Thiếu nữ chết lõa thể và kẻ sát nhân không ai ngờ

Sáng 28/2/2015, khi màn sương dày đặc của núi rừng vẫn chưa tan hẳn, bà Nguyễn Thị L. (SN 1972, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) men theo con đường đất nhỏ sang thăm người cháu gái Nguyễn Thị Ba (SN 2000), cách nhà vài trăm mét. Tới nơi, bà L. nhiều lần cất tiếng gọi nhưng không thấy cháu gái đáp. Định bước vào bên trong kiểm tra, bà L. nhận thấy cửa bị khóa trái. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà L. nhìn qua khe cửa thì bàng hoàng phát hiện cháu Ba nằm bất động dưới nền nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sau một phút chết lặng, bà L. hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu. Khi cửa chính ngôi nhà được phá ra, trước mắt những người chứng kiến là một cảnh tượng kinh hoàng. Cháu Ba tử vong trong tình trạng không mảnh vải che thân, trên thi thể xuất hiện nhiều thương tích. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bắc Sơn phối hợp cùng nhiều phòng, ban nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương tiếp cận hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, sau đó bị giết hại. Trên thi thể cháu Ba xuất hiện một số thương tích ở đầu, cổ có vết cứa. Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định thành lập ban chuyên án để nhanh chóng điều tra, truy bắt hung thủ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vụ án mạng khiến người dân địa phương hoang mang, lo sợ. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức éo le. Bố mới mất được vài tháng, do kinh tế khó khăn, mẹ và chị gái cháu Ba phải qua Trung Quốc để làm ăn. Một mình Ba ở nhà, thỉnh thoảng có người thân chạy qua, chạy lại. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, thời điểm cháu Ba bị giết hại cách lúc phát hiện khoảng hơn 24 giờ. Do vụ án không có nhân chứng, cộng thêm những dấu vết để lại hiện trường tương đối mơ hồ, khiến quá trình phá án gặp rất nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hàng chục đối tượng thuộc diện tình nghi trên địa bàn được đưa vào tầm ngắm. Đang trong quá trình sàng lọc thông tin, các điều tra viên phát hiện một sự việc bất thường. Trong số những người thân gần nhà cháu Ba, Nguyễn Văn Tin (SN 1992, anh trai họ nạn nhân) bất ngờ biến mất. Theo thông tin từ gia đình, Tin vừa qua Trung Quốc để làm ăn. Tiến hành đối chiếu dấu vân tay thu thập được tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy trùng khớp với dữ liệu của Nguyễn Văn Tin. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Do đối tượng được xác định đã vượt biên qua Trung Quốc, Công an tỉnh Lạng Sơn lập tức trao đổi thông tin với nước bạn để phối hợp, hỗ trợ quá trình vây bắt. Sau gần 1 tháng xảy ra vụ án, Nguyễn Văn Tin bị Công an Trung Quốc khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phận tỉnh Quảng Tây. Tối ngày 24/3, Công an Trung Quốc đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng hết sức thuyết phục, Nguyễn Văn Tin đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Tin, khoảng 20h30 ngày 26/2, sau khi ăn cơm tại nhà bố đẻ là Nguyễn Văn Hải (SN 1970) trở về, Tin gặp cháu Nguyễn Thị Ba trước cổng nhà ông Lường Văn Duyên. Tại đây, cháu Ba hỏi mượn điện thoại của Tin để nhắn cho bạn. Sau đó, Tin về nhà gọi ông Duyên đến uống rượu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến 23h cùng ngày, Tin đi bộ đến nhà cháu Ba, thấy cháu ngồi một mình cạnh bếp, Tin vào ngồi cùng và đòi lại điện thoại. Khi biết cháu Ba nhắn tin hết tiền, Tin bực tức chửi mắng và nảy sinh ý đồ đen tối. Sau đó, Tin đi ra khóa cửa chính rồi quay lại khống chế cháu Ba để thực hiện hành vi đồi bại. Khi thấy nạn nhân kêu cứu, sợ sự việc bị bại lộ, Tin dùng tay phải bịt mồm, tay trái với lấy con dao gần đó đập vào mặt và cứa cổ nạn nhân. Thấy cháu Ba bất tỉnh, Tin cậy một tấm ván ở cuối góc buồng rồi chui ra khỏi nhà, bỏ trốn. Ngày 11/9/2015, tại Sân vận động thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Tin 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", tử hình về tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội là tử hình. Còn Nguyễn Văn Hải (bố Tin) bị tuyên 18 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm". >>> Xem thêm video: Vụ bé gái 21 tuổi bị sát hại: Nghi phạm chở cháu bé bằng xe máy.

