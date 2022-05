Tin nóng 11/5: Đánh tím mắt công an vì nhắc nhở hát karaoke

Đánh tím mắt thượng úy công an vì nhắc nhở hát karaoke: Khi bị nhắc nhở, yêu cầu giải tán vì hát karaoke quá giờ quy định, Nguyễn Hữu Lanh (33 tuổi) và Trần Đức (46 tuổi, cùng ngụ phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) đã đánh thượng úy Trần Đức Đạt - Công an phường Văn Hải dẫn đến bị tím mắt, trầy xước ở vùng cổ. Ngày 11/5, Công an TP Phan Rang cho biết đang điều tra, làm rõ. 2 phụ nữ xô xát lẫn nhau, một người thiệt mạng: Trong lúc xảy ra xô xát với bà Lê Thị Đ. (60 tuổi và ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), bà bà Nguyễn Thị B. (60 tuổi, cùng quê) bị xô ngã dẫn đến bất tỉnh và tử vong sau đó. Ngày 11/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Con trai có tiền sử tâm thần sát hại mẹ và dì ruột: Tr.H.H.Th. (SN 1989, ngụ quận 5, TP HCM) có tiền sử bệnh tâm thần cự cãi lớn tiếng với mẹ và dì ruột ở căn nhà đường Trần Phú, phường 4, quận 5. Một lúc sau, Th. dùng dao tấn công khiến cả 2 nằm gục và tử vong. Ngày 11/5, Công an quận 5 cho biết đang điều tra, làm rõ. Bắt đối tượng đâm bạn gái trọng thương vì từ chối đi nhà nghỉ: Rủ bạn gái là chị Đ.T.X. (22 tuổi) đi nhà nghỉ nhưng bị từ chối, Lê Văn Luân (35 tuổi, ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đã lấy dao đe dọa, khi người yêu hô hoán, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị trọng thương. Ngày 11/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa bắt giữ đối tượng này. Người phụ nữ cắt 'của quý' của chồng bị khởi tố: Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Thị Nguyệt (SN 1986, trú tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần trên đồi vắng: Lợi dụng việc cháu Q.A.T. (SN 2009, trú tại huyện Điện Biên) đi chăn thả gia súc tại khu vực hoang vắng, Lường Văn Thiện (SN 1978, trú xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã nhiều lần ép buộc bé gái để thực hiện hành vi đồi bại của mình. Ngày 11/5, Công an TP Điện Biên Phủ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Thiện. Hotgirl bị bắt khi đang 'bay lắc' ma túy cùng nhóm bạn: Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 2000, quê tỉnh Bình Phước) liên hệ với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1996, quê tỉnh An Giang) thuê một căn phòng ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương tổ chức vui chơi, đồng thời nhờ Hoàng mua ma túy. khi Yến và cả nhóm đang "bay lắc" thì bị công an bắt quả tang. Tảng đá rơi từ núi xuống đè nát đầu ô tô: Trưa 11/5, chiếc ô tô con di chuyển qua xã Ngọc Đào (huyện Hà Quảng, Cao Bằng) thì bị một tảng đá từ trên núi lăn trúng. Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng phần đầu của chiếc xe biến dạng. Được biết, khu vực này hay xảy ra lở đá, cách đây không lâu cũng bị lở nhiều m3 đá xuống đường. >>> Xem thêm video: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, đánh nhau gây thương tích. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

