Tin nóng 10/2: Nữ tiếp viên karaoke đâm chết đồng nghiệp

Nữ tiếp viên karaoke đâm chết đồng nghiệp: Sau hồi cãi vã, Nguyễn Chúc (26 tuổi, quê Đồng Tháp) là nữ tiếp viên karaoke ở huyện Đức Hòa, Long An dùng dao đâm chết đồng nghiệp là Nguyễn Thị Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Ngày 10/2, Công an huyện Đức Hòa cho biết đang tạm giữ Chúc để điều tra, làm rõ. Trộm con trâu nặng hơn nửa tấn bán lấy tiền đánh bạc: Do thiếu nợ Danh Đồng (SN 2005, trú huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) rủ Ngô Thành Quy Quàng (SN 1994, trú cùng địa phương) trộm trâu của một nhà dân tại thị trấn Gò Quao có trọng lượng 550kg rồi đem đi bán được 20 triệu. Đồng đưa Quàng 5 triệu, số tiền còn lại mang đi đánh bạc. Ngày 10/2, Công an huyện Gò Quao cho biết đã bắt tạm giam Quàng và khởi tố Đồng. Bắt đối tượng cho các tiểu thương vay nặng lãi 1.460%/năm: Ngày 10/2, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt tạm giam Ngô Hoàng Phúc (29 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Từ năm 2019 đến nay, Phúc chuyên cho tiểu thương ở các chợ vay lãi suất từ 365%/năm đến 1.460%/năm. Cha dượng nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ: Trong thời gian vợ mang thai, Trần Văn Nguyên (SN 1991, trú huyện Long Thành, Đồng Nai) đã nhiều lần xâm hại tình dục với con riêng của vợ là cháu L.T (sinh ngày 18/10/2010). Ngày 10/2, Công an huyện Long Thành cho biết đang tạm giữ Nguyên để điều tra, làm rõ. Người phụ nữ tử vong nghi do dùng xăng tự thiêu: Sáng 10/2, người thân phát hiện ra chị Đ.Th.L. (SN 1980, trú huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đã tử vong sau nhà với tình trạng toàn thân cháy xém, nghi do dùng xăng tự đốt bản thân. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để làm rõ nguyên nhân. (Ảnh minh hoạ) Bắt người phụ nữ trộm vàng: Lê Thị Hồng Yến (SN 1987 ở Quảng Ngãi) vào một tiệm vàng giả ở huyện Núi Thành, Quảng Nam vờ mua vàng rồi lợi dụng sơ hở của chủ quán để trộm 1 sợi dây chuyền vàng tây, 1 nhẫn vàng trị giá khoảng 18 triệu đồng. Ngày 10/2, Công an huyện Núi Thành cho biết vừa bắt giữ Yến để điều tra. Phát hiện con trai 10 tuổi tử vong bất thường: Ngày 10/2, UBND xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, chiều 9/2, vợ chồng anh T.Đ.T (42 tuổi, trú tại địa phương) đi đám giỗ về thì thấy con trai là T.T.Đ (10 tuổi) tử vong với những dấu hiệu bất thường. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ) Bắc Ninh cho phép nhà hàng, quán ăn mở cửa trở lại: Ngày 10/2, UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép các dịch vụ ăn uống trong nhà được hoạt động trở lại với công suất tối đa 50%; quán karaoke, vũ trường... vẫn dừng hoạt động. >>> Xem thêm video: Cà Mau: Người đàn ông đâm chết một phụ nữ rồi tự sát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nữ tiếp viên karaoke đâm chết đồng nghiệp: Sau hồi cãi vã, Nguyễn Chúc (26 tuổi, quê Đồng Tháp) là nữ tiếp viên karaoke ở huyện Đức Hòa, Long An dùng dao đâm chết đồng nghiệp là Nguyễn Thị Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Ngày 10/2, Công an huyện Đức Hòa cho biết đang tạm giữ Chúc để điều tra, làm rõ. Trộm con trâu nặng hơn nửa tấn bán lấy tiền đánh bạc: Do thiếu nợ Danh Đồng (SN 2005, trú huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) rủ Ngô Thành Quy Quàng (SN 1994, trú cùng địa phương) trộm trâu của một nhà dân tại thị trấn Gò Quao có trọng lượng 550kg rồi đem đi bán được 20 triệu. Đồng đưa Quàng 5 triệu, số tiền còn lại mang đi đánh bạc. Ngày 10/2, Công an huyện Gò Quao cho biết đã bắt tạm giam Quàng và khởi tố Đồng. Bắt đối tượng cho các tiểu thương vay nặng lãi 1.460%/năm: Ngày 10/2, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt tạm giam Ngô Hoàng Phúc (29 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Từ năm 2019 đến nay, Phúc chuyên cho tiểu thương ở các chợ vay lãi suất từ 365%/năm đến 1.460%/năm. Cha dượng nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ: Trong thời gian vợ mang thai, Trần Văn Nguyên (SN 1991, trú huyện Long Thành, Đồng Nai) đã nhiều lần xâm hại tình dục với con riêng của vợ là cháu L.T (sinh ngày 18/10/2010). Ngày 10/2, Công an huyện Long Thành cho biết đang tạm giữ Nguyên để điều tra, làm rõ. Người phụ nữ tử vong nghi do dùng xăng tự thiêu: Sáng 10/2, người thân phát hiện ra chị Đ.Th.L. (SN 1980, trú huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đã tử vong sau nhà với tình trạng toàn thân cháy xém, nghi do dùng xăng tự đốt bản thân. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để làm rõ nguyên nhân. (Ảnh minh hoạ) Bắt người phụ nữ trộm vàng: Lê Thị Hồng Yến (SN 1987 ở Quảng Ngãi) vào một tiệm vàng giả ở huyện Núi Thành, Quảng Nam vờ mua vàng rồi lợi dụng sơ hở của chủ quán để trộm 1 sợi dây chuyền vàng tây, 1 nhẫn vàng trị giá khoảng 18 triệu đồng. Ngày 10/2, Công an huyện Núi Thành cho biết vừa bắt giữ Yến để điều tra. Phát hiện con trai 10 tuổi tử vong bất thường: Ngày 10/2, UBND xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, chiều 9/2, vợ chồng anh T.Đ.T (42 tuổi, trú tại địa phương) đi đám giỗ về thì thấy con trai là T.T.Đ (10 tuổi) tử vong với những dấu hiệu bất thường. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ) Bắc Ninh cho phép nhà hàng, quán ăn mở cửa trở lại: Ngày 10/2, UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép các dịch vụ ăn uống trong nhà được hoạt động trở lại với công suất tối đa 50%; quán karaoke, vũ trường... vẫn dừng hoạt động. >>> Xem thêm video: Cà Mau: Người đàn ông đâm chết một phụ nữ rồi tự sát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.