Tin nóng 10/11: Dùng bơm kim tiêm hành hung nhân viên ngân hàng

Dùng bơm kim tiêm, đe dọa hành hung nhân viên ngân hàng: Nguyễn Văn Anh (SN 1982) và Nguyễn Hải Bình (SN 1977, đều ở Hà Nội) được thuê đòi nợ chị N.T.T.T (SN 1985 - nhân viên của một ngân hàng tại huyện Bát Xát, Lao Cai). Khi thấy con nợ, Anh và Bình đã dùng bơm kim tiêm đe dọa, hành hung chị T. Ngày 10/11, Công an huyện Bát Xát cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra. Đột nhập trường đại học cuỗm 1,2 tỷ đồng: Ngoài việc đột nhập Trường ĐH Ngoại ngữ Huế phá cửa phòng lấy trộm 1,2 tỷ đồng, Đinh Quốc Đạt (SN 1996; trú TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) còn gây ra một số vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn khác. Ngày 10/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Truy tố giám đốc Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo: Trần Thị Hồng Hạnh với vai trò là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land đã ký 158 hợp đồng để thỏa thuận chuyển nhượng nền đất thổ cư không có thật, chiếm đoạt 184 tỷ đồng. Ngày 10/11, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hạnh cùng 4 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cách chức Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam: Ngày 10/11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa quyết định kỷ luật cách chức bà Phạm Thị Hoàng Tâm Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam, thuộc Sở NN&PTNT. Với vai trò là người đứng đầu, bà Tâm để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách. Truy tố 6 bị can lừa đảo mua bán đất nền chiếm đoạt 259 tỷ đồng: Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 6 bị can liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Các bị can trong vụ án đã phạm tội, giúp sức cho các đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 259 tỷ đồng. Bắt quả tang "tú bà" U40 vừa bán dâm vừa môi giới kiếm lời: Không chỉ môi giới mại dâm, đối tượng Lữ Thị Q. (SN 1982, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) còn trực tiếp bán dâm cho khách mua dâm với giá 500.000 đồng/lượt. Ngày 10/11, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đang tạm giữ Q. để điều tra, làm rõ. Nữ sinh bị bạn học trấn lột số tiền 90 triệu đồng: Ngày 10/11, Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao vụ 1 nữ sinh 16 tuổi bị bạn học trấn lột số tiền lên đến 90 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê thụ lý. Nữ sinh O. thường xuyên nhắn tin qua Messenger uy hiếp, đe dọa ép buộc nữ sinh N. phải đưa tiền cho mình lên đến 90 triệu đồng. Cảnh cáo nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Thuận: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức cuộc họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Quân, đảng viên Chi bộ khu phố 1, thuộc Đảng bộ phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do sai phạm trong quản lý đất đai. >>> Xem thêm video: Một gia đình kêu cứu vì liên tục bị tạt sơn, đánh đập bằng gậy gộc. Nguồn: ANTV.

