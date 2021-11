Tin nóng 12/11: Cho bạn thân giao cấu với bạn gái 13 tuổi

Cho bạn thân giao cấu với bạn gái 13 tuổi: Dù biết bạn gái mới 13 tuổi nhưng P.T.D (SN 1999, ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn tán tỉnh rồi đưa vào nhà nghỉ giao cấu, không những vậy đối tượng còn cho cả bạn thân là P.N.A (SN 2001, ở huyện Bình Xuyên) quan hệ tình dục với "bạn gái nhí". Ngày 12/11, Công an huyện Yên Lạc cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra. (Ảnh minh hoạ) Bị chặn đánh, nam sinh lớp 11 đâm chết người: Bị đánh vì mâu thuẫn tình cảm, V.X.H (SN 2005, trú TP. Kon Tum) lấy dao trong túi áo đâm 1 nhát ngay ngực T.V.T (SN 2005, trú cùng địa phương) rồi bỏ chạy. Hậu quả, T. tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 12/11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang tạm giữ H. để điều tra. Nữ nhân viên trộm hàng tỷ đồng của chủ nhà thuốc: Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tiền của chủ nhà thuốc ở TP Trà Vinh, Bùi Trúc Ly (33 tuổi, ngụ TP Trà Vinh) đã lén lấy trộm tiền, mỗi lần ít nhất từ 2 - 4 triệu đồng/ngày, lấy trong khoảng thời gian dài số tiền lên tới 4,2 tỷ đồng thì bị chủ nhà thuốc phát hiện. Ngày 12/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Ly. Người đàn ông mua xăng đốt cửa hàng Điện Máy Xanh: Sau khi mua 10 lít xăng, N.V.U.E. (37 tuổi, trú huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) mang đến trước cửa hàng Điện Máy Xanh và bất ngờ phóng hỏa. Vụ cháy làm hư hỏng một phần cửa hàng, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ngày 12/11, Công an huyện Càng Long cho biết đã lập hồ sơ xử lý E. Đâm bạn tử vong sau khi xem bóng đá: Sau khi xem bóng đá ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, cả nhóm xảy ra xô xát. T.X.D. (34 tuổi, trú huyện Đình Hóa, Thái Nguyên) dùng dao đâm vào đùi anh anh T.V.T. (32 tuổi, quê huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) làm nạn nhân mất máu dẫn đến tử vong. Ngày 12/11, Công an TP Cẩm Phả cho biết đang điều tra, làm rõ. Lừa chạy án, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng: Người đàn ông được Nguyễn Đức Thu (63 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) giới thiệu cho Trà Thanh Phong (42 tuổi, tạm trú cùng địa phương) “chạy án” cho vợ với giá 970 triệu đồng nhưng khi nhận được tiền thì Phong đã “im hơi lặng tiếng”, biết bị lừa người đàn ông này đã trình báo Công an. Ngày 12/11, Công an huyện Thăng Bình cho biết đã bắt tạm giam Phong còn Thu bị khởi tố cấm đi khởi nơi cư trú. (Phong áo đỏ) Xe container va chạm xe máy khiến cụ ông tử vong: Trưa 12/11, tại phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang) xe đầu kéo do Nguyễn Tấn Cường (SN 1971, ngụ TPHCM) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Công Lý (SN 1943, ngụ phường Mỹ Xuyên) điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm làm ông Lý và xe ngã xuống đường bị xe container cán tử vong tại chỗ. 17 nam nữ thanh niên thuê nhà tụ tập "bay lắc" ở Bình Phước: Ngày 12/11, Công an tỉnh Bình Phước cho hay vừa phối hợp với Công an TP Đồng Xoài bắt quả tang một nhóm nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện tại một phòng ngủ của căn nhà có 17 thanh niên nam, nữ đang “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn, trong phòng có các dụng cụ để sử dụng ma túy. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

