Tin nóng 18/8: Khởi tố, bắt tạm giam kẻ dọa giết vợ con

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ dọa giết vợ con: Mới đây, VKSND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1990, trú tại Tổ 1, khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về tội “Đe dọa giết người". Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 6 - 8/2022, Nguyễn Văn Cường đã 2 lần có lời nói và cầm dao đe dọa giết các thành viên trong gia đình gồm bà Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Diệu Thảo là mẹ, vợ và 2 con mình là Nguyễn Phúc Khang (SN 2020), Nguyễn Mẫn Nhi, (SN 2022). Cháy nhà dân, nhiều tài sản bị thiêu rụi: Sáng 18/8, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp bốn của gia đình ông N.V.T ở tổ dân phố Đồi, phường Đông Cao (TP Phổ Yên) đã khiến nhiều đồ đạc, tài sản của gia đình bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng, may mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Trúng đạn khi đang làm vườn, một phụ nữ ở Bắc Giang tử vong: Chiều 17/8, một phụ nữ ở thôn Hang Bông (xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đang làm vườn thì bất ngờ bị viên đạn găm trúng gáy khiến nạn nhân ngã gục. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến trưa 18/8, nạn nhân không qua khỏi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Bắt giữ thiếu nữ giấu ma tuý trong áo ngực: Ngày 18/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Loan (SN 1995, thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, trong quá trình làm nhiêm vụ tại khu vực cầu Treo, thuộc khu Trần Khánh Dư, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Nguyễn Thị Loan. Lúc này, trong áo ngực của Loan giấu 2 túi ma tuý dạng đá đang mang đi bán cho khách. Án mạng đau lòng ở Tiền Giang: Chiều 18/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa khởi tố bị can Nguyễn Hữu Hậu (SN 1991; ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) về tội giết người. Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận tối 30/7, Hậu cầm dao sang nhà anh rể là Võ Công Tôn Chiêu (SN 1988; tạm trú phường 6, TP Mỹ Tho) rồi đâm ông Chiêu nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hậu đến công an đầu thú và khai nhận giữa Hậu và ông Chiêu có mâu thuẫn kéo dài nhiều năm nhưng chưa giải quyết được. Hôm đó, sau khi uống nhiều bia rượu, Hậu về nhà cự cãi với mẹ ruột về thái độ cư xử không tốt của Chiêu đối với gia đình. Bị mẹ la mắng, cho rằng mẹ bênh con rể nên Hậu tìm ông Chiêu để nói chuyện và gây ra án mạng. Nhậu say, xách búa đi gây án vì mối thù xưa: Mới đây, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Thạch Tá Nạ (30 tuổi, ngụ ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần) mức án 9 năm tù giam về tội Giết người. Theo cáo trạng, ngày 2/7/2021, Tá Nạ có nhậu chung với 4 người bạn, do nhậu say nên Tá Nạ về nhà để nghỉ. Trong lúc nằm nghỉ tại nhà và nhớ lại chuyện trước đây ông Thạch Thành (52 tuổi, ngụ cùng địa phương) có dùng ghế nhựa đánh mình nên Tá Nạ đã tức giận đi ra phía sau nhà lấy cây búa tìm ông Thành để đánh trả thù. Bị cáo đã dùng búa đập vào trán và ngực ông Thành khiến nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ dọa giết vợ con: Mới đây, VKSND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1990, trú tại Tổ 1, khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về tội “Đe dọa giết người". Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 6 - 8/2022, Nguyễn Văn Cường đã 2 lần có lời nói và cầm dao đe dọa giết các thành viên trong gia đình gồm bà Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Diệu Thảo là mẹ, vợ và 2 con mình là Nguyễn Phúc Khang (SN 2020), Nguyễn Mẫn Nhi, (SN 2022). Cháy nhà dân, nhiều tài sản bị thiêu rụi: Sáng 18/8, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp bốn của gia đình ông N.V.T ở tổ dân phố Đồi, phường Đông Cao (TP Phổ Yên) đã khiến nhiều đồ đạc, tài sản của gia đình bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng, may mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Trúng đạn khi đang làm vườn, một phụ nữ ở Bắc Giang tử vong: Chiều 17/8, một phụ nữ ở thôn Hang Bông (xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đang làm vườn thì bất ngờ bị viên đạn găm trúng gáy khiến nạn nhân ngã gục. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến trưa 18/8, nạn nhân không qua khỏi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Bắt giữ thiếu nữ giấu ma tuý trong áo ngực: Ngày 18/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Loan (SN 1995, thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, trong quá trình làm nhiêm vụ tại khu vực cầu Treo, thuộc khu Trần Khánh Dư, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Nguyễn Thị Loan. Lúc này, trong áo ngực của Loan giấu 2 túi ma tuý dạng đá đang mang đi bán cho khách. Án mạng đau lòng ở Tiền Giang: Chiều 18/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa khởi tố bị can Nguyễn Hữu Hậu (SN 1991; ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) về tội giết người. Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận tối 30/7, Hậu cầm dao sang nhà anh rể là Võ Công Tôn Chiêu (SN 1988; tạm trú phường 6, TP Mỹ Tho) rồi đâm ông Chiêu nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hậu đến công an đầu thú và khai nhận giữa Hậu và ông Chiêu có mâu thuẫn kéo dài nhiều năm nhưng chưa giải quyết được. Hôm đó, sau khi uống nhiều bia rượu, Hậu về nhà cự cãi với mẹ ruột về thái độ cư xử không tốt của Chiêu đối với gia đình. Bị mẹ la mắng, cho rằng mẹ bênh con rể nên Hậu tìm ông Chiêu để nói chuyện và gây ra án mạng. Nhậu say, xách búa đi gây án vì mối thù xưa: Mới đây, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Thạch Tá Nạ (30 tuổi, ngụ ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần) mức án 9 năm tù giam về tội Giết người. Theo cáo trạng, ngày 2/7/2021, Tá Nạ có nhậu chung với 4 người bạn, do nhậu say nên Tá Nạ về nhà để nghỉ. Trong lúc nằm nghỉ tại nhà và nhớ lại chuyện trước đây ông Thạch Thành (52 tuổi, ngụ cùng địa phương) có dùng ghế nhựa đánh mình nên Tá Nạ đã tức giận đi ra phía sau nhà lấy cây búa tìm ông Thành để đánh trả thù. Bị cáo đã dùng búa đập vào trán và ngực ông Thành khiến nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu.