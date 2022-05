Tin nóng 9/5: Nguyên nhân vụ giết người rồi vứt thi thể xuống kênh

Nguyên nhân vụ giết người rồi vứt thi thể xuống kênh: Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Đặng Hà Vĩ Khang (18 tuổi, ngụ phường 4, TP Cà Mau) đã dùng dao sát hại D.H.Đ. (22 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau) sau đó vứt thi thể xuống kênh. Ngày 9/5, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đặng Hà Vĩ Khang. Khởi tố vụ án dì ruột đánh cháu 4 tuổi nhập viện: Chiều 9/5, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc bé Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) bị dì ruột là Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, ngụ thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) đánh nhập viện. Vào thẳng trụ sở công an huyện trộm xe ô tô: Trần Minh Thành (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Báu (SN 1986, cùng trú Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy đến trụ sở công an huyện này để xử lý vi phạm. Quan sát thấy không có người quản lý trông giữ nên cả 2 vào bên trong rồi trộm ô tô. Ngày 9/5, Công an huyện Bình Xuyên cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Mở cửa hóng gió, trộm leo rào vào cuỗm sạch tài sản: Ngày 9/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tổ chức điều tra làm rõ và truy xét đối tượng gây ra vụ trộm tại căn nhà 3 tầng trên đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo A. Theo đó, do trời nóng, vợ chồng anh K. mở hé cửa chính tầng 2 để lấy gió trời thì bị đối tượng trộm leo qua cổng chính rồi đu bám lên tầng 2, đột nhập vào trong lấy đi nhiều tài sản… Nghi án con trai tâm thần đâm mẹ già tử vong: Ông N.H.T. (SN 1967, trú huyện Yên Thành, Nghệ An - bị tâm thần) sang nhà mẹ ruột là bà T.T.H. (SN 1928, trú cùng địa phương) chơi. Khi con trai về, bà H. ra đóng cổng thì bất ngờ bị T. tấn công dẫn đến tử vong. Ngày 9/5, Công an huyện Yên Thành cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Bắt "siêu trộm" chuyên đột nhập nhà hàng, công ty: Ngày 9/5, Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lương Mạnh Hùng (42 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ ở quận 4) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hùng từng có 5 tiền án Trộm cắp tài sản. Thời gian gần đây, “siêu trộm” này chuyên đột nhập cửa hàng, nhà hàng, các tiệm spa, công ty... lúc rạng sáng, để lấy những tài sản giá trị. Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư tử vong: Trưa 9/5, tại tòa cao ốc số 1 Ngụy Như Kon Tum (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) một người đàn ông rơi từ tầng cao của tòa nhà chung cư xuống đất tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Ô tô rơi xuống hồ thủy điện, Phó Hiệu trưởng trường cấp 3 tử vong: Sáng 9/5, ông H.Q.V. (45 tuổi ở thị trấn Mường La - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) lái ô tô đi làm, khi đến địa phận xã Tạ Bú thì bất ngờ chiếc xe lao vào hộ lan rồi lao xuống lòng hồ thủy điện Nậm Bú. Hậu quả, ông V. tử vong. >>> Xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

