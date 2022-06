Tin nóng 14/6: Đình chỉ công tác CT xã sau vụ đánh ghen tại trụ sở

Bé gái 13 tuổi chết trong nhà trọ, đôi bông tai vàng bị mất: Rạng sáng 14/6, Công an huyện Chợ Lách, Bến Tre nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại nhà trọ ở xã Long Thới. Nạn nhân là em P. (13 tuổi, đang cư ngụ tại xã Hòa Nghĩa). Theo người quản lý nhà trọ, khoảng 9h21 sáng 13/6, em P. cùng một người bạn tên K. đến thuê trọ. Đến gần 10h30, K. rời khỏi phòng trọ và không quay lại. Gia đình nạn nhân cho biết, em P. có đeo bông tai vàng khi phát hiện thi thể thì đã mất. (Ảnh minh họa) Bắt quả tang thầy giáo tiểu học vì tàng trữ ma túy: Chiều 13/6, tổ công tác Công an xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang Lương Văn Sơn (33 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) đang tàng trữ 2 gói chất bột màu trắng, nghi là heroin. Bước đầu Sơn khai số mua số ma túy này về để sử dụng. Được biết, Sơn đang là giáo viên trường tiểu học Keng Đu 2 thuộc xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Người đàn ông tử vong ngay dưới chân cột điện: Sáng 14/6, tại lề đường Võ Nguyên Giáp, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận người dân phát hiện thi thể người đàn ông nằm dưới cột điện ven đường, bị cây cỏ che lấp, nên trình báo Công an. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là Lê Xuân Đ. (SN 1982, tạm trú phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết). Nhận định ban đầu nghi nạn nhân leo lên cột điện bị điện giật. Thiếu tiền tiêu xài, 2 đối tượng đi cướp tài sản của học sinh: Do không có tiền tiêu xài nên Lê Minh Quân (36 tuổi, trú TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Lê Văn Vũ (26 tuổi, trú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) rủ nhau đi cướp giật tài sản của những em học sinh trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ngày 14/6, Công an huyện Chợ Mới cho biết đã bắt tạm giam 2 đối tượng này. Bắt tạm giam người tình của mẹ bé trai 18 tháng tuổi tử vong: Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra về tội 'Cố ý gây thương tích'. Theo đó, Ninh có hành vi hành hạ, gây ra cái chết của bé trai 18 tháng là con của chị L.D.T.H. Được biết, Ninh và chị L.D.T.H. chung sống với nhau như vợ chồng. Đình chỉ công tác Chủ tịch xã sau khi bị đánh ghen tại trụ sở: Ngày 14/6, UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ Trương Văn Gương để xác minh làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc ông Gương bị đánh ghen tại phòng làm việc hôm 12/6. Trốn truy nã ở Quảng Nam vào Vũng Tàu làm công nhân: Ngày 14/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau tám năm trốn lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích, Ngô Quang Hữu (29 tuổi, ngụ huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị bắt khi đang làm công nhân cho một công ty ở phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu. Va chạm với xe tải, con tử vong, mẹ bị thương: Sáng 14/6, chiếc xe tải khi đi đến ngã 3 chợ Bộng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra va chạm với xe máy do chị Đặng Thị Th. (SN 1989, trú tại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang) điều khiển chở theo mẹ là bà Lê Thị L (SN 1967). Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe máy đã bị xe tải cuốn vào gầm. Do bị thương nặng nên chị Th. tử vong, bà Lê Thị L bị thương nhẹ. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

