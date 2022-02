Tin nóng 11/2: Nguyên nhân thai phụ đâm chết người tình bằng tuổi

Nguyên nhân thai phụ đâm chết người tình bằng tuổi: Trong thời gian mang thai, Nguyễn Ngọc Giàu (25 tuổi, ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp) phát hiện Phan Văn Bé (25 tuổi, ở huyện Lấp Vò) quen người phụ nữ khác nên đã dùng dao đâm chết Bé. Ngày 11/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Giàu. Đình chỉ công tác một chủ tịch xã vì... không nghe điện thoại: Ngày 11/2, UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có quyết tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân vì lơ là trong công tác chống dịch. Theo đó, khi đoàn công tác của huyện xuống kiểm tra, ông Duyên không có mặt ở trụ sở, nhiều lần liên lạc bằng điện thoại cũng không được. Dùng kích điện chặn đường cướp tài sản: Sau khi nhậu cùng bạn, Nguyễn Văn Vịnh (SN 2000, trú huyện Đông Hải, Bạc Liêu) chạy xe mô tô ra cầu Ba Xỉa (xã An Trạch) thì thấy anh H.T.K (trú cùng huyện) điều khiển xe máy ngang qua, liền tăng ga đuổi theo. Sau khi đuổi kịp, Vịnh dùng kích điện uy hiếp cướp điện thoại của nạn nhân. Ngày 11/2, Công an huyện Đông Hải cho biết vừa bắt giữ Vịnh để điều tra. Nhốt người nợ tiền vào phòng trọ: Lê Nhựt Nam (21 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) cùng 5 người khác khác đã khống chế con nợ là anh Phạm Hoàng Nam (35 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp), sau đó hành hung và nhốt vào phòng trọ ở huyện Tháp Mười. Ngày 11/2, Công an huyện Tháp Mười cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nam cùng 5 đồng phạm. Trốn khỏi nơi giam giữ, thay tên đổi họ 12 năm vẫn không thoát: Ngày 11/2, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết vừa bắt được Huỳnh Xuân Huy (SN 1975, quê Quảng Ngãi). Huy làm nghề lái xe, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Năm 2010, Huy bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Tư Nghĩa sau đó thay tên đổi họ, 12 năm sau Huy bị Công an bắt giữ. Rủ nhau vào quán cà phê xóc đĩa ăn thua bằng "vỏ hạt dưa": Ngày 11/2, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự 13 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng (do bị bệnh) để điều tra, làm rõ về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng hạt dưa quy đổi ra bằng tiền, rồi dùng hạt dưa để chơi xóc đĩa. Đi uống trà sữa về, thanh niên ngã xe tử vong: Đêm 10/2, anh N.H.T.P (21 tuổi, trú TP.Thủ Đức, TP HCM) điều khiển xe máy đến phường Phước Long B, TP Thủ Đức thì bất ngờ loạng choạng ngã xuống đường khiến nạn nhân tử vong. Được biết, nam thanh niên này vừa đi uống trà sữa với bạn về thì gặp nạn. >>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

