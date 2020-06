Thiếu nữ Yên Bái bị người tình bạo hành: Điểm mặt những kẻ cuồng yêu biến thái

Ngày 27/6, Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc chị H.T.L (22 tuổi, trú ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) bị một nam thanh niên hành hung, đánh đập tại nhà, trong nhiều giờ đồng hồ. Theo chia sẻ của chị L., chị bị anh V.V.T (27 tuổi, trú tại địa phương) lẻn vào nhà, đánh đập dã man. Nguyên nhân được cho là vì T. có tình cảm đơn phương với chị L. Việc theo đuổi suốt một thời gian dài nhưng không được chị L. chấp nhận, đã khiến T. cảm thấy bực tức, ghen tuông vô cớ khi thấy người thiếu nữ này đi chơi với bạn bè. Tối 31/5, sau khi chị L. cùng bạn đi ăn rồi trở về nhà trên đường Hoàng Liên Sơn, thuộc địa bàn phường Trung Tâm, T. đã lẻn vào rồi quát tháo, lăng mạ nạn nhân. Không dừng lại, gã thanh niên này còn liên tục đấm, đá túi bụi vào người, vào mặt chị L. Người phụ nữ bị người tình trẻ tuổi sát hại dã man dưới sông: Ngày 28/5, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ, Cần Thơ đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam Phạm Vũ Linh Em (24 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội giết người. Theo điều tra, Linh Em và B.T.T (45 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ khoảng tháng 7/2019 nhưng không có đăng ký kết hôn. Đến tháng 12/2019, giữa Linh Em và chị T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Linh Em nghi ngờ T. có quan hệ tình cảm với người khác. Khoảng đầu tháng 5/2020, T. nói về thăm con riêng nhưng dọn về nhà của anh rể (quận Cái Răng). Linh Em điện thoại kêu T. về nhưng người này không đồng ý. Khoảng 15h ngày 18/5, Linh Em điện thoại nói chị T. ra bờ kè trước nhà anh rể để nói chuyện. Đến khoảng 17h cùng ngày, Linh Em điều khiển xe máy đến nhà anh rể của T. (Ảnh minh họa). Tại đây, cả hai xảy ra cự cãi về chuyện tiền bạc và tình cảm. Linh Em tức giận nên dùng tay xô T. té xuống sông. Tiếp đó Linh Em lấy dao trong túi quần ra nhảy xuống sông đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng ngực của T. Nạn nhân đứng dậy Linh Em tiếp tục đâm nhiều nhát vùng gáy, lưng khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh minh họa) Người đàn ông chém, đốt tình địch ở Yên Bái: Khoảng 23h ngày 11/4, Công an huyện Yên Bình sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ xô xát xảy ra tại thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái khiến 2 người bị thương, Công an huyện Yên Bình đã cử lực lượng đến hiện trường điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Đến khoảng 13h ngày 13/4, Công an huyện Yên Bình đã bắt giữ đối tượng Mai Văn Hải (SN 1979) có hộ khẩu thường trú tại thôn Duy Dương, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng khai nhận, khoảng 6 tháng trước quen biết chị Trần Thị K.O. (SN 1986, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình) qua mạng xã hội. Đến ngày 11/4, đối tượng đi xe máy từ Hà Nam lên nhà chị O. Tại đây, Hải nhìn thấy chị O. đang ở cùng anh Chu Văn C. sinh năm 1980, trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Cho rằng anh C. và chị O. có quan hệ tình cảm với nhau nên đã dùng dao mang theo chém 2 người này. Sau đó đối tượng chạy ra khu vực cổng làng, một lúc sau thấy anh C đi xe máy đến, đối tượng tiếp tục dùng chai xăng chuẩn bị từ trước tưới lên người anh C. và xe máy rồi châm lửa đốt, khiến anh C. bị bỏng nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Nổi cơn ghen, ‘phi công trẻ’ hẹn người tình rồi đánh đập dã man: Ngày 3/12/2019, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Tài Khôi (SN 1981), trú thị trấn Nam Đàn để điều tra, làm rõ vụ đánh một người phụ nữ trong đêm 29/10. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị M. (SN 1968) trú xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trước đó, ngày 29/10, người dân thị trấn Nam Đàn, Nghệ An phát hiện một người phụ nữ nằm gục ở góc chợ với nhiều vết thương nghi bị bạo hành. Sau đó, người phụ nữ này được đưa vào bệnh viện thăm khám. Do mâu thuẫn ghen tuông nên ngày 29/10, Khôi gọi người tình về gần nhà của mình ở khu vực chợ Sa Nam, huyện Nam Đàn để nói chuyện. Khoảng 21h cùng ngày, đang đứng nói chuyện thì, Khôi đã đánh đập, đấm vào mặt bà M. Chưa dừng lại ở đó, Khôi còn dùng thanh sắt nhọn đâm nhiều lần vào vùng kín của nạn nhân khiến bà M. chảy nhiều máu. Sau khi gây án, Khôi bỏ đi khỏi hiện trường. Ghen tuông, nam thanh niên đánh đập bạn gái đến chết: Ngày 7/6/2019, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này tù chung thân về tội “Giết người” với bị cáo Phạm Văn Thiện (SN 1999, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Bị hại trong vụ án là thiếu nữ Võ Thị Thanh T. (SN 2001), ở quận Ba Đình, Hà Nội. Năm 2018, Phạm Văn Thiện thuê trọ tại căn phòng trên tầng 5 ngôi nhà ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Tháng 5/2018, Thiện và chị T. nảy sinh quan hệ yêu đương nhau. Sau đó, T. dọn đến sống cùng nhà trọ với Thiện. Khoảng 11h ngày 11/6/2018, do nghi ngờ T. có quan hệ tình dục với người khác nên Thiện và người yêu xảy ra tranh cãi. Ngay sau đó, chị T bỏ xuống tầng 1 thì Thiện đuổi theo và tiếp tục cãi nhau. Khi chị T lên đến tầng 3, Thiện bất ngờ cầm cây chổi đánh vào người bạn gái. Về lại phòng trọ, nam thanh niên tiếp tục chửi bới, bắt chị T. ngồi xuống rồi lấy dây sạc điện thoại đánh người tình. Thiện đã liên tục đánh người tình phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ngày 15/6/2018, chị T. tử vong do suy hô hấp và chấn thương sọ não. Xem thêm video: Nghị lực của cô gái bị chồng tẩm xăng đốt. Nguồn: VTC 14.

