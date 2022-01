“Thủ phủ” quất Văn Giang tất bật nhổ gốc đi tỉnh

Văn Giang được xem là vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc với 1.200 ha hoa, cây cảnh, cây ăn quả các loại phục vụ thị trường Tết. Gần ngày Tết Nguyên đán, xe tải từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Bình Định… nườm nượp đổ về mua quất cảnh - giống cây chủ lực ở vùng này. Mỗi gia đình ở Văn Giang thường trồng 200-300 gốc quất cảnh, nhiều nhà trồng tới 1.000 gốc. Có nhiều loại quất như: quất thế, quất tháp, quất mini... Năm con Hổ, nhiều chủ vườn tạo thế quất hình con vật này, giá bán 500.000-700.000 đồng. Anh Cường (Văn Giang) cho biết, khách thường đặt quất từ tháng 10, bắt đầu bốc quất từ ngày 19 và kết thúc vào 27 âm lịch. Hầu hết chủ vườn phải thuê người đào gốc và vận chuyển lên xe cho khách. Khi đào phải rất cẩn thận, tránh làm đứt rễ. Một ngày một người làm công việc bốc quất được trả tiền công 400.000 đồng. So với Tết năm ngoái, giá quất năm nay giảm trung bình 100.000-200.000 đồng mỗi cây. Anh Nguyễn Văn Mạnh (xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên) là chủ vườn hơn 500 gốc quất cho biết, đến nay vườn nhà anh đã có khách đặt hết. Vụ này chị thu về được hơn 250 triệu đồng. Đầu tư hơn 100 triệu mua quất và cam cảnh mang về Hà Nội bán, anh Đỗ Thế Lâm (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết sẽ tùy sức mua mà bán, vì "cái này buôn thời vụ nên chưa thể nhận định được gì về lỗ lãi”. Theo người nông dân trồng quất, do thời tiết năm nay nắng nhiều, ít mưa nên việc chăm sóc quất gặp rất nhiều khó khăn, chất lượng cây quất năm nay vì thế cũng kém hơn so với mọi năm. Dù vậy, quất Văn Giang vẫn đa dạng về chủng loại, từ cây bé để bàn, quất bonsai, tới cây cao, cây to, lộc bình... Những gốc quất cũng được các chủ vườn chở ra ngoài đường để trưng bán kiếm thêm lời. Chủ vườn dọn dẹp vệ sinh xung quanh gốc quất để các thương lái về "gắp" gốc. Những ngày giáp Tết nguyên đán, lượng xe ô tô tải đổ về Văn Giang chở quất càng đông. Những chiếc xe len lỏi vào tận vườn để nhận quất. Những gốc quất Văn Giang được chuyển đi nhiều tỉnh thành để phục vụ bà con đón Tết Nhâm Dần 2022.

Văn Giang được xem là vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc với 1.200 ha hoa, cây cảnh, cây ăn quả các loại phục vụ thị trường Tết. Gần ngày Tết Nguyên đán, xe tải từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Bình Định… nườm nượp đổ về mua quất cảnh - giống cây chủ lực ở vùng này. Mỗi gia đình ở Văn Giang thường trồng 200-300 gốc quất cảnh, nhiều nhà trồng tới 1.000 gốc. Có nhiều loại quất như: quất thế, quất tháp, quất mini... Năm con Hổ, nhiều chủ vườn tạo thế quất hình con vật này, giá bán 500.000-700.000 đồng. Anh Cường (Văn Giang) cho biết, khách thường đặt quất từ tháng 10, bắt đầu bốc quất từ ngày 19 và kết thúc vào 27 âm lịch. Hầu hết chủ vườn phải thuê người đào gốc và vận chuyển lên xe cho khách. Khi đào phải rất cẩn thận, tránh làm đứt rễ. Một ngày một người làm công việc bốc quất được trả tiền công 400.000 đồng. So với Tết năm ngoái, giá quất năm nay giảm trung bình 100.000-200.000 đồng mỗi cây. Anh Nguyễn Văn Mạnh (xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên) là chủ vườn hơn 500 gốc quất cho biết, đến nay vườn nhà anh đã có khách đặt hết. Vụ này chị thu về được hơn 250 triệu đồng. Đầu tư hơn 100 triệu mua quất và cam cảnh mang về Hà Nội bán, anh Đỗ Thế Lâm (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết sẽ tùy sức mua mà bán, vì "cái này buôn thời vụ nên chưa thể nhận định được gì về lỗ lãi”. Theo người nông dân trồng quất, do thời tiết năm nay nắng nhiều, ít mưa nên việc chăm sóc quất gặp rất nhiều khó khăn, chất lượng cây quất năm nay vì thế cũng kém hơn so với mọi năm. Dù vậy, quất Văn Giang vẫn đa dạng về chủng loại, từ cây bé để bàn, quất bonsai, tới cây cao, cây to, lộc bình... Những gốc quất cũng được các chủ vườn chở ra ngoài đường để trưng bán kiếm thêm lời. Chủ vườn dọn dẹp vệ sinh xung quanh gốc quất để các thương lái về "gắp" gốc. Những ngày giáp Tết nguyên đán, lượng xe ô tô tải đổ về Văn Giang chở quất càng đông. Những chiếc xe len lỏi vào tận vườn để nhận quất. Những gốc quất Văn Giang được chuyển đi nhiều tỉnh thành để phục vụ bà con đón Tết Nhâm Dần 2022 .