Tin nóng 1/4: Bênh vợ, rút kéo đâm chết đồng nghiệp

Bênh vợ, rút kéo đâm chết đồng nghiệp: Nghe tin vợ bị đồng nghiệp của mình là Hồ Huỳnh C.N chửi bới, Nguyễn Văn Đầy (SN 1980, ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long) tìm đến nói chuyện, xảy ra xô xát. Đầy rút kéo mang theo đâm N. tử vong. Ngày 1/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Văn Đầy. Phá đường đánh bạc hơn 10 tỷ đồng ở Thanh Hóa: Ngày 1/4, Công an huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Cơ quan chức năng nhận định, đây là nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi. Dùng bẫy điện diệt chuột gây chết người: Nguyễn Thanh Tuyến (30 tuổi, trú huyện An Phú, An Giang) giăng điện ở ruộng lúa nhằm diệt chuột nhưng vô tình gây ra cái chết cho hàng xóm là Nguyễn Thanh Tuyến (30 tuổi, trú cùng địa phương). Ngày 1/4, Công an tỉnh An Giang cho biết đang điều tra, làm rõ. Nam thanh niên mua 18 lít dầu đốt nhà bạn gái: Mâu thuẫn tình cảm, H. (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) mua dầu đến tưới vào nhà bạn gái 23 tuổi trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh rồi châm lửa đốt. Hỏa hoạn khiến căn nhà bị thiêu rụi. Ngày 1/4, Công an phường 2, quận Bình Thạnh cho biết đang lập hồ sơ xử lý nam thanh niên này. Cháu gái phá két sắt nhà cô ruột lấy trộm hơn 2.500 USD: Lợi dụng lúc cô ruột đi vắng,Huỳnh Tâm Như (SN 2002, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã phá két sắt và lấy trộm xấp tiền đô (mệnh giá mỗi tờ tiền là 100 USD). Để không bị phát hiện, Như đã giấu số tiền trộm được trong nhà vệ sinh. Ngày 1/4, Công an huyện Phụng Hiệp cho biết đã khởi tố Như. Phát hiện thi thể bé trai 11 tuổi dưới hồ sau 1 ngày mất tích: Ngày 1/4, Công an TP Dĩ An, Bình Dương cho biết bé trai 11 tuổi ở phường Tân Bình, không được bình thường mất tích chiều 31/3, mặc dù gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không được. Một ngày sau phát hiện thi thể dưới hồ nước gần nhà. Bán xăng 'dỏm', Công ty xăng dầu KK Oil bị phạt hơn 300 triệu đồng: Ngày 1/4, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính 328,5 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần xăng dầu KK Oil ở TP Tây Ninh về hành vi bán xăng có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Va chạm với xe tải, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ: Trưa 1/4, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu xe tải BKS 83C-068.xx (chưa rõ danh tính tài xế) xảy ra va chạm với người đàn ông (ngoài 60 tuổi) đi xe đạp, khiến người này tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

