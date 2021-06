Tin nóng 13/6: Tra tấn, sát hại người đàn ông dã man rồi giấu xác vào tủ

Tra tấn, sát hại người đàn ông dã man rồi giấu xác vào tủ: Lê Quốc Phương (43 tuổi, quê Tiền Giang) tình nghi Nguyễn Võ Thanh P. (32 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) có quan hệ bất chính với vợ mình nên Phương ghen tuông, đối tượng gọi điện nạn nhân đến nhà rồi sát hại, giấu thi thể nạn nhân vào tủ quần áo. Ngày 13/6, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phương. Nguyên huyện ủy viên lấy thẻ đảng của mình và vợ đi cầm cố: Chiều 13/6, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Xuân Đạo - nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mộc Hóa nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Đạo thiếu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, còn sử dụng thẻ đảng viên của mình và của vợ đem cầm cố, thế chấp vay nợ. Người đàn ông bị cáo buộc sát hại con gái 3 tuổi: Tối 10/6, Hồ Văn Dên (28 tuổi, ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đi uống rượu. Khi về nhà, anh ta mâu thuẫn với vợ. Sau đó, bị can đã dùng dao đâm con gái 3 tuổi khiến cháu bé tử vong. Sau khi gây án, Dên cầm dao tự đâm vào ngực. Bị can được gia đình và người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Ngày 13/6, Công an Quảng Nam đã khởi tố Dên để điều tra. Giết người, gây náo loạn bệnh viện: Sau khi đâm Nguyễn Văn Long (25 tuổi, ở TP Sa Đéc) tử vong, Trần Tấn Phúc (22 tuổi, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đưa bạn đi cấp cứu thì gặp nhóm đối thủ nên tiếp tục xô xát, gây náo loạn bệnh viện. Phúc bỏ trốn đến ngày 11/6 ra đầu thú. Ngày 13/6, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam Phúc để điều tra về tội Giết người. Truy tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: Ngày 13/6, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố nguyên Giám đốc Sở y tế Đắk Lắk Doãn Hữu Long và 11 nguyên cán bộ thuộc Sở này và một số bệnh viện tuyến huyện vì liên quan đến các sai phạm trong đấu thầu thuốc, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng. Bắt giữ đối tượng vận chuyển 100kg thuốc bom: Ngày 13/6, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum, đang làm nhiệm vụ tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng phát hiện 2 bao tải, bên trong chứa các cục tinh thể rắn, trọng lượng khoảng 100kg. Sau đó, Kha Văn Són khai các cục tinh thể rắn đựng trong bao tải là thuốc bom. Bị phạt 150 triệu đồng vì tụ tập đánh bài giữa dịch COVID-19: Ngày 13/6, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, ngày 10/6, tổ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Hợp Thịnh phát hiện tại nhà ông P.V.D. (33 tuổi) đang có 10 người tụ tập. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng xác định 7 người trong số này đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh ăn tiền, với tổng số tiền là 3 triệu đồng. Ngay sau đó, tổ công tác lập biên bản, đề nghị xử phạt 150 triệu đồng đối với 10 người này. Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke mở cửa cho 12 khách hát: Tối 12/6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam), kiểm tra hành chính quán karaoke VBox trên đường Nguyễn Văn Trỗi do bà N.T.K.T. làm chủ. Cảnh sát phát hiện có 12 khách đang hát ở 3 phòng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu quán karaoke dừng hoạt động theo thông báo của UBND tỉnh Quảng Nam về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. >>> Xem thêm video: Đắk Lắk: Tù chung thân cho đối tượng giết người tình cướp tài sản. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

