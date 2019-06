Tiết lộ nguyên nhân vụ nổ công ty bia ở Bình Dương

Chiều 30/6, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin kết quả điều tra vụ nổ công ty bia ở Bình Dương, cụ thể xảy ra tại một công ty sản xuất bia trên địa bàn phường An Phú, TX. Thuận An vào ngày 29/6.

Cơ quan công an cho hay, vụ nổ công ty bia ở Bình Dương là xảy ra tại công ty TNHH Phú Mỹ Hưng chuyên sản xuất bia tươi ở địa chỉ KP 1A, phường An Phú, TX. Thuận An. Vụ việc khiến ông Châu Văn Đém (SN 1961, quê An Giang) tử vong. Công nhân Lê Văn Chung (SN 1990, quê Thanh Hóa) bị thương. Doanh nghiệp này do bà Lê Thị Xuân Mai (SN 1959) làm chủ.

Vụ nổ khiến nhà xưởng bị đổ sập Kết quả điều tra cho thấy, khi nhóm thợ đang sửa chữa hệ thống xử lý nước thải trong hầm của công ty bia, bất ngờ hồ chứa nước thải phát nổ. Vụ nổ khiến 2 thợ kỹ thuật thương vong, nhà xưởng của công ty bia đổ sập hoàn toàn.

Mời quý vị xem video: Vụ nổ xe khách Bắc Ninh - Ai mang thuốc nổ?. Nguồn video: VTC14

Như đã đưa tin, vào đầu giờ chiều ngày 29/6, một vụ nổ xảy ra tại công ty TNHH Phú Mỹ Hưng làm mái tôn của công ty văng tung khắp nơi. Trong khi đó, một số bồn chứa bia bị bung ra.

Ghi nhận tại hiện trường, mái tôn và tường rào bị đổ. Do sức mạnh từ vụ nổ khiến nhiều tấm tôn bay sang bãi đất trống bên cạnh. Thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa lớn.