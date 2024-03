Tin mới vụ 4 tiếp viên xách ma túy “khủng” qua đường hàng không

Thông tin mới nhất vụ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, Công an TP HCM ngày 6/3 cho biết, đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 183 vụ án và 502 bị can về nhiều tội danh, xử lý hành chính 86 người liên quan.



Tang vật thu giữ trong đường dây này là hơn 165kg ma túy, 10 khẩu súng và nhiều hung khí khác.

Các đối tượng thừa nhận, trước khi bị bắt đã mua bán trót lọt 8kg ma túy đá, 130kg ma túy với tổng số tiền hơn 22.000 tỷ đồng.

Tang vật liên quan vụ án.

Trước đó, ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Quá trình điều tra, công an xác định các nữ tiếp viên không biết trong số hàng hóa nhận vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy. Do đó, ngày 22/3/2023, Công an TPHCM quyết định trả tự do cho các nữ tiếp viên trên. Đồng thời, cơ quan công an khi đó ra quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án truy xét.

