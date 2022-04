Tin nóng 17/4: Cán bộ Sở Nội vụ bị “tố” đỗ xe chặn cửa nhà dân

Cán bộ Sở Nội vụ bị "tố" đỗ xe chặn cửa nhà dân: Khi được yêu cầu lùi xe, một phó Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lái ô tô đến chắn trước cửa nhà dân ở ở khu chung cư Vicoland (phường Xuân Phú, TP Huế) và lớn tiếng thách thức. Ngày 17/4, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết sẽ tiến hành họp, xem xét xử lý trong ngày 18/4. Cháu trai gây án mạng tại đám tang bà nội vì mâu thuẫn nhỏ: Tại đám tang bà nội ở huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Hoàng Thái Sơn (SN 1995, trú huyện Vân Đồn) đã chuẩn bị hung khí và đâm chết anh T.Q.T. Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn. Dùng kéo đâm em ruột tử vong: Trần Đình Nhựt (45 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra mâu thuẫn về chuyện gia đình với em trai là anh Trần Đình Th., trú cùng địa phương. Trong lúc cãi vã, Nhựt đã lấy cây kéo đâm em ruột tử vong. Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can Nhựt về hành vi giết người. "Quái khách" rút dao đâm gục xe ôm rồi cướp tài sản: Khi tài xế xe ôm chở đến chỗ vắng người ở huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Chí Bình (20 tuổi, quê Kiên Giang) ngồi sau rút dao đâm tới tấp anh Huỳnh Phụng Hoàng Vân (30 tuổi, quê Trà Vinh) rồi cướp tài sản. Ngày 17/4, Công an huyện Bắc Tân Uyên cho biết đang tạm giữ Bình để điều tra, làm rõ. Người giúp việc dọn phòng ngủ, "dọn" luôn 300 triệu đồng của chủ: Trong lúc vệ sinh phòng ngủ của ông V., Nguyễn Thị Hương (SN 1965, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) mở cửa tủ quần áo và phát hiện ngăn tủ quần áo trên cùng có một túi ni lon màu trắng, bên trong có 2 cọc tiền 300 triệu đồng. Lòng tham nổi lên, Hương lấy trộm toàn bộ số tiền trên rồi thu dọn đồ đạc cá nhân thuê xe taxi bỏ trốn... Ngày 17/4, Công an TP Biên Hòa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hương. Khách nam bất ngờ khống chế hiếp dâm chị chủ quán tạp hóa: Nguyễn Tấn Dũng (SN 1997, trú thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đến tiệm tạp hóa của một phụ nữ trên địa bàn xã Bình Xuân mua xăng và thuốc hút. Khi người phụ nữ đóng cửa tiệm để ngủ, Dũng lẻn vào tiệm khống chế, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngày 17/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra, làm rõ. Nam sinh lớp 5 bị sét đánh tử vong: Ngày 17/4, Công an xã Bình Lãng (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh chết người. Trưa 16/4, trong quá trình N.N.H. (12 tuổi), học lớp 5, trường Tiểu học Bình Lãng đi thu dây diều bị sét đánh tử vong. Được biết, H. là con thứ tư trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Va chạm với ô tô tải, 2 bố con đi xe máy tử vong: Chiều 16/4, anh Trịnh Hồng T (SN 1970, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển xe máy biển số 60F2-217.40 chở con trai là Trịnh Hồng P, SN 2005, khi vừa qua khu du lịch Thủy Châu (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì va chạm với ô tô tải chạy cùng chiều bên trái. Hai cha con anh T ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người tử vong. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

