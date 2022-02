Tin nóng 7/2: Bé trai 5 tuổi chạy theo quả bóng bất ngờ ngã tử vong

Bé trai 5 tuổi chạy theo quả bóng bất ngờ ngã tử vong: Ngày 7/2, UBND xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, chiều 6/2, trong lúc chơi đùa cùng anh trai và các bạn ngoài sân bóng, bé Đ.Q.C (5 tuổi, trú xã Trung Thành) bất ngờ ngã xuống, ngất xỉu và tử vong. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết ở khu vực này rất lạnh, nhiệt độ khoảng 14 độ C kèm gió mạnh. (Ảnh minh họa) Vung chân đạp xe lao vào cột đèn khiến 2 người chết: Vì va chạm giao thông với nhau trên đường ở quận Bình Tân TP HCM mà Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, quê An Giang) đã truy đuổi, đạp ngã xe của N. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển chở theo B. (13 tuổi, quê Hải Phòng) dẫn đến anh N. và và B. tử vong. Ngày 7/2, Công an quận Bình Tân cho biết đang tạm giữ Huy để điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn tình ái, chồng sát hại vợ dã man: Nghi ngờ vợ có mối quan hệ mờ ám bên ngoài, V.V.T. (55 tuổi, trú huyện Yên Bình, Yên Bái) đã dùng dao sát hại bà N.T.M.T. (55 tuổi). Ngày 7/2, Công an huyện Yên Bình cho biết đang điều tra, làm rõ. Bắt Nam "rồng" - đối tượng giết người trốn về Hà Nội ăn Tết: Ngày 7/2, Bộ Công an cho biết, Nguyễn Phương Nam (SN 1987, ở Lạng Sơn, còn gọi là Nam "rồng") sau gần 1 năm trốn truy nã về tội Giết người, Nam "rồng" đã bị lực lượng chức năng bắt khi đang về Hà Nội ăn Tết. Nhân viên cửa hàng điện thoại trộm 36 chiếc iPhone: Nguyễn Thái Dũng (SN 1994, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội) là nhân viên cửa hàng điện thoại di động ở phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa đã trộm cắp 36 chiếc iPhone của chủ cửa hàng mang đi bán, trị giá hơn nửa tỷ đồng. Ngày 7/2, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi bị can Dũng. Phát hiện thi thể người đàn ông tử vong bất thường: Ngày 7/2, Công an TP Đồng Xoài, Bình Phước cho biết, người dân sinh sống trên địa bàn KP Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài vừa phát hiện thi thể người đàn ông nằm sõng soài ngay cạnh chiếc xe máy. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh danh tính và điều tra làm rõ vụ án mạng trên. Bị truy đuổi, thanh niên rơi từ trên cao xuống tử vong: Bị nhóm thanh niên cầm hung khí truy đuổi nên Nguyễn Văn Vương (22 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) chạy trốn thì bị rơi từ bức tường cao khoảng 5m xuống mương nước bên dưới tử vong. Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra, làm rõ. Khởi tố, tạm giam đối tượng giết mẹ ruột: Trong thời gian sinh sống chung nhà cùng mẹ ruột là Neàng B. (SN 1979, ngụ huyện Tịnh Biên, An Giang), Chau Đươnl (SN 1999) thường xuyên bị mẹ la mắng vì cho rằng Đươnl không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi nên đã ra tay sát hại mẹ. Ngày 7/2, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Đươnl. >>> Xem thêm video: Đánh chết người vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

