Thiếu tướng Nguyễn Văn Man – người hết mình vì nhân dân vùng lũ

Tối ngày 15/10, lực lượng cứu hộ Sở chỉ huy tiền phương đã tìm thấy 13 thi thể của đoàn công tác gặp nạn hôm 12/10 tại tiểu khu 67, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế khi đang trên đường vào hiện trường vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3. Trong số các nạn nhân được tìm thấy có thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4. Trước đó, ngày 12/10, thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu đoàn công tác đi cứu hộ các công nhân nghi bị vùi lấp do sạt lở đất đá tại thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình tiếp cận hiện trường, trong điều kiện mưa lớn, đêm tối, địa hình hiểm trở, sạt lở núi xảy ra bất ngờ vùi lấp doàn công tác vào lúc 0h5 ngày 13/10. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 chiến sĩ cán bộ hi sinh. Theo hồ sơ lý lịch, thiếu tướng Nguyễn Văn Man (SN 1966, ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Ông là Phó tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV. Trước năm 2015, ông Man là Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Ngày 21/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XIV phân công ông giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Ngày 20/5/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 593/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Man giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 4 và được phong hàm Thiếu tướng đúng 1 năm sau, tháng 6/2020. Trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam, thiếu tướng Nguyễn Văn Man từng là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, địa phương có nhiều thiên tai bão tố, lũ lụt. Ảnh: Báo Quảng Bình. Với người dân Quảng Bình, tướng Nguyễn Văn Man là người luôn xông xáo, luôn lo lắng và có trách nhiệm với người dân vùng lũ. Ông thường đi đầu đưa bộ đội xuống giúp dân gồng gánh chạy lũ vùng nội địa dọc sông Gianh hoặc vùng trũng 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Ngay vùng rốn lũ Tân Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình) là nơi tướng Man nhiều lần về kiểm tra, chỉ huy bộ đội ứng cứu bà con gặp nạn. Đại tá Lê Văn Vỹ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình nhớ lại, đợt lũ năm 2016, tướng Man đang dự lớp bồi dưỡng chính trị ở Hà Nội nhưng đã tạm hoãn việc học để về Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Trận lũ lụt năm đó làm chết nhiều người. Thiếu tướng Man trực tiếp đến những địa bàn hiểm yếu nhất để chỉ huy bộ đội cứu dân. Ngay trong công việc, thiếu tướng Nguyễn Văn Man là người chỉ huy rất quyết đoán, giải quyết công việc rất hài hòa. Trong đời sống, ông luôn chia sẻ, quan tâm đến cán bộ chiến sĩ cấp dưới, đặc biệt là những trường hợp, hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Báo Quân khu 4 Ngày 11/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện các biện pháp giúp đỡ, ứng cứu nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong chiều 11/10, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã trực tiếp thị sát ở các khu vực xung yếu, ngập nặng, bị chia cắt ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền để có biện pháp chỉ đạo các lực lượng kịp thời ứng cứu, giúp đỡ nhân dân. Ảnh: Báo Quảng Bình. Chuyến công tác cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 12/10 là chuyến công tác cuối cùng của vị tướng hết mình vì nhân dân vùng lũ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man hi sinh để lại sự mất mát niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, Tư lệnh Quân khu 4 và nhân dân. Ảnh: Báo QK4 Clip: Cận cảnh công tác cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Nguồn ANTV

Tối ngày 15/10, lực lượng cứu hộ Sở chỉ huy tiền phương đã tìm thấy 13 thi thể của đoàn công tác gặp nạn hôm 12/10 tại tiểu khu 67, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế khi đang trên đường vào hiện trường vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3. Trong số các nạn nhân được tìm thấy có thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4. Trước đó, ngày 12/10, thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu đoàn công tác đi cứu hộ các công nhân nghi bị vùi lấp do sạt lở đất đá tại thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình tiếp cận hiện trường, trong điều kiện mưa lớn, đêm tối, địa hình hiểm trở, sạt lở núi xảy ra bất ngờ vùi lấp doàn công tác vào lúc 0h5 ngày 13/10. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 chiến sĩ cán bộ hi sinh. Theo hồ sơ lý lịch, thiếu tướng Nguyễn Văn Man (SN 1966, ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Ông là Phó tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV. Trước năm 2015, ông Man là Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Ngày 21/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XIV phân công ông giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Ngày 20/5/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 593/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Man giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 4 và được phong hàm Thiếu tướng đúng 1 năm sau, tháng 6/2020. Trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam, thiếu tướng Nguyễn Văn Man từng là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, địa phương có nhiều thiên tai bão tố, lũ lụt. Ảnh: Báo Quảng Bình. Với người dân Quảng Bình, tướng Nguyễn Văn Man là người luôn xông xáo, luôn lo lắng và có trách nhiệm với người dân vùng lũ. Ông thường đi đầu đưa bộ đội xuống giúp dân gồng gánh chạy lũ vùng nội địa dọc sông Gianh hoặc vùng trũng 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Ngay vùng rốn lũ Tân Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình) là nơi tướng Man nhiều lần về kiểm tra, chỉ huy bộ đội ứng cứu bà con gặp nạn. Đại tá Lê Văn Vỹ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình nhớ lại, đợt lũ năm 2016, tướng Man đang dự lớp bồi dưỡng chính trị ở Hà Nội nhưng đã tạm hoãn việc học để về Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Trận lũ lụt năm đó làm chết nhiều người. Thiếu tướng Man trực tiếp đến những địa bàn hiểm yếu nhất để chỉ huy bộ đội cứu dân. Ngay trong công việc, thiếu tướng Nguyễn Văn Man là người chỉ huy rất quyết đoán, giải quyết công việc rất hài hòa. Trong đời sống, ông luôn chia sẻ, quan tâm đến cán bộ chiến sĩ cấp dưới, đặc biệt là những trường hợp, hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Báo Quân khu 4 Ngày 11/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện các biện pháp giúp đỡ, ứng cứu nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong chiều 11/10, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã trực tiếp thị sát ở các khu vực xung yếu, ngập nặng, bị chia cắt ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền để có biện pháp chỉ đạo các lực lượng kịp thời ứng cứu, giúp đỡ nhân dân. Ảnh: Báo Quảng Bình. Chuyến công tác cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 12/10 là chuyến công tác cuối cùng của vị tướng hết mình vì nhân dân vùng lũ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man hi sinh để lại sự mất mát niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, Tư lệnh Quân khu 4 và nhân dân. Ảnh: Báo QK4 Clip: Cận cảnh công tác cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Nguồn ANTV