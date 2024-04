Thủ tướng Phạm Minh Chính về đền Hùng, dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (10/3 âm lịch), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại Đền Hùng, Phú Thọ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Ảnh Sức Khỏe và Đời sống Trong không khí trang nghiêm cùng với tiếng nhạc trầm hùng, 6h30, đoàn đại biểu cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng, dần tiến qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Đi đầu là đoàn tiêu binh cầm cờ đỏ sao vàng, cờ hội cùng vòng hoa với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Ảnh Sức Khỏe và Đời sống Đoàn dâng hương vừa qua cổng đền, trời đổ mưa rào. Theo ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lễ dâng hương diễn ra từ 7h đến 9h sáng. Ảnh Sức Khỏe và Đời sống Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự dâng hương tại Đền Hùng. Ảnh Báo Phụ Nữ TP HCM Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hương tại Thượng cung. Ảnh Báo Phụ Nữ TP HCM

Khoảng 6 giờ, trời không mưa, thời tiết lý tưởng để người dân và du khách lên dâng hương. (Ảnh Kinh tế đô thị) Khoảng gần 7 giờ, trời bắt đầu đổ mưa to. Thời điểm này cũng là lúc các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức dâng hương trên đền Thượng, người dân chưa được lên đền. Tuy vậy, hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực sân trung tâm lễ hội, vị trí gần sân công quán để chờ được lên đền dâng hương. Nhiều người mang ô, mặc áo mưa mang theo lễ vật dâng cúng lên các bậc tiền nhân.(Ảnh Kinh tế đô thị) Trời mưa từ sáng sớm, nhiều người phải mặc áo mưa, lấy ô che. Tuy nhiên, theo người dân và du khách đây là điều "may mắn", "mưa rửa đền". (Ảnh Kinh tế đô thị) Hàng vạn người dân có mặt từ sớm tại khuôn viên di tích đền Hùng để làm lễ dâng hương. Ảnh Công Luận Lực lượng công an liên tục tuyên truyền nhắc nhở người dân bình tĩnh xếp hàng đi theo hướng dẫn của Ban tổ chức để tránh tình trạng chen lấn, đùn đẩy gây mất trật tự an ninh. Ảnh Công Luận Số lượng lớn thanh niên tình nguyện làm dải phân cách mềm hướng dẫn người dân xếp hàng chống chen lấn. Ảnh Công Luận Các cụ già và em nhỏ được ưu tiên mở hàng rào sắt để lên đền. Ảnh Công Luận Người dân rất kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi không chen lấn, xô đẩy. Ảnh Công Luận Càng về trưa dòng người từ khắp nơi trở về Đền Hùng càng đông. Ảnh Công Luận

