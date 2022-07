Tin nóng 12/7: Không chịu gọi anh, cô gái bị đánh trong quán ăn đêm

Không chịu gọi anh, cô gái bị đánh trong quán ăn đêm: Mới đây, VKSND TP Thái Nguyên đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, rạng sáng ngày 30/6, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1995, trú xã Phục Linh, huyện Đại Từ) cùng nhóm bạn đến quán ăn Phúc Minh để ăn đêm thì bị Ngô Văn Hoàng (SN 1998, trú thị trấn Đu) sang bàn bắt gọi "anh". Chị H. từ chối thì bị Hoàng cùng 3 ngươi bạn đi cùng Hoàng đánh úp mặt vào nồi lẩu đang sôi khiến chị bị bỏng nặng. Cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt vì không chịu đi trộm cắp: Vào đêm 11/7, một nam thanh niên (19 tuổi, ngụ Ea Hiao, huyện H’leo) chở theo cháu nhỏ đi ăn trộm mủ cao su. Khi tới nơi, cả 3 cháu đều không đồng ý vào trộm cắp và bỏ chạy. 2 cháu nhỏ chạy thoát, riêng cháu N.Y.N. (8 tuổi, ngụ xã Ea Sol) bị nam thanh niên bắt được và dùng xăng tẩm vào chân rồi châm lửa đốt, gây bỏng nặng. Bắt rắn hổ mang chúa, một người đàn ông bị rắn cắn tử vong: Ngày 12/7, lãnh đạo xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) xác nhận, ông T.V.C. (SN 1967, ngụ ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội) bị một con rắn hổ mang chúa cắn tử vong. Trước đó, vào ngày 10/7, ông C. đang ở nhà thì nghe tin nhà hàng xóm có rắn bò vào bắt trộm gà nên cùng những người khác đến vây bắt. Khi rắn chui vào hang, ông C. dùng tay không để bắt và bịt đầu rắn bằng bao bố thì bị rắn cắn thủng bao bố, cắn trúng vào tay trái khiến tay bị hoại tử, nọc độc di căn vào thận. Con trai chủ tịch xã bị nhóm lạ mặt đánh tử vong: Nạn nhân là Đ.Q.H. (16 tuổi, người địa phương), con trai của chủ tịch UBND xã Hồng Phong (Hải Dương). Tối ngày 11/7, khi đang dạy các em thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn, H. bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh đến tử vong. Xe chở gỗ đang đậu trong công ty bỗng dưng cháy rụi trơ khung: Khoảng 4h43 ngày 12/7, xe tải BKS: 77H-029 chở 20 tấn gỗ tạp đang đậu tại sân của Công ty TNHH Hoàng Ngọc ở xóm 2, thôn Bình An 1 (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội không rõ nguyên nhân. Ước tính thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng, may mắn không có ai bị thương. 4 người bị hàng xóm truy sát thương vong ở Nghệ An: Rạng sáng 12/7, do có mâu thuẫn từ trước với ông Lương Văn V. nên đối tượng Lương Văn Thảo (SN 1983, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, có tiền sử bệnh tâm thần hiện đang được hưởng chế độ), đã cầm dao đến nhà chém nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, Thảo đến nhà bên cạnh chém chị Hồ Thị H. (SN 1986) tử vong và anh Vi Công K. (SN 1976, chồng chị H.) bị thương nặng. Đối tượng còn sang nhà ông Vi Công Thu (Công an viên xã Nghĩa Thái) sử dụng cân, bơm đánh vợ của ông Th. bị thương nặng. Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nhà nghỉ: Khoảng 19h30 ngày 11/7, tại phòng 104 nhà nghỉ N.L., thuộc bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), người dân phát hiện một thi thể đã có dấu hiệu phân hủy, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Nạn nhân được xác định là ông Đ.V.T. (40 tuổi, trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) tử vong do ăn lá ngón tự tử. >>>Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).

Không chịu gọi anh, cô gái bị đánh trong quán ăn đêm: Mới đây, VKSND TP Thái Nguyên đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, rạng sáng ngày 30/6, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1995, trú xã Phục Linh, huyện Đại Từ) cùng nhóm bạn đến quán ăn Phúc Minh để ăn đêm thì bị Ngô Văn Hoàng (SN 1998, trú thị trấn Đu) sang bàn bắt gọi "anh". Chị H. từ chối thì bị Hoàng cùng 3 ngươi bạn đi cùng Hoàng đánh úp mặt vào nồi lẩu đang sôi khiến chị bị bỏng nặng. Cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt vì không chịu đi trộm cắp: Vào đêm 11/7, một nam thanh niên (19 tuổi, ngụ Ea Hiao, huyện H’leo) chở theo cháu nhỏ đi ăn trộm mủ cao su. Khi tới nơi, cả 3 cháu đều không đồng ý vào trộm cắp và bỏ chạy. 2 cháu nhỏ chạy thoát, riêng cháu N.Y.N. (8 tuổi, ngụ xã Ea Sol) bị nam thanh niên bắt được và dùng xăng tẩm vào chân rồi châm lửa đốt, gây bỏng nặng. Bắt rắn hổ mang chúa, một người đàn ông bị rắn cắn tử vong: Ngày 12/7, lãnh đạo xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) xác nhận, ông T.V.C. (SN 1967, ngụ ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội) bị một con rắn hổ mang chúa cắn tử vong. Trước đó, vào ngày 10/7, ông C. đang ở nhà thì nghe tin nhà hàng xóm có rắn bò vào bắt trộm gà nên cùng những người khác đến vây bắt. Khi rắn chui vào hang, ông C. dùng tay không để bắt và bịt đầu rắn bằng bao bố thì bị rắn cắn thủng bao bố, cắn trúng vào tay trái khiến tay bị hoại tử, nọc độc di căn vào thận. Con trai chủ tịch xã bị nhóm lạ mặt đánh tử vong: Nạn nhân là Đ.Q.H. (16 tuổi, người địa phương), con trai của chủ tịch UBND xã Hồng Phong (Hải Dương). Tối ngày 11/7, khi đang dạy các em thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn, H. bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh đến tử vong. Xe chở gỗ đang đậu trong công ty bỗng dưng cháy rụi trơ khung: Khoảng 4h43 ngày 12/7, xe tải BKS: 77H-029 chở 20 tấn gỗ tạp đang đậu tại sân của Công ty TNHH Hoàng Ngọc ở xóm 2, thôn Bình An 1 (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội không rõ nguyên nhân. Ước tính thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng, may mắn không có ai bị thương. 4 người bị hàng xóm truy sát thương vong ở Nghệ An: Rạng sáng 12/7, do có mâu thuẫn từ trước với ông Lương Văn V. nên đối tượng Lương Văn Thảo (SN 1983, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, có tiền sử bệnh tâm thần hiện đang được hưởng chế độ), đã cầm dao đến nhà chém nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, Thảo đến nhà bên cạnh chém chị Hồ Thị H. (SN 1986) tử vong và anh Vi Công K. (SN 1976, chồng chị H.) bị thương nặng. Đối tượng còn sang nhà ông Vi Công Thu (Công an viên xã Nghĩa Thái) sử dụng cân, bơm đánh vợ của ông Th. bị thương nặng. Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nhà nghỉ: Khoảng 19h30 ngày 11/7, tại phòng 104 nhà nghỉ N.L., thuộc bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), người dân phát hiện một thi thể đã có dấu hiệu phân hủy, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Nạn nhân được xác định là ông Đ.V.T. (40 tuổi, trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) tử vong do ăn lá ngón tự tử. >>>Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).