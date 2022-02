Tin nóng 16/2: Không cho bạn trai ngủ lại, cháu gái đâm chết dượng rể

Không cho bạn trai ngủ lại, cháu gái đâm chết dượng rể: Dẫn bạn trai về nhà chơi nhưng dượng rể không đồng ý cho ngủ lại, Nguyễn Thị Kim Duyên (SN 2001, trú huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) cự cãi, xô xát dùng dao đâm chết ông Lê Duy Khiêm (50 tuổi, dượng rể của Duyên). Ngày 16/2, Công an huyện Hồng Ngự cho biết đang tạm giữ Duyên để điều tra. Nhậu say, gã trai gây tai nạn khiến thai phụ tử vong: Sau khi đi nhậu về, Lâm Huỳnh Vĩ Khang (22 tuổi; ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đã va chạm xe máy với bà Dương Ngọc Dễ (43 tuổi; ngụ huyện Gò Quao - đang mang thai 5 tháng) khiến bà Dễ tử vong. Ngày 16/2, Công an huyện Gò Quao cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Khang. Trói nữ nhân viên bán hàng vào nhà vệ sinh để cướp tài sản: Lê Ngọc Nên (27 tuổi, ở Quảng Ngãi) và Trần Văn Hiền (18 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã trói nữ nhân viên bán hàng vào nhà vệ sinh để cướp tài sản xảy ra tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình. Ngày 16/2, Công an huyện Thăng Bình cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh: Đối tượng Hiền) Bà lão tử vong vì rơi từ tầng cao chung cư: Khoảng 13h ngày 16/2, tại chung cư trên đường Tản Đà, phường 11, quận 5, TP HCM, người dân sống tại chung sư số 86 Tản Đà nghe tiếng động mạnh. Họ kiểm tra phát hiện bà lão khoảng 75 tuổi rơi từ tầng cao xuống đất, tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể nữ sinh trên bờ biển ở Bình Thuận: Sáng 16/2, một số ngư dân cào chằn chằn trên bãi biển cách bãi tắm Đồi Dương (thị xã La Gi) 300m, phát hiện 2 thiếu nữ đang nằm bất động trên bờ. Ngay sau đó, người dân cùng Công an đã có mặt, đưa em Q. đến bện viện để cấp cứu. Riêng em T. (17 tuổi, trú thị xã La Gi) được xác định đã tử vong. Theo bạn bè của em Q. thì trước khi xảy ra sự việc, Q. có tâm sự đang gặp chuyện buồn. Bắt thanh niên lừa tiền của vợ 'hờ' rồi bỏ trốn: Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Nguyễn Viết Cường (SN 1988, ở Quảng Nam) đã dựng chuyện có thể xin việc làm cho "vợ hờ" một chỗ làm tốt với thu nhập cao. Tin tưởng người tình, chị N. đã đưa cho Cường 85 triệu đồng để "chạy việc". Khi cầm được số tiền này, Cường đã tiêu xài rồi bỏ trốn. Ngày 16/2, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Cường để điều tra. Truy tố 2 bị can trong vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong: Ngày 16/2, Viện KSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985, nguyên Trưởng ban Quản lý chung cư Carina) về tội danh “Vi phạm quy định về PCCC” trong vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong. >>> Xem thêm video: Cà Mau: Người đàn ông đâm chết một phụ nữ rồi tự sát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Không cho bạn trai ngủ lại, cháu gái đâm chết dượng rể: Dẫn bạn trai về nhà chơi nhưng dượng rể không đồng ý cho ngủ lại, Nguyễn Thị Kim Duyên (SN 2001, trú huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) cự cãi, xô xát dùng dao đâm chết ông Lê Duy Khiêm (50 tuổi, dượng rể của Duyên). Ngày 16/2, Công an huyện Hồng Ngự cho biết đang tạm giữ Duyên để điều tra. Nhậu say, gã trai gây tai nạn khiến thai phụ tử vong: Sau khi đi nhậu về, Lâm Huỳnh Vĩ Khang (22 tuổi; ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đã va chạm xe máy với bà Dương Ngọc Dễ (43 tuổi; ngụ huyện Gò Quao - đang mang thai 5 tháng) khiến bà Dễ tử vong. Ngày 16/2, Công an huyện Gò Quao cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Khang. Trói nữ nhân viên bán hàng vào nhà vệ sinh để cướp tài sản: Lê Ngọc Nên (27 tuổi, ở Quảng Ngãi) và Trần Văn Hiền (18 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã trói nữ nhân viên bán hàng vào nhà vệ sinh để cướp tài sản xảy ra tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình. Ngày 16/2, Công an huyện Thăng Bình cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh: Đối tượng Hiền) Bà lão tử vong vì rơi từ tầng cao chung cư: Khoảng 13h ngày 16/2, tại chung cư trên đường Tản Đà, phường 11, quận 5, TP HCM, người dân sống tại chung sư số 86 Tản Đà nghe tiếng động mạnh. Họ kiểm tra phát hiện bà lão khoảng 75 tuổi rơi từ tầng cao xuống đất, tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể nữ sinh trên bờ biển ở Bình Thuận: Sáng 16/2, một số ngư dân cào chằn chằn trên bãi biển cách bãi tắm Đồi Dương (thị xã La Gi) 300m, phát hiện 2 thiếu nữ đang nằm bất động trên bờ. Ngay sau đó, người dân cùng Công an đã có mặt, đưa em Q. đến bện viện để cấp cứu. Riêng em T. (17 tuổi, trú thị xã La Gi) được xác định đã tử vong. Theo bạn bè của em Q. thì trước khi xảy ra sự việc, Q. có tâm sự đang gặp chuyện buồn. Bắt thanh niên lừa tiền của vợ 'hờ' rồi bỏ trốn: Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Nguyễn Viết Cường (SN 1988, ở Quảng Nam) đã dựng chuyện có thể xin việc làm cho "vợ hờ" một chỗ làm tốt với thu nhập cao. Tin tưởng người tình, chị N. đã đưa cho Cường 85 triệu đồng để "chạy việc". Khi cầm được số tiền này, Cường đã tiêu xài rồi bỏ trốn. Ngày 16/2, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Cường để điều tra. Truy tố 2 bị can trong vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong: Ngày 16/2, Viện KSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985, nguyên Trưởng ban Quản lý chung cư Carina) về tội danh “Vi phạm quy định về PCCC” trong vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong. >>> Xem thêm video: Cà Mau: Người đàn ông đâm chết một phụ nữ rồi tự sát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.