Tin nóng 11/11: Kẻ sát hại bé gái 12 tuổi trên núi khai gì?

Kẻ sát hại bé gái 12 tuổi trên núi khai gì?: Tại cơ quan Công an, Trần Phước Tân (SN 1982, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) khai nhận sau khi quan hệ tình dục với bé gái 12 tuồi, sợ vụ việc bị bại lộ nên gã đàn ông đã chở cô bé lên núi Két ở An Giang rồi bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Ngày 11/11, Tân bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam. Xử phạt nam thanh niên chở bạn gái bốc đầu xe máy: Ngày 11/11, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.A.Đ (SN 2005; trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) có hành vi điều khiển xe máy 'bốc đầu', không đội mũ bảo hiểm rồi quay clip đăng lên mạng xã hội. Đâm vợ và bố mẹ vợ trọng thương: Nguyễn Khắc Vương (SN 1981, trú huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Vũ Thị Yến (SN 1998) . Bực tức, Vương đã dùng dao đâm vợ và bố mẹ vợ trọng thương. Sau khi gây án, Vương đi đầu thú. Ngày 11/11, Công an huyện Nam Sách cho biết đang điều tra, làm rõ. Xưng đại tá công an để lừa chạy án, xin việc: Nguyễn Hải Hà (40 tuổi, trú huyện An Dương, Hải Phòng) xưng là đại tá Công an nhận làm giấy tờ đất, xin việc làm, chạy án để chiếm đoạt tiền của người dân tại nhiều tỉnh thành. Bước đầu, cơ quan điều tra đã nhận được trình báo của chín bị hại về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hà. Ngày 11/11, Công an TP Hải Phòng cho biết đang điều tra, làm rõ. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.500 tỷ đồng: Ngày 11/11, Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet và cho vay nặng lãi hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ trong 5 tháng, các đối tượng trong đường dây phạm tội đã tổ chức và tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng. Nữ khách hàng cởi quần đứng chửi bới trước cổng trụ sở Bưu điện tỉnh Nghệ An: Ngày 11/11, người dân trên phố Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Vinh, Nghệ An) bất ngờ bắt gặp một người phụ nữ cởi quần đứng trước trụ sở Bưu điện tỉnh Nghệ An. Người phụ nữ này liên tục hướng vào trong bưu điện và chửi bới. Hiện phía Bưu điện tỉnh Nghệ An đã báo cáo sự việc đến Công an. Cướp xông vào tận nhà, giật iPad trên tay bé trai 10 tuổi: Ngày 11/11, anh ĐT ngụ trên đường ĐT74, ấp 4 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM), cho biết con trai của mình vừa bị kẻ cướp vào tận nhà, giật chiếc iPad đang cầm trên tay. Anh T cho biết do chiếc iPad không có giá trị cao (khoảng 4 triệu - PV) nên không trình báo Công an. Cháy khu tập thể lan ra nhiều tầng, 4 người mắc kẹt được giải cứu: Khoảng 14h ngày 11/10, người dân tại ngõ 10 Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, phát hiện ngọn lửa bốc lên từ khu tập thể Thành Công. Hỏa hoạn bắt nguồn từ tầng 3, sau đó lan ra các tầng 4, 5 của khu tập thể. 4 người dân mắc kẹt được giải cứu thành công. >>> Xem thêm video: Sát hại hàng xóm rồi đến đám ma khóc lóc. Nguồn: ANTV.

