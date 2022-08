Tin nóng 17/8: Lĩnh án tử vì thùng mì tôm bí mật

Lĩnh án tử vì thùng mì tôm bí mật: Ngày 17/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Bốn (SN 1989), trú xã Môn Sơn, huyện Con Cuông về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, tháng 12/2021 trong lần sang Lào ăn tết cùng người thân, Bốn gặp Công. Người này nói có ma túy và nhờ tìm khách mua. Ngày 16/1/2022, Bốn đi lấy thùng mì tôm chứa ma túy từ Công rồi đến khu vực đập Phà Lài, thuộc xã Môn Sơn đợi khách lấy ma túy. Khi Bốn đang giao ma túy cho khách thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Tang vật vụ án là 150 gói ma túy hồng phiến (khối lượng hơn 3kg). Mẹ có tiền sử tâm thần ôm con gái 3 tuổi nhảy cầu: Ngày 17/8, thi thể của 2 người mẹ Nguyễn Thị Ánh L. (43 tuổi) và bé gái M.N.T.H (3 tuổi) đã được tìm thấy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân đi qua cầu kênh Nước Mặn (xã Phước Đông, huyện Cần Đước) thì nhìn thấy một phụ nữ ôm theo một bé gái đứng ở thành cầu rồi bất ngờ lao xuống sông. Theo Công an huyện Cần Đước, bà L. có tiền sử bệnh tâm thần. Người đàn ông tử vong ở tư thế treo cổ, 2 chân quỳ trên giường: Sáng 17/8, ông P.V.S. (SN 1973, trú tại thôn Mỹ Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ, hai chân quỳ trên giường ngủ. Tại hiện trường, xung quanh phát hiện rất nhiều vết máu vương vãi từ nhà tắm vào phòng ngủ, cơ thể ông S. có vết thương. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cụ ông 78 tuổi lĩnh 20 năm tù vì hiếp dâm bé gái 8 tuổi: Ngày 17/8, TAND TP Cần Thơ tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Thông (78 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo cáo trạng, bị cáo Thông và bé gái 8 tuổi là hàng xóm. Hồi tháng 4, bé gái qua nhà bị cáo Thông để tìm cháu của ông này. Lúc này, nhà không có người nên bị cáo Thông kêu bé gái vào phòng ngủ rồi cho 50.000 đồng, sau đó thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Người cô ruột của bé gái nghe kể lại vụ việc nên đã đến công an trình báo. Chồng rủ bạn nhậu đuổi đánh hội đồng vợ: Ngày 17/8, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận nhóm thanh niên đuổi đánh một phụ nữ. Theo lời khai ban đầu, do mâu thuẫn giữa Nguyễn Thanh H.(29 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và vợ là chị Huỳnh Thị Ngọc Kh. (27 tuổi) nên H. rủ 2 bạn nhậu là V. và K. đuổi đánh chị Kh, khiến chị này bị thương tích ở vùng mặt và người. Xuống suối chơi, bé gái 3 tuổi trượt chân đuối nước thương tâm: Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, nạn nhân là bé gái L.T.T.D. (SN 2019). Theo đó, ngày 16/8, cháu D. cùng bố đi đăng ký nhập học, trên đường về nhà 2 bố con rẽ vào nhà người quen ở bản Pun, xã Cắm Muộn. Cháu D. cùng một cháu gái xuống suối Quẹ chơi. Không may cháu D. trượt chân ngã xuống và bị đuối nước. Do cháu gái đi cùng cháu D. bị ngọng nên thời điểm đó không hô hoán cứu em được, mà chạy về để thông báo cho người nhà. Sau khoảng 1 giờ thì tìm thấy cháu D. nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang:

(Nguồn: THĐT)

