế Thạch Hoàng Sơn (26 tuổi, ngụ phường 4, TP Tân An, Long An) điều khiển chạy tới cuốn 2 xe máy và nam thanh niên vào gầm xe, trượt dài một đoạn khoảng 25m mới dừng lại. Rất may hai người chỉ bị chấn thương nhẹ và xây xát.

