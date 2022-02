Tin nóng 9/2: Nguyên nhân “phi công trẻ” sát hại nhân tình 42 tuổi

Nguyên nhân "phi công trẻ" sát hại nhân tình 42 tuổi: Do ghen tuông, Nguyễn Minh Sang (SN 1993, quê tỉnh Cà Mau) đã dùng dao đâm chết nữ nhân tình tên Nguyễn Thị Hương Ly (42 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) tại khu nhà trọ ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngày 9/2, Công an TP Thuận An cho biết đang tạm giữ Sang để điều tra về hành vi giết người. Truy tìm giám đốc công ty tổ chức thi hoa hậu "chui": Ngày 9/2, Công an TP HCM cho biết đã phát thông báo truy tìm Nguyễn Bảo Linh (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Du lịch Giải trí Khổng Tước) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cuộc thi hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020. Anh ném túi xăng thiêu chết em ruột: Sau hai lần mua xăng dọa đốt quán giải khát của người em trai nhưng được mọi người can khuyên, đến lần thứ ba Lê Anh Tùng (SN 1984, trú thị xã Sông Cầu, Phú Yên) tiếp tục mua xăng ném vào người em trai rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong. Ngày 9/2, Công an thị xã Sông Cầu cho biết đang tạm giữ Tùng để điều tra. Gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong: Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) gây tai nạn khiến một người đàn ông bị thương nặng. Khi xảy ra sự việc, tài xế này không đưa nạn nhân đi bệnh viện mà nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường, khiến nạn nhân tử vong. Ngày 9/2, Công an huyện Lục Ngạn cho biết đang tạm giữ Tuấn. 13 người bị bắt trong sới bạc ở trường mầm non: Ngày 9/2, Công an xã Long Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa phát hiện 13 đối tượng tụ tập đánh bạc trong trường mầm non trên địa bàn nên tiến hành vây bắt. Tại hiện trường, Công an tạm giữ 8,5 triệu đồng, 11 xe máy cùng các tang vật khác. Bắt Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID: Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Ngụy Thị Khanh (46 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội trốn thuế. Trước khi bị khởi tố, bà Khanh là Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID. Xe tải lao xuống vực, 6 người tử vong: Khoảng 1h ngày 2/9, tài xế Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi, ở TP Pleiku, Gia Lai ) lái ô tô tải 16 tấn khi đang xuống dốc dài, hai bên nhiều lau sậy, ở địa phận xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa xe đâm vào taluy rồi lao xuống vực bên phải. Hậu quả 6 người tử vong trong đó có cả tài xế. >>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nguyên nhân "phi công trẻ" sát hại nhân tình 42 tuổi: Do ghen tuông, Nguyễn Minh Sang (SN 1993, quê tỉnh Cà Mau) đã dùng dao đâm chết nữ nhân tình tên Nguyễn Thị Hương Ly (42 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) tại khu nhà trọ ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngày 9/2, Công an TP Thuận An cho biết đang tạm giữ Sang để điều tra về hành vi giết người. Truy tìm giám đốc công ty tổ chức thi hoa hậu "chui": Ngày 9/2, Công an TP HCM cho biết đã phát thông báo truy tìm Nguyễn Bảo Linh (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Du lịch Giải trí Khổng Tước) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cuộc thi hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020. Anh ném túi xăng thiêu chết em ruột: Sau hai lần mua xăng dọa đốt quán giải khát của người em trai nhưng được mọi người can khuyên, đến lần thứ ba Lê Anh Tùng (SN 1984, trú thị xã Sông Cầu, Phú Yên) tiếp tục mua xăng ném vào người em trai rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong. Ngày 9/2, Công an thị xã Sông Cầu cho biết đang tạm giữ Tùng để điều tra. Gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong: Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) gây tai nạn khiến một người đàn ông bị thương nặng. Khi xảy ra sự việc, tài xế này không đưa nạn nhân đi bệnh viện mà nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường, khiến nạn nhân tử vong. Ngày 9/2, Công an huyện Lục Ngạn cho biết đang tạm giữ Tuấn. 13 người bị bắt trong sới bạc ở trường mầm non: Ngày 9/2, Công an xã Long Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa phát hiện 13 đối tượng tụ tập đánh bạc trong trường mầm non trên địa bàn nên tiến hành vây bắt. Tại hiện trường, Công an tạm giữ 8,5 triệu đồng, 11 xe máy cùng các tang vật khác. Bắt Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID: Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Ngụy Thị Khanh (46 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội trốn thuế. Trước khi bị khởi tố, bà Khanh là Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID. Xe tải lao xuống vực, 6 người tử vong: Khoảng 1h ngày 2/9, tài xế Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi, ở TP Pleiku, Gia Lai ) lái ô tô tải 16 tấn khi đang xuống dốc dài, hai bên nhiều lau sậy, ở địa phận xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa xe đâm vào taluy rồi lao xuống vực bên phải. Hậu quả 6 người tử vong trong đó có cả tài xế. >>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.