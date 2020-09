Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trong Công an nhân dân. Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Trần Quốc Tỏ vừa được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng. Khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí, đồng thời, cũng là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân... Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, thời gian tới cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, là những người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo. Đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.Trung tướng Trần Quốc Tỏ sinh ngày 28 tháng 1 năm 1962, tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, hàm Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam năm 2013. Ngày 22/10/2015, ông được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành khoa học an ninh (theo Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN ngày 22/10/2015 của Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước). Ngày 12/11/2015, ông được Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư. Ngày 28/10/2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tháng 1/2016 được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ngày 20/05/2020, ông Trần Quốc Tỏ được Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. >>> Xem thêm video: Bí thư Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an. Nguồn: Dân Trí.

