Tin nóng 14/7: Chân dung “hot girl” cầm đầu đường dây CCCD giả

Chân dung 'hot girl' cầm đầu đường dây dùng CCCD giả cực lớn: Sau khi dùng căn cước công dân giả để mở hơn 200 tài khoản ngân hàng ở Hà Nội, Lê Thạch Tú (33 tuổi) cùng đồng bọn vào Đà Nẵng tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp này thì bị Công an phát hiện. Mỗi tài khoản Tú sẽ nhận được từ 900.000 đến 1,2 triệu đồng. Người thuê Tú đứng chức danh chủ nhóm. Được biết đến thời điểm hiện tại chủ nhóm vẫn chưa rõ lại lịch. Người đàn ông đóng cửa, đổ xăng tự thiêu trong nhà: Khoảng 8h sáng ngày 14/7, sau khi đi chơi xung quanh xóm, ông N.V.T. (60 tuổi, trú tại thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân) về nhà đóng kín cửa rồi đổ xăng vào người để tự thiêu. Được biết, thời gian gần đây gia đình ông N.V.T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần uống rượu say, ông T. thường quát mắng vợ con và đe doạ sẽ tự tử. Đi lấy mật ong, người đàn ông rơi xuống vách núi tử vong: Sáng 14/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể của người đàn ông bị rơi xuống vách núi khi đi lấy mật ong rừng. Nạn nhân được xác định là ông Trần Công T. (SN 1977, trú xã Thượng Quảng), thường xuyên đi rừng lấy mật ong để kiếm sống. Cháy quán bar lớn nhất Hải Phòng: Lúc 17h30 ngày 13/7, khói bốc lên từ góc quán bar New MDM Club trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng, sau đó lan ra toàn bộ diện tích khoảng 500 m2. Sau gần 6 giờ, đám cháy được dập tắt, toàn bộ mái bị đổ sập, đồ đạc bị thiêu rụi. Thời điểm cháy quán bar chưa mở cửa nên không có nhân viên hay khách. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Uống thuốc diệt cỏ tử vong sau khi sát hại người tình: Thông tin ban đầu, Vũ Văn Như (41 tuổi, ngụ ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản) là người yêu của chị Đ.T.H. (31 tuổi, ngụ cùng xã). Rạng sáng 13/7, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Như dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu chị H. khiến nạn nhân đổ gục xuống sân trước nhà tử vong, sau đó Như bỏ trốn rồi uống thuốc diệt cỏ dẫn đến tử vong. Truy tìm kẻ bịt mặt sàm sỡ nhiều phụ nữ trẻ trên đường vắng: Ngày 14/7, UBND phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa cho biết đã tiếp nhận thông tin nhiều nữ công dân khi đi qua địa bàn bị một nam thanh niên biến thái có hành động sàm sỡ vùng nhạy cảm. Đến nay, có khoảng 7 nạn nhân là phụ nữ bị thanh niên này sàm sỡ. Theo miêu tả, kẻ biến thái khoảng hơn 20 tuổi, dong dỏng cao, đi xe máy không biển số, bịt mặt. >>>Xem thêm video: Quán bar lớn bậc nhất Hải Phòng bốc cháy ngùn ngụt, chưa rõ nguyên nhân thiệt hại (Nguồn:TT24h).

