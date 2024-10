Thiếu tiền tiêu, cướp điện thoại của phụ nữ đi đường

Ngày 20/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Tuấn Việt (SN: 1986, trú tại: Khương Thượng, Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Cướp giật tài sản.

Mai Tuấn Việt tại cơ quan Công an.

Trước đó, do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Mai Tuấn Việt đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường. Sáng 20/9/2024, trong lúc điều khiển xe máy từ nhà đến chỗ làm ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Việt đã dùng khẩu trang bịt biển số xe Honda Wave màu xanh đang đi.

Khi đi đến 426/48/52 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, đối tượng phát hiện chị A. (SN 1992) đi ngược chiều, tay cầm điện thoại iPhone 11, nên tiếp cận và giật chiếc điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy. Sau đó, Việt mang điện thoại đi bán được 1,2 triệu đồng rồi chi tiêu cá nhân hết.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng và ngày 25/9/2024 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Tuấn Việt về tội Cướp giật tài sản . Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng Mai Tuấn Việt theo quy định pháp luật.