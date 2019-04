Tiệm ảnh dã chiến ngoài trời có một không hai ở Hà Nội

Không cần phòng lab hay các trang thiếp bị đèn hổ trợ cầu kỳ như các studio chuyên nghiệp. Một hiệu ảnh "dã chiến" nằm sát bên hông tòa nhà cao thứ nhì Việt Nam vẫn có thể phục vụ hàng trăm lượt khách tới chụp hình mỗi ngày. Cửa hàng chính của chủ tiệm là một chiếc ôtô bán tải cũ, đặt bộ máy tính bên trong, xung quanh dán chằng chịt ảnh chân dung quảng cáo chụp ảnh thẻ, CMND. Khách hàng tới đây chủ yếu là dân văn phòng, người làm thủ tục khám sức khỏe để đi lao đông nước ngoài. Họ đến chủ yếu chụp ảnh thẻ nhanh, cần lấy ngay. Anh Tuấn, phó nháy của tiệm, chia sẻ. "Trước đây tôi có thuê một gian hàng nhỏ ngay lô đất bên cạnh, giờ người ta không cho thuê nữa, nhưng lượng khách đã quen và ổn định nên mới nghĩ ra làm một hiệu ảnh di động để phục vụ". Không gian xỷ lý ảnh ngay bên trong xe, tối giản hết mức có thể.Trang thiết bị khiêm tốn, không khí nóng bức vì ôtô không có điều hòa. "Tuy nhiên, mọi việc khách hàng yêu cầu tôi đều đáp ứng nhanh nhất", anh Tuấn nói. Thiết bị phát mạng di động 4G cũng được những người chủ ở đây trang bị để nhận và gửi file ảnh khi khách có yêu cầu. "Kể cả ảnh chụp từ điện thoại di động, chúng tôi đều nhận chụp hoặc tải file để in. Phải tận dụng mọi thiết bị có thể chụp ra ảnh nhanh nhất, nếu không thì không thể cạnh tranh với các cửa hàng chuyên nghiệp được", anh Trần Thế Mạnh chia sẻ. Do tính chất cơ động, những hiệu ảnh này trang bị máy phát đặt bên cạnh để cung cấp điện cho các thiết bị làm ảnh trên xe. Chị Nguyễn Thị Dinh - nhân viên văn phòng chia sẻ: "Từ ngày có hiệu ảnh di động thế này, tôi đỡ phải đi xa để chụp, scan ảnh hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng, mặc dù giá cả ở đây có cao hơn những nơi khác". Nhiều người chỉ cần gửi ảnh có sẳn qua Zalo chế độ HD nét căng là các anh xử lý được ngay, 3 phút sau in ra ảnh. "Tuy giá thành chúng tôi lấy có cao hơn nơi khác nhưng nhiều khách hàng vẫn hài lòng vì làm nhanh và tiện lợi", anh Tuấn nói.

