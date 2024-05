Chiều 26/5, đại diện Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội và các lực lượng khác để tìm kiếm một người nghi nhảy cầu Long Biên.

Cảnh sát tích cực tìm kiếm người nghi nhảy cầu Long Biên.

Cụ thể, khoảng 12h30 cùng ngày, người tham gia giao thông đi trên cầu Long Biên phát hiện một xe máy mang BKS 29F1- 406.XX cùng balo, đôi dép bị bỏ lại trên cầu. Nhiều người nghi ngờ có người nhảy cầu nên đã báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Đến 14h30 cùng ngày, hai ca nô của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và người dân làm nghề thuyền chài vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.