Tin nóng 15/4: “Yêu râu xanh” U80 nhiều lần xâm hại bé gái 10 tuổi

"Yêu râu xanh" U80 nhiều lần xâm hại bé gái 10 tuổi: Lợi dụng lúc cháu N.L.M.P., (SN 2011, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sang nhà mình chơi, N.V.Q. (72 tuổi), đã nhiều lần dâm ô với cháu P. Ngày 15/4, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Gã trai vờ yêu để lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của cô gái: Bịa đặt có thửa đất đang tranh chấp với chú ruột ở khu đô thị Nam Đầm Vạc (Vĩnh Phúc), Đỗ Đông Đức (SN 1984, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã lừa người yêu tên N.T.H. (SN 1986) để lấy 1,3 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Ngày 15/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bị can Đức. Cắt trộm dây điện bán lấy tiền mua ma túy: Do lười lao động lại nghiện ma túy, để có có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1987, cùng ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đi cắt trộm dây điện ở xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất đem đốt lấy dây đồng bán phế liệu. Ngày 15/4, Công an xã Mỹ Phước vừa bắt giữ 2 đối tượng này. Dùng dao đoạt mạng bạn nhậu: Sau chầu nhậu, Hà Văn Nguyên (SN 1991) và 2 người bạn là anh Hà Văn Luận (SN 1985) và Bùi Văn Hoan (SN 1993, đều trú cùng huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), đã xảy ra xô xát. Nguyên đã dùng dao truy sát, khiến anh Luận tử vong, anh Hoan bị thương nặng. Ngày 15/4, Nguyên đã bị tạm giữ để điều tra, làm rõ. Nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của khách: Lợi dụng quen biết và sự tin tưởng của một số người, Đặng Văn Quân (SN 1988, trú TX An Khê, Gia Lai) là nhân viên Ngân hàng ACB - Chi nhánh Gia Lai - Phòng giao dịch An Khê tung tin giả cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng cho khách hàng và hứa trả lãi cao rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại. Thi thể người đàn ông nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè: Trưa 15/4, một số người đi dạo dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn qua chung cư Nguyễn Ngọc Phương (quận Bình Thạnh, TP HCM) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Người dân kiểm tra và phát hiện thi thể một người đàn ông trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc áo thun màu đen, quần jeans, không có giấy tờ tùy thân. Xe đầu kéo tông xe khách làm 7 người bị thương: Trưa 15/4, trên đèo Mimosa thuộc Quốc lộ 20, khu vực cửa ngõ TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xe đầu kéo do Nguyễn Sĩ Bảo (SN 1990, ở Khánh Hòa) điều khiển, do mất kiểm soát xe đầu kéo tông vào sườn xe khách 16 chỗ do Trần Quốc Lợi (SN 1971, ở TP Đà Lạt) điều khiển, đang leo đèo theo chiều ngược lại. Hậu quả làm 7 người bị thương. >>> Xem thêm video: Bé gái 8 tuổi ở An Giang bị cậu ruột xâm hại. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

"Yêu râu xanh" U80 nhiều lần xâm hại bé gái 10 tuổi: Lợi dụng lúc cháu N.L.M.P., (SN 2011, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sang nhà mình chơi, N.V.Q. (72 tuổi), đã nhiều lần dâm ô với cháu P. Ngày 15/4, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Gã trai vờ yêu để lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của cô gái: Bịa đặt có thửa đất đang tranh chấp với chú ruột ở khu đô thị Nam Đầm Vạc (Vĩnh Phúc), Đỗ Đông Đức (SN 1984, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã lừa người yêu tên N.T.H. (SN 1986) để lấy 1,3 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Ngày 15/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bị can Đức. Cắt trộm dây điện bán lấy tiền mua ma túy: Do lười lao động lại nghiện ma túy, để có có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1987, cùng ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đi cắt trộm dây điện ở xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất đem đốt lấy dây đồng bán phế liệu. Ngày 15/4, Công an xã Mỹ Phước vừa bắt giữ 2 đối tượng này. Dùng dao đoạt mạng bạn nhậu: Sau chầu nhậu, Hà Văn Nguyên (SN 1991) và 2 người bạn là anh Hà Văn Luận (SN 1985) và Bùi Văn Hoan (SN 1993, đều trú cùng huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), đã xảy ra xô xát. Nguyên đã dùng dao truy sát, khiến anh Luận tử vong, anh Hoan bị thương nặng. Ngày 15/4, Nguyên đã bị tạm giữ để điều tra, làm rõ. Nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của khách: Lợi dụng quen biết và sự tin tưởng của một số người, Đặng Văn Quân (SN 1988, trú TX An Khê, Gia Lai) là nhân viên Ngân hàng ACB - Chi nhánh Gia Lai - Phòng giao dịch An Khê tung tin giả cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng cho khách hàng và hứa trả lãi cao rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại. Thi thể người đàn ông nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè: Trưa 15/4, một số người đi dạo dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn qua chung cư Nguyễn Ngọc Phương (quận Bình Thạnh, TP HCM) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Người dân kiểm tra và phát hiện thi thể một người đàn ông trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc áo thun màu đen, quần jeans, không có giấy tờ tùy thân. Xe đầu kéo tông xe khách làm 7 người bị thương: Trưa 15/4, trên đèo Mimosa thuộc Quốc lộ 20, khu vực cửa ngõ TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xe đầu kéo do Nguyễn Sĩ Bảo (SN 1990, ở Khánh Hòa) điều khiển, do mất kiểm soát xe đầu kéo tông vào sườn xe khách 16 chỗ do Trần Quốc Lợi (SN 1971, ở TP Đà Lạt) điều khiển, đang leo đèo theo chiều ngược lại. Hậu quả làm 7 người bị thương. >>> Xem thêm video: Bé gái 8 tuổi ở An Giang bị cậu ruột xâm hại. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).